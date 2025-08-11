CEO Linh Đặng (mọi người vẫn hay gọi là "chị bán gạo") luôn xuất hiện với hình ảnh điềm đạm, bản lĩnh và viên mãn trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Những chia sẻ của chị về việc kinh doanh và cách giữ cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến của tất cả. Nhưng lần này, lần đầu tiên, "chị bán gạo" quyết định cởi mở chia sẻ về một phần rất riêng tư trong cuộc đời mình, một cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ.

Chị bán gạo Linh Đặng chia sẻ về cuộc nhân trước đây (Nguồn: @linhdang.feo).

"Không một ai phải gò ép trong một mối quan hệ mà nó là địa ngục của bản thân"

Ít ai biết rằng, trước khi có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như hiện tại, chị Linh Đặng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và chị từng có 3 người con với chồng cũ.

"Khi tôi sống mà có cảm giác đối phương mang đến những điều tiêu cực ảnh hưởng đến mình, tôi sẽ không để những tiêu cực đó ảnh hưởng đến mình và bào mòn bản thân mình. Bào mòn ở đây là suy sụp về tinh thần, thể xác, và cả sắc đẹp. Tôi sẽ không cho phép điều ấy và tôi sẽ có cách để tách mình ra khỏi những tiêu cực ấy. Tôi sẽ rời xa ngay sự tiêu cực ấy và không đểu điều ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình" - CEO Linh Đặng chia sẻ.

Với bất kỳ một mối quan hệ nào quyết định dừng lại không phải là một điều dễ dàng, nhất là khi hai người đã kết hôn và có con, đã từng gắn bó suốt một thời gian dài, nhưng với CEO Linh Đặng, quyết định dừng lại là một sự giải thoát cho chính bản thân chị. "Khi đang hạnh phúc, chẳng ai muốn bước ra khỏi một mối quan hệ, bản thân tôi cũng vậy. Bước ra khỏi mối quan hệ với người chồng đầu - bố 3 đứa con của tôi, tôi như được giải thoát, sự quan tâm quá mức của người đàn ông ấy khiến tôi không thở được".

Quyết định đặt dấu chấm hết cho mỗi một câu chuyện, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết cục ấy. Có những người "đầu ấp tay gối" nhưng lại thờ ơ với nhau không khác gì người dưng, có người lại bất đồng quan điểm từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày, dồn nén lại và vượt quá sức chịu đựng hay chấp nhận của đối phương... Nhưng trong câu chuyện mà chị Linh Đặng chia sẻ, người chồng trước của chị lại quan tâm quá mức, khiến chị như ngột thở trong chính vòng tay ấy.

"Ai cũng cần được tôn trọng, không ai phải gò ép trong một mối quan hệ mà nó là địa ngục của mình. Địa ngục và về tinh thần lẫn thể xác, và về mọi mặt" - chị Linh Đặng khẳng định.

Định kiến xã hội vẫn còn đang âm ỷ

Nhiều người phụ nữ, khi đứng trước quyết định chấm dứt một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, lại cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai trái. Không hẳn vì họ còn tình cảm, mà vì những ảnh hưởng sâu sắc từ quan niệm của các thế hệ trước.

Họ lo sợ sự đánh giá từ người khác, sợ làm cha mẹ buồn lòng, sợ con cái thiếu vắng một gia đình trọn vẹn, dù bản thân đã không còn cảm thấy hạnh phúc hay an toàn trong cuộc hôn nhân đó.

Định kiến xã hội có thể không còn khắt khe như trước, nhưng sức nặng của nó thì vẫn âm thầm hiện diện trong suy nghĩ của nhiều người. Và chính điều đó khiến không ít phụ nữ chọn cách chịu đựng, vì nghĩ rằng như thế là đúng, là tốt, là "làm tròn bổn phận".

Hạnh phúc đến từ sự can đảm: Can đảm dừng dừng lại và cam đảm bắt đầu lại

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu, chị gặp gỡ và kết hôn với người chồng thứ 2. Tuy nữ CEO không chia sẻ nhiều về chồng hiện tại nhưng qua 1 vài clip cũng có thể thấy chị đang có hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ước ao.

Nói về cơ duyên gặp nhau, Linh Đặng hài hước kể: "Hôm đấy ở Hà Nội vô tình đi chơi, cả mình và chồng đều ở bên nước ngoài về, đều ở bên Đức nhưng vô tình lại gặp nhau ở Hà Nội, đi chơi và bị Thiên Lôi đánh".

Ấy thế mà lại lấy được ông chồng cực phẩm, chiều vợ và vô cùng tâm lý. CEO Linh Đặng từng chia sẻ, thực ra cả cô và chồng không quá hợp nhau nhưng có sở thích chăm nuôi thú cưng, kết quả chính là 1 đàn chó đáng yêu trong nhà.

CEO Linh Đặng và người chồng hiện tại.

Nói về người chồng hiện tại, nữ CEO từng miêu tả: "Mình nghĩ để kể về chồng mình phải tự tạo 1 kênh riêng. Cuộc đời của chồng mình ông Nam Cao mà sống có thể viết gãy ngòi bút luôn. Để nói về chồng mình chắc phải nói xấu nhiều hơn nói tốt. Chồng mình là 1 người đàn ông rất dễ chịu trong nhà. Trong công việc, chồng mình và mình tranh cãi thường xuyên. Mỗi người có 1 cái định hướng, công việc khác nhau.

Mỗi người có 1 góc nhìn về cuộc sống, công việc khác nhau và đặc biệt là chẳng có ý thích gì giống nhau hết cả, chỉ có 1 ý thích duy nhất là thích chó. Nói chung chồng mình là 1 người đàn ông rất giỏi, thích đọc sách, am hiểu và cực kì thông minh. Mình cũng nói có 2 người đàn ông trên đời này mình khâm phục là bố mình và chồng mình nếu mà nói là thông minh".

Chia sẻ của Linh Đặng không chỉ khiến nhiều người bất ngờ mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ rằng phụ nữ có quyền lựa chọn, có quyền bắt đầu lại, và có thể hạnh phúc, dù đã từng đổ vỡ.