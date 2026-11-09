Chị Đẹp ly hôn Phó chủ tịch, vừa bước chân vào cổng đã phải nghe mẹ chồng nói câu này chẳng trách lại đổ vỡ

Lý Gia Cách (Chị Đẹp Đạp Gió 2024) bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình The Voice Trung Quốc 2014. Nhờ thành công ban đầu, người đẹp đã có những hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở làng giải trí Cbiz.

Thời gian sau này, Lý Gia Cách gặp gỡ Xa Triệt - nhà sản xuất đình đám, từng giữ chức Phó chủ tịch iQiyi. Được biết, có thời gian dài Xa Triệt được công nhận là nhân vật tạo ra xu hướng trong làng show truyền hình ở Trung Quốc sau khi nhào nặn ra hàng loạt chương trình ăn khách như The Rap of China, China’s Got Talent,... Mối duyên của 2 người bắt đầu từ show Heroes of Remix. Do là đồng hương nên Lý Gia Cách - Xa Triệt đã nhanh chóng xích lại gần nhau. Và đến năm 2018, cả 2 kết hôn trong sự chúc mừng của người hâm mộ.

Lúc trước, dư luận đều khen ngợi đây như mối tình đẹp tựa thần tiên, là kết quả tuyệt vời từ sự vun đắp tình cảm của cả 2 phía. Ngay cả bản thân Lý Gia Cách ban đầu cũng tưởng cuộc hôn nhân với Xa Triệt là món quà lớn mà số phận ban tặng cho mình. Nào ai biết được Chị Đẹp họ Lý lại hết lần này tới lần khác bị “dội gáo nước lạnh” sau khi về nhà Xa Triệt làm dâu và dần vỡ mộng hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của Lý Gia Cách - Xa Triệt đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Sohu

Lần đầu ra mắt gia đình Xa Triệt, Lý Gia Cách đã phải đón nhận sự đối xử hà khắc từ mẹ chồng. Khi đó, mẹ Xa Triệt đã “dội gáo nước lạnh” vào mặt nữ ca sĩ họ Lý bằng câu nói chua chát: “Người làm chủ cái nhà này là con trai tôi, còn cô không có quyền gì cả, tôi không ưa cô”.

Lúc trước, công chúng còn tưởng nhà trai chuẩn bị phần sính lễ hậu hĩnh 300 ngàn NDT (1,2 tỷ đồng) cho Lý Gia Cách. Ai dè mãi sau này mọi chuyện mới bung bét vỡ lở, thì ra số tiền đó vốn chẳng phải do nhà trai bỏ ra. Và chính Lý Gia Cách đã phải tự lôi tiền tiết kiệm của mình ra rồi nói với công chúng đó là tiền sính lễ do nhà trai chuẩn bị. Người bố bị liệt nửa người của nữ ca sĩ lặn lội đường xa đến dự đám cưới, thế nhưng nhà chồng lại lấy cớ họ hàng đông đúc rồi không thèm sắp xếp xe đưa đón bên thông gia. Khi ấy, mỹ nhân họ Lý chỉ 1 lòng muốn sống yên ổn trong nhà chồng nên đã nhẫn nhịn tất cả.

Sau khi kết hôn, cô lần lượt sinh 1 trai 1 gái cho nhà Xa Triệt, còn dần biến mất khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc cho gia đình. Người ngoài tưởng Lý Gia Cách lui về hậu trường làm phu nhân giàu có và tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng trên thực tế, cuộc sống của cô lại đầy rẫy sự ngột ngạt. Khi Lý Gia Cách bàn với chồng về kế hoạch phát triển sự nghiệp của bản thân, đối phương lập tức gạt phắt những lời cô nói. Còn khi nữ ca sĩ muốn bàn chuyện phân chia công việc nhà, ông xã Phó chủ tịch lại phớt lờ. Đỉnh điểm có lần vợ chồng Lý Gia Cách cãi nhau gay gắt, đàng trai đã chỉ thẳng tay vào mặt cô gào thét. Khuôn mặt dữ tợn ấy đã trở thành bóng đen tâm lý đeo bám nữ nghệ sĩ suốt nhiều năm. Xa Triệt còn “ngoảnh mặt làm ngơ” khi chứng kiến mâu thuẫn giữa Lý Gia Cách và mẹ anh. Đối mặt với cuộc sống ngột ngạt như vậy, Lý Gia Cách chỉ đành ép bản thân phải thỏa hiệp. Con gái khi chứng kiến cảnh nữ ca sĩ bị đối xử tệ đã từng nói thẳng 1 câu: “Con không thích bố”.

Lý Gia Cách bị nhà chồng đối xử tệ. Ảnh: 163

Về sau, Xa Triệt rời iQIYI để phát triển sự nghiệp riêng, ai dè công việc của anh ngày càng sa sút. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình dần đổ hết lên đầu Lý Gia Cách. Cô phải quay lại showbiz kiếm tiền, tham gia Đạp Gió 2024, livestream bán hàng không ngừng nghỉ và phát hành bài hát mới do mình tự sáng tác. Rất nhiều người trước đây tưởng Lý Gia Cách sống trong căn hộ cao cấp, tích lũy được khối tài sản kếch xù. Nhưng trên thực tế, nữ ca sĩ khẳng định dù kết hôn ngần ấy năm nhưng không hề có tiền tiết kiệm, cả gia đình vẫn phải ở nhà thuê.

Chịu đựng đủ 7 năm hôn nhân trong bế tắc, cuối cùng Lý Gia Cách cũng hạ quyết tâm đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Xa Triệt.

Sau khi ly hôn, Lý Gia Cách không hề chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực. Cô vùi đầu vào công việc rồi gặp gỡ và hẹn hò với người bạn trai ngoài ngành giải trí kém mình 11 tuổi. 2 người đến nay đã gắn bó được hơn 1 năm, tình cảm hiện vô cùng ổn định. Dẫu vậy, Lý Gia Cách không hề vội vã tái hôn, cô vẫn muốn đợi thời điểm thích hợp rồi mới suy nghĩ về chuyện lập gia đình với người bạn trai hiện tại.