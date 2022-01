Chị em sợ béo nhưng lại nghiện ăn đêm thì cứ dùng 5 món này, đảm bảo sẽ luôn có bụng phẳng, da còn ngày càng trắng sáng

Ăn đêm được coi là kẻ thù của nhan sắc. Bởi, chung quy lại thì việc ăn quá gần thời gian đi ngủ, ăn vào thời điểm ngược đồng hồ sinh học nói chung không tốt cho sức khỏe. Bạn sẽ thấy bụng dạ ấm ách hơn, chất lượng giấc ngủ suy giảm. Đặc biệt, ăn đêm làm bụng mỡ tích siêu nhanh, da nhăn xệ siêu thần tốc. Thế nhưng vẫn có ngoại lệ: có 5 món ăn đêm giúp bụng phẳng, da trắng sáng, nếp nhăn sẽ bị mất dần.



Nếu chị em có chứng nghiện ăn uống về đêm nhưng lại sợ xấu sợ già, vậy thì chắc chắn đây sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để thỏa mãn chiếc bụng lại không ảnh hưởng đến dung nhan.

5 món dành cho chị em sợ béo nhưng lại nghiện ăn đêm

1. Ăn táo vào buổi tối

Ăn táo vào buổi tối giúp đốt cháy chất béo, chống mệt mỏi và giúp bạn ngủ ngon, ngủ sâu hơn.

Theo Healthline, táo giàu carbs nhưng có chứa nguồn chất xơ tuyệt vời, chỉ số GI thấp. Điều này giúp bạn ăn táo vào buổi tối nhưng không lo sự gia tăng quá mức đường trong máu. Do đó sẽ giúp bạn dễ ngủ cũng như không làm trầm trọng thêm các vấn đề giấc ngủ.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong táo rất dồi dào. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, 100g táo chứa 4,6mg vitamin C. Bổ sung hàm lượng vitamin C từ táo vào buổi tối sẽ đẩy lùi tình trạng viêm, căng thẳng oxy hóa, giúp ngủ ngon, ngủ sâu hơn.

Bạn sẽ yên tâm hoàn toàn nếu chọn táo làm đồ ăn vặt buổi tối vì không sợ béo lại có giấc ngủ ngon, thúc đẩy một làn da khỏe đẹp, trẻ trung.

2. Uống sữa chua vào buổi tối

Uống sữa chua vào buổi tối không chỉ giúp làm sạch độc tố trong ruột mà còn thải dầu mỡ tích tụ trong cơ thể sau một ngày. Do đó, chị em sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, ngủ ngon hơn và da dẻ, vóc dáng đều được hưởng lợi.

ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) đặc biệt nhấn mạnh, uống sữa chua vào buổi tối, cơ thể hưởng lợi đủ điều.

Buổi tối là thời điểm cực kỳ tốt để bổ sung sữa chua. Đây là thời điểm lý tưởng để hấp thu trọn vẹn hàm lượng canxi có trong sữa chua. Không những thế, sữa chua còn cực kỳ thân thiện với hệ tiêu hóa. Bạn uống vào nhưng sẽ luôn thấy nhẹ bụng, không bị đói lại ngủ ngon.

Chưa kể, ăn vào buổi tối, hàm lượng chất có trong sữa chua tác động tích cực lên da mặt khi ngủ. Những ai có vết nám trên da lúc này sẽ được các dưỡng chất trong sữa chua ức chế hắc tố da mặt, làm da trắng sáng trông thấy. Món ăn này dùng buổi tối chính là món ăn dưỡng nhan đáng gờm cho chị em phụ nữ.

3. Uống rượu vang đỏ vào ban đêm

Điều này giúp làm dịu thần kinh, giúp ngủ ngon và loại bỏ nếp nhăn. Theo Health, rượu vang có chứa hợp chất resveratrol – đặc tính chống viêm giúp cho sức khỏe, làn da đều được hưởng lợi.

Trước khi đi ngủ mà làm một ly rượu vang đỏ thì càng tuyệt vời. Bạn sẽ thấy hệ tiêu hóa được cải thiện, duy trì sự cân bằng của đường ruột vì trong rượu vang có chứa lượng vi lợi khuẩn cao.

Ngoài ra, rượu vang còn làm giảm cảm giác đầy bụng và cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ăn. Uống rượu vang đỏ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao sẽ khiến bụng dạ dễ chịu hơn, tâm trí dịu đi và ngủ ngon, da ngày càng trẻ đẹp.

4. Ăn chuối vào buổi tối

Ăn chuối vào buổi tối giúp cải thiện tình trạng táo bón và làm sạch các chất độc trong phổi.

Thật vậy. Chuối là một loại quả giàu magiê, kali và chứa tryptophan dồi dào. Vì thế, chuối có thể mang lại giấc ngủ ngon nhờ tác dụng làm dịu các hormone gây căng thẳng, giảm đau nhức cơ bắp.

Cải thiện tình trạng táo bón là công dụng không cần phải bàn của chuối. Ăn vào buổi tối, chuối còn làm sạch các chất độc trong phổi. Ai cũng biết, lâu ngày không làm sạch rác trong phổi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp. Bổ sung chuối vào buổi tối sẽ thải sạch rác trong phổi, giúp bạn có phổi sạch khỏe, việc hít thở thuận lợi hơn.

Ngoài ra, nhờ lượng vitamin C, B6 và lượng nước dồi dào, chuối giúp nuôi dưỡng, bổ sung độ ẩm và duy trì độ đàn hồi của da. Vì vậy, ăn chuối mỗi tối là cách làm đẹp da đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

5. Ăn cà chua buổi tối

Ăn cà chua buổi tối giúp làm trắng da, giảm cân và đánh bay quầng thâm mắt. Đây là kinh nghiệm làm đẹp của rất nhiều chị em phụ nữ trẻ lâu có thể bạn chưa biết.

Hàm lượng lycopene từ cà chua được nạp vào cơ thể vào thời điểm này thúc đẩy giảm cân, thậm chí bạn sẽ giảm cân ngay cả khi đang ngủ.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C cùng nhiều chất dồi dào khác trong cà chua giúp da bạn vẫn căng mịn hồng hào chứ không bị chảy xệ, bị nhăn nheo như nhiều cách giảm cân khác.

3 thói quen giúp bạn luôn có bụng phẳng, da trẻ đẹp

1. Không ngồi sau khi vừa ăn xong

Ngồi sau khi vừa ăn xong khiến vòng eo của bạn tăng size chóng mặt. Thói quen này còn khiến hệ tiêu hóa làm việc ì ạch, đường ruột vận hành kém khỏe. Từ đó, nguy cơ tích mỡ bụng dưới là điều khó tránh.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo chị em muốn có bụng phẳng tuyệt đối không ngồi sau khi vừa ăn xong.

2. Cắt giảm đồ ngọt tối đa

Tiêu thụ nhiều đồ ngọt là khắc tinh của một chiếc bụng phẳng và một làn da xinh trẻ. Để có bụng phẳng đón Tết, da đẹp chào xuân, có lẽ cắt giảm tối đa đồ ngọt là việc bạn nên làm ngay lúc này.

3. Ăn nhiều trái cây, rau củ tươi

Hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất dồi dào, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi chắc chắn sẽ giúp bạn có làn da trẻ đẹp hơn, vóc dáng thon gọn, bụng phẳng luôn trong tầm tay.

