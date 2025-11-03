Chị em mê tít đại tiệc hàng quốc tế trên Lazada: Giá hời, hàng xịn, deal giảm đến 50%++, sắm gì cũng có

Làm mới gian bếp với Cooker King, CAROTE, Bear, AUX

Nhắc đến đồ bếp xịn, hội nội trợ không thể không biết Cooker King – thuộc top 3 thương hiệu nhà bếp phổ biến nội địa Trung, hiện mới chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada. Thương hiệu này gắn liền với những món cookware "sốt xình xịch" cùng ưu điểm tiện dụng, bền đẹp và an toàn. Lần này, brand khiến các mẹ "rần rần" trên Lazada với thớt cắt thực phẩm trẻ em chống khuẩn – trợ thủ nhà bếp giữ nguyên độ tươi sạch cho từng bữa ăn. Deal hot giảm từ hơn 400 ngàn đồng, giờ chỉ còn hơn 100 ngàn đồng, order ngay kẻo lỡ vì hàng đang cháy cực nhanh! Chốt đơn tại đây.

"Làm mưa làm gió" với loạt chảo pastel quốc dân, bát đũa, những vật dụng nấu ăn xinh xắn từ chất liệu bảo vệ sức khỏe, CAROTE là thương hiệu nhà bếp cao cấp nổi tiếng ở xứ Trung, "đốn gục tim" hội yêu bếp. Cập bến Lazada chưa tròn tháng, CAROTE đã leo lên vị trí top 1 gian hàng dụng cụ nhà bếp của Lazada. Thương hiệu này hiện cũng mới chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada mà thôi. Dịp lễ hội sale thương hiệu quốc tế trên Lazada từ 1-14/11, hầu hết các mặt hàng của CAROTE đều giảm hơn 50%++, thậm chí có những item hot trend giá rẻ như cho. Một trong những hot item đang được các chị em săn điên đảo là bộ nồi nấu không dính 3 món tay cầm tháo lắp Carote từ hơn 4 triệu, chỉ còn 8xx ngàn. Link mua

Bear, thương hiệu gia dụng nổi tiếng được hội mẹ bỉm tin dùng với loạt "vật bất ly thân" khi có con ăn dặm như nồi nấu chậm, máy xay, máy làm sữa hạt nay đã chính thức đổ bộ Việt Nam cùng gian hàng chính hãng trên Lazada. Dịp sale từ 1–14/11, Bear "làm mưa làm gió" với ưu đãi giảm tới 40% cho hàng loạt sản phẩm hot – cơ hội vàng để mẹ sắm đủ "bộ đồ nghề" nấu ăn tiện lợi, an toàn và cực xinh cho bé. Deal ngon thế này mà chậm tay là tiếc cả mùa sale luôn đó! Nổi bật, nồi nấu chậm Bear đang giảm sốc đến 44%, còn 4xx ngàn. Link mua.

AUX – thương hiệu gia dụng cực hot tại Trung Quốc – nổi tiếng với các sản phẩm nhỏ gọn mà "đa năng hết cỡ". Nổi bật là ấm nấu trà và súp tự động với hơn 20 chế độ nấu như trà hoa, tổ yến, lẩu hay hầm mì. Thiết kế trong suốt sang xinh, đế thép không gỉ chắc chắn, dễ rửa, là món "must-have" của hội yêu bếp tiện nghi và xinh xắn. Đang mùa lễ hội sale thương hiệu quốc tế trên Lazada từ 1-14/11, sản phẩm đang giảm sương sương đến…từ hơn 2.5 triệu đồng, chỉ còn hơn 200.000đ – deal hời tưởng mơ mà có thật. Các mẹ nhanh vào chốt không lại hết hàng! Link mua tại đây!

Chọn hàng xịn chăm sóc cho mẹ với Philips Avent, Kangaroo Mommy Maternity và những thương hiệu quần áo xinh xắn cho bé

Không cần giới thiệu quá nhiều, Philips Avent luôn là "bảo chứng" của những sản phẩm chăm sóc mẹ & bé hàng đầu thế giới. Hiện, miếng lót thấm sữa Avent đang được các mẹ săn lùng trên Lazada nhờ độ thấm hút vượt trội, mềm mại, dễ chịu. Giảm sâu hết cỡ, từ hơn 800 ngàn đồng chỉ còn hơn 100 ngàn đồng, mấy khi có giá rẻ sập sàn như thế này, các mẹ nhanh tay mua sẵn stock dùng dần.

Kangaroo Mommy Maternity - thương hiệu chăm sóc mẹ bầu đình đám nội địa Trung! Nổi tiếng với các sản phẩm dưỡng da, chăm tóc và giặt xả an toàn cho mẹ bầu, Kangaroo Mommy được yêu thích nhờ chiết xuất tự nhiên, công thức lành tính, đặc biệt là dầu dưỡng chống rạn olive và bộ skincare mầm lúa mì dành riêng cho làn da nhạy cảm. Dịp lễ hội sale hàng quốc tế 1–14/11, rất nhiều sản phẩm hot như sữa dưỡng ẩm, kem đánh răng không flo, nước súc miệng dịu nhẹ, bàn chải mềm đều đang giảm cực sâu 50%++. Mẹ tranh thủ săn ngay để vừa đẹp, vừa an toàn cho cả mẹ và bé nhé. Hiện, dầu olive ngăn rạn da đang giảm 50%, còn 5xx ngàn. Link mua

