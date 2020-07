Chỉ khoảng 300.000 đồng, chị em có thể chọn mua các loại kem dưỡng ẩm cho làn da mùa hè "đỏng đảnh"

Cấp nước, dưỡng ẩm cho da là một bước thiết yếu của chu trình chăm sóc da hàng ngày. Thế nhưng vào những ngày hè, đặc biệt là ở đất nước có khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt nam, nhiều chị em lại có vẻ lo sợ về vấn đề bí da, nặng da khi sử dụng kem dưỡng. Dưới đây là những gợi ý kem dưỡng ẩm hiệu quả cho mùa hè mà giá lại cực “hạt dẻ”.

Dưỡng ẩm ban đêm Klairs Midnight Blue Calming Cream

Giá: 260.000 đồng/hũ 30ml

Nếu chị em sở hữu làn da dầu, mụn, nhạy cảm thì việc tìm kiếm một sản phẩm kem dưỡng ẩm phù hợp cho da thật không hề đơn giản. Kem dưỡng ẩm Klairs Midnight Blue Calming Cream có xuất xứ từ Hàn quốc đang “làm mưa làm gió” trong thời gian gần đây và chiếm được nhiều tình cảm của chị em.

Ưu điểm:

- Nhẹ dịu, lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

- Chất kem dạng gel, thấm nhanh mà không bết dính, nặng da.

- Phục hồi tổn thương trên da, giảm tình trạng thâm hiệu quả.

Nhược điểm:

- Vì hơi nhẹ dịu nên chức năng cấp ẩm, cấp nước của em này chỉ ở mức tạm ổn, nên sử dụng trong mùa hè.

- Sản phẩm có hương liệu

Kem dưỡng ẩm cho da dầu Innisfree Green Tea Balancing Cream EX

Giá: 270.000 đồng

Kem dưỡng ẩm cho da dầu Innisfree Green Tea Balancing Cream Ex với thành phần trà xanh thiên nhiên cung cấp dưỡng chất giúp phục hồi tự nhiên cho da, giúp da luôn căng mướt, ẩm mượt, khỏe mạnh từ bên trong.

Điểm nổi bật của kem Innisfree Green Tea Balancing Cream Ex là khả năng làm sạch sâu, tái tạo mới làn da, làm sáng và đều màu da, tăng cường đề kháng giúp da chống lại quá trình oxy hóa tự nhiên, giảm tình trạng viêm nhiễm, mọc mụn. Sản phẩm chuyên dành cho da hỗn hợp, da nhạy cảm dễ kích ứng với môi trường, làn da dễ nổi mụn.

Ưu điểm:

- Thành phần chứa chiết xuất từ trà xanh giàu hoạt chất chống oxy hóa, giúp phục hồi độ đàn hồi và tươi trẻ cho da, bảo vệ và làm chậm quá trình lão hóa da.

- Cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho da, đồng thời phục hồi làn da hư tổn và nuôi dưỡng da khỏe mạnh, tươi trẻ và mềm mịn hơn.

- Khả năng giữ ẩm cho da, tạo màng chắn ngăn không cho độ ẩm thoát ra ngoài từ đó giúp cân bằng lượng nước cũng như dưỡng chất cho da luôn căng mịn, hồng hào và tươi sáng.

- Kem có kết cấu mỏng mịn, khi apply lên da sẽ ngay lập tức thẩm thấu và tạo một lớp mỏng nhẹ dưỡng ẩm cho da, không gây cảm giác nhờn rít, bít tắc lỗ chân lông.

- Sản phẩm phù hợp làn da hỗn hợp, da cần cân bằng độ ẩm và phục hồi làn da sau mụn.

Nhược điểm:

- Vẫn có hiện tượng đổ dầu vùng chữ T vào buổi sáng khi ngủ dậy.



Gel dưỡng I’m From Vitamin Tree Water Gel

Giá 280.000 đồng / hũ 75g

I’m from là thương hiệu mỹ phẩm trực thuộc công ty Wish Company đến từ Hàn Quốc. Với chiết xuất từ các thành phần an toàn, lành tính cho mọi làn da, ngay cả làn da nhạy cảm, sản phẩm I’m From Vitamin Tree Water Gel luôn được phái đẹp nhiệt tình đón nhận, ủng hộ.

Ưu điểm:

- Bảng thành phần lành tính, an toàn cho da.

- Có khả năng cấp ẩm, cấp nước tức thì cho da.

- Dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da, không gây tình trạng bết dính, bí bách.

- Giúp cải thiện tông da, khiến làn da trắng sáng, rực rỡ thêm mỗi ngày.

- Giá cả hợp lý, bình dân ngay cả cho học sinh, sinh viên.

Nhược điểm:

- Có mùi hơi nồng, gây khó chịu với một số bạn nhạy cảm với mùi mỹ phẩm.

Kem Dưỡng Da Mediskinbyc Pure C+ Recovery Brightening

Giá: 350.000 đồng

Kem dưỡng trắng da Mediskinbyc Pure C+ Recovery Brightening là sản phẩm thuộc hãng mỹ phẩm Mediskinbyc có xuất xứ từ Hàn Quốc. Pure C+ Recovery Brightening sở hữu thành phần vitamin C được tinh chế từ các loại trái cây và tinh dầu thảo dược mang đến hiệu quả chăm sóc da tốt nhất và không hề gây kích ứng cho da kể cả làn da nhạy cảm.

Ưu điểm:

- Với chiết xuất từ 6 loại tinh chất vỏ quýt tươi giàu và trà xanh được trồng hữu cơ, thân thiện với môi trường, Pure C+ Recovery Brightening giúp bổ sung dưỡng chất, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong cho bạn làn da trắng sáng, rạng ngời, láng mịn không tì vết.

- Ức chế da hình thành sắc tố melanin, làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, sạm đen, đồi mồi.

- Se khít thu nhỏ lỗ chân lông tốt đa, cung cấp dưỡng chất cho da căng khỏe, săn chắc, đàn hồi.

- Đặc biệt Pure C+ Recovery Brightening còn tăng cường gấp đôi lượng kem và tinh chất dưỡng ẩm, đảm bảo làn da bạn được dưỡng ẩm cả ngày dài.

- Khả năng chống thấm nước và mồ hôi vượt trội nên rất thích hợp sử dụng cho các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, đi biển, bơi lội.

- Thiết kế vỏ ngoài tươi trẻ, bắt mắt là sản phẩm được nhiều tín đồ ưa thích và tin dùng.

Nhược điểm:

- Thành phần vitamin C có thể sẽ gây kích ứng với các chị em có da nhạy cảm.