6 lời đồn về dưỡng da, chống lão hóa "sai lè" mà chị em vẫn cứ tin sái cổ

Dù rằng việc sử dụng mỹ phẩm dưỡng da phần nhiều của các chị em đều là do tin vào lời bạn bè mách bảo, hay nhưng chia sẻ nọ kia trên mạng xã hội nhưng không vì thế mà các nàng có thể tin tưởng 100% vào những điều truyền miệng bấy lâu nay. Chưa chắc những gì bạn nghe được đã đúng hoàn toàn, vậy nên hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi áp dụng cho làn da của mình nhé!

#1. Vitamin C trong serum chẳng khác gì vitamin C trong hoa quả, tận dụng luôn cam, chanh... làm đẹp thì cần gì phải tốn tiền mua mỹ phẩm

Trong cam, chanh... có lượng vitamin C dồi dào nhưng không vì thế mà bạn có thể bôi trực tiếp lên da. Bôi trực tiếp nước cốt chanh lên mặt, lượng axit có trong chanh sẽ gây kích ứng, tổn thương da nghiêm trọng khiến da bị mài mòn, mẩn đỏ và dễ nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời.

Trong khi vitamin C trong mỹ phẩm được điều chế với nồng độ phù hợp, tránh được những tác động tiêu cực, kích ứng trên da. Vitamin C của mỹ phẩm còn xâm nhập vào sâu trong từng lớp tế bào để dưỡng trắng, giúp trẻ hóa làn da. Cùng là vitamin C nhưng trong hoa quả chỉ nên ăn uống vào cơ thể, còn trong mỹ phẩm skincare mới an toàn để bôi lên da.

#2. Chỉ cần uống nhiều nước là da được cấp ẩm đầy đủ

Uống nhiều nước là rất tốt cho cơ thể, các bác sĩ luôn khuyên chị em nên uống 8 - 10 ly nước mỗi ngày để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên da muốn được cấp ẩm đầy đủ không phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn uống nhiều nước.

Uống nhiều nước là điều kiện cần những chưa đủ, bạn còn phải chăm dưỡng ẩm cho da bằng những sản phẩm skincare chuyên biệt thì da mới đủ độ ẩm cần thiết, giảm thiểu vấn đề da khô nứt nẻ, làm đầy các rãnh nhăn lão hóa trên da.

#3. Làn da bạn như nào thì sẽ luôn như vậy, không bao giờ thay đổi

Nghe thì có thể hợp lý nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Làn da bạn ở mỗi độ tuổi đều có sự thay đổi nhất định. Đơn giản nhất là càng có tuổi da càng dễ bị khô, lão hóa; da ở tuổi dậy thì luôn tiết nhiều dầu hơn nên dễ bị mụn trứng cá. Ở độ tuổi 20, da bạn có thể xếp vào loại da thường, da khỏe mạnh nhưng khi bước vào tuổi 30 làn da có thể chuyển sang hỗn hợp nhiều dầu vùng chữ T.

#4. Buổi sáng thì không cần làm sạch da bằng sữa rửa mặt

Nhiều người vẫn nghĩ, sáng sớm thức dậy da chưa dính bụi bẩn hay mỹ phẩm thì không cần làm sạch với sữa rửa mặt. Việc này chỉ đúng với làn da cực kỳ khỏe, còn da khô, da dầu, da nhạy cảm... thì hoàn toàn phản tác dụng.

Trong quá trình ngủ, da bạn tuy được nghỉ ngơi nhưng vẫn tiết dầu, và nếu không được làm sạch cẩn thận vào buổi sáng thì lỗ chân lông sẽ bị bít tắc. Để không làm hỏng lớp dầu tự nhiên của da, các bác sĩ da liễu vẫn luôn khuyên bạn nên dùng các sản phẩm dịu nhẹ cho buổi sáng để làn da được sạch sâu nhất có thể, bắt đầu một ngày mới thư thái, mịn màng.

#5. Càng dưỡng ẩm nhiều càng tốt cho da

Làn da bạn hoạt động tương tự cơ chế của một miếng bọt biển: chỉ thẩm thấu những gì cần thiết cho đến khi đủ sẽ ngừng không tiếp nhận thêm. Điều này có thể dẫn tới việc nếu dùng nhiều quá sẽ bị thừa ứ đọng trên bề mặt. Việc giữ cho da đủ ẩm dù rất quan trọng nhưng bạn cũng nên để tâm tới lượng dưỡng chất mình sẽ thoa lên da.

Thay vì chồng chất nhiều sản phẩm cùng lúc, bạn nên thoa các sản phẩm cách nhau từ 10 – 15 phút với một lượng nhỏ và mỏng. Trong trường hợp mùa hè nóng bức, dưỡng ẩm có thể chỉ cần là một lượng lotion hoặc toner không chứa cồn được thấm vào bông và thoa đều khắp mặt.

#6. Mùa lạnh da khô mới cần tẩy da chết, chứ hè nóng bức da tiết dầu nhiều, chỉ cần làm sạch có thể bỏ qua bước tẩy da chết

Việc tẩy da chết vào mùa Đông được coi như một bước dưỡng mấu chốt giúp da thoát khỏi những tế bào chết đóng trên bề mặt da, giúp da tiếp nhận dưỡng chất tốt hơn. Trong mùa Hè, việc tẩy da chết cũng không kém phần quan trọng. Nhiệt độ, độ ẩm cao trong mùa hè khiến da tiết dầu nhiều dễ gây tắc lỗ chân lông nếu không được vệ sinh sạch sẽ. Bước tẩy da chết trong mùa Hè vì vậy đóng vai trò như một bước làm sạch sâu giúp da luôn tươi tắn, khỏe mạnh.