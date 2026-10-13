Chỉ là bức ảnh học sinh ngủ thôi nhưng lại khiến cả mạng xã hội tranh cãi!

Mới đây, bức ảnh ghi lại giờ ngủ trưa của các em học sinh tiểu học ở Trung Quốc do một giáo viên đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trong ảnh, các nam sinh đang ngủ say, đầu giường mỗi em đều xếp ngay ngắn một đôi giày thể thao. Tuy nhiên, thay vì chú ý đến khoảnh khắc nghỉ ngơi của các em, nhiều cư dân mạng lại tập trung chỉ trích việc những đôi giày sáng màu bị bám đầy bùn đất và bụi bẩn.

Làn sóng phán xét từ đôi giày lấm lem bùn đất

Nhiều ý kiến tiêu cực nhanh chóng xuất hiện dưới phần bình luận, cho rằng tình trạng giày dép phản ánh ý thức vệ sinh kém và sự buông lỏng trong cách giáo dục của gia đình. Những quy chụp này khiến không ít phụ huynh có con trai ở độ tuổi tiểu học cảm thấy bất bình.

Trước làn sóng tranh luận, nhiều người chỉ ra rằng học sinh nam khoảng 7 - 8 tuổi thường rất hiếu động, dành phần lớn giờ ra chơi và tiết thể dục để chạy nhảy, đá bóng hay nô đùa. Ở lứa tuổi này, việc giữ cho một đôi giày thể thao sáng màu sạch sẽ suốt cả ngày là điều không thực tế. Việc vội vàng đánh giá đạo đức hay gia giáo của một đứa trẻ chỉ dựa trên đôi giày lấm lem sau một ngày vận động bị xem là quá khắt khe và áp đặt tiêu chuẩn của người lớn.

Bức ảnh khiến mạng xã hội tranh cãi

Dung hòa giữa tôn trọng bản tính và rèn luyện nếp sống

Dù vậy, sự việc cũng là lời nhắc nhở đối với các bậc phụ huynh về việc rèn luyện thói quen sinh hoạt cho trẻ. Tôn trọng sự hiếu động tự nhiên không đồng nghĩa với việc xem nhẹ giáo dục vệ sinh cá nhân, bởi đây là nền nếp cần được uốn nắn sớm để tránh tạo thành thói quen cẩu thả khi trưởng thành. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp dung hòa: cha mẹ có thể để trẻ tự do vận động, nhưng cần đặt ra các nguyên tắc rõ ràng như định kỳ giặt giày mỗi tuần và tự thay quần áo sạch mỗi ngày.

Đáng chú ý, ngay trong bức ảnh gây tranh cãi, những đôi giày tuy lấm bẩn nhưng đều được các em xếp ngay ngắn ở đầu giường trước khi đi ngủ.

Theo các chuyên gia giáo dục, sự giáo dưỡng của một đứa trẻ cần được nhìn nhận qua ý thức kỷ luật, sự tôn trọng không gian chung và thái độ sống, thay vì chỉ đánh giá qua một món đồ lấm bẩn sau giờ vui chơi.