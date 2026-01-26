Chỉ bằng 2 CHỮ gọi Nhã Phương, Trường Giang đã nói rất nhiều điều về một gia đình hạnh phúc

Khi Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang không có mặt bên cạnh vợ. Nhưng những dòng anh viết gửi Nhã Phương lại khiến rất nhiều người đọc cảm động. Không có gì trau chuốt hoa mỹ, mà vì trong từng câu chữ, người ta thấy rõ một người chồng, người cha đang đặt tình yêu, sự biết ơn và trách nhiệm lên trên tất cả.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất không nằm ở việc anh xin lỗi vì vắng mặt, cũng không nằm ở những lời khen vợ mạnh mẽ, kiên cường mà ở cách Trường Giang gọi Nhã Phương xuyên suốt bức tâm thư: “Yêu Thương!”.

Không phải “vợ yêu”, không phải “em yêu”, mà là “Yêu Thương”, một danh xưng vừa riêng tư, vừa bao trùm, vừa như gọi tên một con người, vừa như gọi tên chính mối quan hệ mà hai người đang xây dựng.

“Xin lỗi YÊU THƯƠNG vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời!

Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh!

Ba tệ quá…!!!

….

Đêm trước nhìn mẹ qua điện thoại, ba nể phục và tự hào vô cùng. người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con! Ba khóc nhiều vì đã quá lo sợ! giờ thì hạnh phúc rồi!

Mẹ và em bình an!

YÊU THƯƠNG ơi!

3 thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hi sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh!”.

Trường Giang - Nhã Phương vừa đón con thứ 3

Ở đây, Trường Giang không nói từ vị thế của một người đàn ông thành công, cũng không nói như một người chồng “trụ cột” mà nói bằng giọng của một người biết mình đang mắc nợ tình cảm, biết mình đang đứng sau sự hy sinh rất lớn của người phụ nữ bên cạnh.

Cha mẹ hạnh phúc - Con hạnh phúc

Các nghiên cứu tâm lý gia đình từ lâu đã chỉ ra rằng, trẻ em lớn lên trong môi trường mà cha mẹ thể hiện tình cảm với nhau một cách tôn trọng, dịu dàng và nhất quán sẽ có mức độ an toàn cảm xúc cao hơn, khả năng tự điều chỉnh cảm xúc tốt hơn và ít gặp các vấn đề hành vi hơn khi lớn lên. Trẻ không cần nghe cha mẹ giảng giải về tình yêu mà cần được nhìn thấy tình yêu vận hành như thế nào trong đời sống thật.

Một người cha gọi mẹ của con mình bằng “Yêu Thương”, xin lỗi con vì đã để mẹ một mình sinh nở, thừa nhận nỗi sợ, nước mắt và sự yếu đuối của bản thân đó là một bài học cảm xúc rất lớn cho những đứa trẻ sau này, dù các con có nhớ hay không.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nhận xét: con cái của Trường Giang – Nhã Phương có thể sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì bố mẹ nổi tiếng, càng không phải vì đủ đầy vật chất mà vì các con đang lớn lên trong một gia đình nơi cha mẹ trân trọng nhau, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và tự hào về nhau.

Thực tế, kể từ khi lập gia đình và làm cha, Trường Giang dường như bước sang một phiên bản rất khác. Anh ít ồn ào hơn, kín tiếng hơn. Nhiều khoảnh khắc đời thường được chia sẻ cho thấy Trường Giang dành thời gian dạy con học, chơi cùng con, từ những trò rất nhỏ, rất bình thường, đúng nghĩa một người cha hiện diện chứ không chỉ “có mặt”.

Gia đình không cần phải hoàn hảo. Trường Giang cũng không che giấu việc mình vắng mặt, lo sợ, khóc nhiều. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy, được nói ra bằng sự chân thành, lại tạo nên một không gian cảm xúc lành mạnh, nơi mọi người được phép yếu đuối, được phép dựa vào nhau.

Có lẽ vì thế, chỉ bằng hai chữ “Yêu Thương”, Trường Giang đã vô tình nói thay rất nhiều điều: về một cuộc hôn nhân trưởng thành, về một người cha hiểu giá trị của sự hiện diện và về những đứa trẻ đang lớn lên trong một mái nhà nơi tình yêu không cần phô trương, nhưng luôn được gọi tên mỗi ngày.