Chỉ 6 dòng trên mạng đủ hiểu tại sao cô vợ này được mệnh danh là "nàng dâu cực phẩm" của Vbiz, EQ cao thế có mấy ai!

Trong thế giới của các gia đình celeb, Thủy Anh – bà xã của ca sĩ Đăng Khôi luôn được nhắc đến như một hình mẫu phụ nữ kiểu mẫu. Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, điều khiến công chúng nể phục nhất ở cô chính là chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) cực cao. Thủy Anh biết cách biến mình thành một người vợ quyền lực nhưng không lấn át, một người mẹ nghiêm khắc nhưng đầy tâm lý, và một nàng dâu khéo léo đến mức "đi vào lòng người" tự nhiên nhất.

"Quyền lực ngầm" sau những clip hài hước và sự tôn vinh chồng tinh tế

Nếu theo dõi các video đời thường của gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh, khán giả dễ dàng nhận thấy cô luôn ở "cửa trên" với những tình huống hài hước, duyên dáng mang lại tiếng cười. Tuy nhiên, đó là sự thông minh trong việc làm hình ảnh; ngoài đời, Thủy Anh có cách tôn vinh chồng cực kỳ tinh tế.

Cô không nịnh chồng một cách lộ liễu hay sáo rỗng. Thay vào đó, Thủy Anh tôn vinh Đăng Khôi thông qua việc khẳng định vị thế của anh trong gia đình và sự nghiệp. Cô khéo léo thể hiện sự "quyền lực ngầm" của người phụ nữ quán xuyến mọi việc, nhưng vẫn giữ cho chồng một sự kiêu hãnh riêng. Chính sự cân bằng này giúp mối quan hệ của họ luôn bền vững suốt hơn một thập kỷ, khiến Đăng Khôi dù đi đâu cũng muốn trở về bên người vợ "cực phẩm" của mình.

Gia đình kiểu mẫu được nhiều người ngưỡng mộ

Cách ứng xử "điểm 10" trước những danh xưng hào nhoáng

Mới đây, khi báo chí và truyền thông gọi các con trai mình bằng danh xưng "thiếu gia", Thủy Anh đã có màn hồi đáp khiến cộng đồng mạng ngả mũ vì sự khiêm nhường và giáo dục con sâu sắc: "Ui con không phải thiếu gia đâu ạ. Cấp 1 con học trường công như bao bạn, cấp 2 con tự thi vào trường điểm của quận. Con luôn cố gắng học tập, rèn luyện thể thao và lao động lắm ạ".

Cách cô giải thích rằng con rất tiết kiệm vì hiểu bố mẹ làm việc vả, đồng thời khẳng định mình nghiêm khắc để con không ỷ lại vào điều kiện gia đình, đã cho thấy một tư duy giáo dục hiện đại. Cô khéo léo từ chối những hào nhoáng không cần thiết để bảo vệ sự hồn nhiên và ý chí của con, nhưng vẫn không quên gửi lời cảm ơn tinh tế đến giới truyền thông đã ưu ái gia đình mình.

Không những xinh đẹp, bà xã Đăng Khôi vô cùng khéo léo

Nàng dâu khéo léo

EQ của Thủy Anh được thể hiện rõ nhất qua cách cô tương tác với các bình luận trên mạng xã hội. Khi mọi người khen con trai "đẹp trai, điềm đạm, hiền lành", thay vì chỉ nhận lời khen về mình, cô lại rep: "Con giống chú Nguyễn Đăng Nguyên (em trai ca sĩ Đăng Khôi) về tính cách đó ạ". Một câu trả lời ngắn gọn nhưng thể hiện sự trân trọng tuyệt đối với gia đình chồng, sự gắn kết giữa các thành viên và sự khéo léo của một người chị dâu điểm 10.

Thái độ thân thiện của Thủy Anh còn thể hiện qua cách cô trả lời người hâm mộ và đối tác:

Khi được khen phương pháp dạy con: Cô khiêm tốn: "Cảm ơn bé, chặng đường phía trước còn dài lắm nên cô cũng phải cố gắng nhiều nè".

Khi khoe sự trưởng thành của con: "Trộm vía ý thức chăm sóc thể chất lắm cô ơi, chăm thể thao hơn bố Khôi".

Sự cầu thị và kết nối: "Bác ơi con đang nghiên cứu chứng khoán và tài chính, mùa hè bác cho con đi theo học bác để trưởng thành như anh nhà bác nhé".

Dù là vợ của một celeb nổi tiếng, Thủy Anh không hề tạo khoảng cách. Cô vừa khen con, vừa đề cao người quan tâm đến gia đình mình, tạo ra một không gian giao tiếp cực kỳ dễ chịu và văn minh.

Idol và nàng fangirl

Bản lĩnh và quan điểm sống sắc sảo

EQ cao không có nghĩa là nhu nhược. Thủy Anh từng nhiều lần thể hiện bản lĩnh của mình trong việc bảo vệ tổ ấm. Cô từng chia sẻ quan điểm thẳng thắn về việc phụ nữ cần độc lập tài chính để có tiếng nói trong gia đình. Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thủy Anh khẳng định: "Phụ nữ đừng chỉ biết hy sinh, hãy biết yêu bản thân và làm cho mình giá trị hơn trong mắt chồng".

Sự "quyền lực" của Thủy Anh nằm ở chỗ cô không cần lớn tiếng nhưng mọi việc trong nhà từ tài chính đến giáo dục con cái đều đi đúng quỹ đạo. Cô chính là minh chứng cho câu nói: "Phía sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ khôn ngoan". Với Thủy Anh, khôn ngoan không phải là toan tính, mà là biết dùng sự chân thành và tinh tế để gắn kết mọi trái tim xung quanh mình.