Với các mẹ yêu đồ organic, UIN BABY là thương hiệu "ruột" với các sản phẩm vải cotton dịu nhẹ cho da bé. Mùa lễ hội thương hiệu quốc tế trên Lazada từ 1-14/11, các sản phẩm đang giảm sốc 50%++. Một trong những item đang được yêu chuộng là áo khoác dài tay mở trước UIN Baby là món đồ không thể thiếu trong tủ của các bé: mềm mại, thấm hút mồ hôi, lại nhẹ và cực kỳ dễ mặc, dễ giặt. Áo có đặc tính kháng khuẩn, có thể giặt đến 100 lần vẫn hiệu quả và chống gió. Mẫu mã đa dạng, màu pastel dễ thương khiến mẹ nào cũng muốn "chốt đơn liền tay". Sản phẩm đang giảm khủng từ hơn 900 ngàn đồng, chỉ còn 1xx.000đ. Check liền tay tại LINK.

Là thương hiệu quần áo trẻ em cao cấp, Mini Bala nổi tiếng với chất liệu an toàn và khả năng bảo vệ da bé khỏi tia UV. Một trong những sản phẩm đang bán chạy trên Lazada là quần jeans chống muỗi, chống nắng UPF50+,vừa thời trang, vừa bảo vệ tối ưu cho làn da non nớt của con. Dáng quần dễ mặc, mềm nhẹ, giúp bé chạy nhảy thoải mái cả ngày. Giảm tới 50%, chỉ còn 3xx.000đ, các mẹ nên chốt đơn ngay kẻo muộn!

Không chỉ mang đến sự đáng yêu, Duffy Bear còn nổi tiếng với những thiết kế quần áo trẻ em vừa giữ ấm, vừa thời trang. Mùa sale từ 1-14/11, Duffy Bear đang giảm sập sàn hơn 50%++. Mẹ tham khảo mẫu này: body suit dài tay đệm ấm mùa đông đang là hot item trên Lazada với chất vải mềm mịn, ấm áp nhưng không hề bí. Một lựa chọn lý tưởng cho những ngày se lạnh. Deal giảm hơn 50%, chỉ còn hơn 100 ngàn đồng, nhanh tay vì mẫu này "cháy hàng" cực nhanh!

Mùa sale này các mẹ cũng có thể tranh thủ sắm đồ chơi cho bé. Đơn cử như, LALAPLAY nổi tiếng với những món đồ chơi sáng tạo, an toàn và giúp kích thích trí tưởng tượng cho bé. Một trong những sản phẩm best seller hiện nay của thương hiệu này chính là xe đồ chơi biến hình đang "gây sốt" với thiết kế thông minh, một mẫu có thể hoán đổi được hai kiểu xe, cứ như mua 1 được 2 vậy! Đã thế mùa sale còn đang được giảm sâu chưa từng có, bộ 4 xe 8 chế độ giảm từ 400 ngàn đồng chỉ còn 1xx ngàn đồng, quá đã. Mẹ sắm ngay cho con vừa chơi vừa rèn tư duy logic nhé.

Món quà nhỏ dành cho chính mình với MiiOW

Yêu chiều bản thân với Miiow- thương hiệu nội y và đồ giữ nhiệt hàng đầu Trung Quốc, từng xuất hiện tại Milan Fashion Week. Trên Lazada, Miiow bán chạy với các dòng sản phẩm nội y, quần legging, áo lót mỏng nhẹ. Một trong những hot item là nội y nữ Ice Silk Thin cotton không viền kháng khuẩn đang khiến hội chị em "mê tít" vì chất liệu mát lạnh, co giãn và ôm dáng nhẹ nhàng. Vừa chống hằn, vừa giúp nàng tự tin diện váy ngắn hay quần mỏng mà vẫn duyên dáng. Giảm tới 39%, chỉ còn hơn 100 ngàn đồng cho set 3 món– item "must-have"! Xem ngay sản phẩm tại đây!

Với loạt sản phẩm trên, có thể thấy, Trung Quốc đúng là "công xưởng của thế giới" – nơi mọi ý tưởng cho cuộc sống tiện nghi đều được hiện thực hóa. Từ đồ gia dụng, thiết bị bếp, đến sản phẩm chăm sóc nhà cửa, làm đẹp, thời trang – tất cả đều đa dạng mẫu mã, thiết kế bắt mắt, công năng thông minh và chất lượng vượt tầm giá. Tuy nhiên, để yên tâm sử dụng cho sức khỏe cả gia đình, mẹ nên chọn sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng nhé.

Vũ trụ siêu sale thương hiệu quốc tế tháng 11 trên Lazada Không cần order hộ, không phải chờ ship cả tháng, giờ đây mẹ chỉ cần mở Lazada là có thể săn hàng triệu sản phẩm quốc tế chính hãng với giá giảm sâu đến 50%++, voucher trị giá đến 1 triệu đồng (khuyến mãi áp dụng từ 1-14/11), freeship, giao nhanh trong vòng 7 ngày và chính sách đổi trả tùy ý. Cuối năm rồi, vừa sắm đồ đẹp cho mình và cả gia đình vừa tân trang tổ ấm, mẹ đã "chốt" được deal nào chưa?



