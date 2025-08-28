Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào các ngày lễ, trong đó có dịp Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, thực tế nhiều lĩnh vực, ngành nghề vẫn cần duy trì hoạt động trong kỳ nghỉ này. Với những trường hợp đi làm, mức thu nhập có thể là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, khi đi làm vào dịp lễ Quốc khách, người lao động có thể sẽ nhận được mức lương cụ thể như sau:

Nếu làm việc vào ban ngày: 300% (làm thêm ngày lễ) + 100% lương ngày lễ = 400% lương ngày thường.

Nếu làm việc vào ban đêm: 300% (làm thêm ngày lễ) + 30% (làm ban đêm) + 60% (20% x 300% do làm đêm ngày lễ) + 100% (lương ngày lễ) = 490% lương ngày thường.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn có chính sách thưởng riêng dịp 2/9, gắn với kết quả sản xuất – kinh doanh, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không bắt buộc cơ quan hay doanh nghiệp phải thưởng cho người lao động trong dịp Quốc khánh 2/9, việc có thưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quy định riêng của từng đơn vị.

Theo phương án đã được công bố, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 kéo dài 4 ngày liên tiếp gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Doanh nghiệp được lựa chọn nghỉ ngày 2/9 cùng với một ngày liền kề (1/9 hoặc 3/9), tùy theo tình hình thực tế hoạt động.