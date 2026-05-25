Chỉ 4 ngày, bom tấn zombie xứ Hàn cán mốc 1 triệu vé: Nữ chính gây sốc vì visual quá đỉnh ở tuổi 41

Kỷ lục nhanh nhất 2026: Vượt cả "The King's Warden"

Sáng 24/5, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố "Colony" đã ghi nhận tổng cộng 1.089.996 lượt xem chính thức trở thành bộ phim đạt mốc 1 triệu khán giả nhanh nhất trong năm 2026, vượt qua cả siêu phẩm phá kỷ lục "The King's Warden" trước đó. Điều đáng nói: "Colony" mới chỉ khởi chiếu ngày 21/5, tức chưa đầy 4 ngày để chinh phục cột mốc này.

Với kinh phí sản xuất 17 tỷ won, phim được phân phối bởi Showbox — đơn vị đứng sau nhiều bom tấn phòng vé Hàn và trước đó đã gây chú ý toàn cầu khi có buổi ra mắt thế giới tại hạng mục Midnight Screenings của Liên hoan phim Cannes 2026. Không phải ngẫu nhiên: đúng 10 năm trước, cũng tại Cannes, "Train to Busan" của cùng đạo diễn Yeon Sang-ho đã lập nên một chương huyền thoại cho điện ảnh kinh dị Hàn Quốc.

"Colony" là lần thứ ba đạo diễn Yeon Sang-ho quay lại với thể loại zombie, sau "Train to Busan" (2016) và "Peninsula" (2020). Nhưng lần này, ông không lặp lại chính mình.

Nếu zombie trong "Train to Busan" là nỗi sợ bản năng, hoang dã và thuần túy về thể xác, thì ở "Colony", những người bị nhiễm bệnh tiến hóa thành một thứ còn đáng sợ hơn: một trí tuệ tập thể. Chúng học hỏi, thích nghi, và hành động như một bầy có tổ chức ngày càng tinh vi và khó lường theo từng cảnh phim. Đây chính là yếu tố khiến phim được bàn tán nhiều nhất sau khi ra rạp, đặc biệt ở nửa sau với những phân cảnh được mô tả là "chưa từng thấy trong zombie film Hàn".

Về bối cảnh, toàn bộ câu chuyện diễn ra trong vòng một ngày, gần như hoàn toàn trong tòa nhà Doongwoori ở trung tâm Seoul bị phong tỏa sau một đợt bùng phát virus đột biến nhanh. Áp lực không gian hẹp, thời gian thực và mối đe dọa ngày một leo thang tạo nên một tension liên tục khó thở trong suốt 122 phút phim.

Sự trở lại của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun

Nếu có một cái tên khiến "Colony" trở thành sự kiện điện ảnh không chỉ là phim hay thì đó là Jun Ji Hyun. Đây là lần đầu tiên cô trở lại màn ảnh rộng sau đúng 11 năm, kể từ bom tấn "Assassination" (2015). Khoảng thời gian đó, cô chuyển sang truyền hình với "Jirisan" và "Tempest", nhưng sức hút điện ảnh thực sự của cô loại charisma chỉ thuộc về màn ảnh lớn vẫn là điều khán giả không thôi mong chờ.

Trong "Colony", Jun Ji Hyun đóng vai Kwon Se Jung, giáo sư công nghệ sinh học và thủ lĩnh của nhóm sống sót. Theo giới phê bình, cô không đi theo khuôn mẫu "scream queen" thường thấy trong phim kinh dị thay vào đó, nhân vật được xây dựng trên nền tảng lý trí, kỹ năng phân tích và sự kiềm chế cảm xúc tinh tế. "Colony không cần Jun Ji Hyun chạy và hét cô ấy điều khiển cả khung hình chỉ bằng cách bước vào đó," một nhà phê bình nhận xét.

Bản thân Jun Ji Hyun chia sẻ về quyết định nhận vai: "Mọi người đều yêu thích các tác phẩm của đạo diễn Yeon, và tôi cũng vậy. Làm việc với một đạo diễn có phong cách rõ ràng và thông điệp mạch lạc mang lại cho diễn viên một cảm giác tự do thực sự."

Dàn cast "all-star" mỗi người một trọng lượng

Bên cạnh Jun Ji Hyun, "Colony" tập hợp một ensemble cast hiếm có trong điện ảnh Hàn năm nay. Koo Kyo Hwan gương mặt được chú ý qua "D.P." và "Decision to Leave" vào vai Seo Young Chul, thiên tài sinh học đồng thời là kẻ phản diện gây ra dịch bệnh. Ji Chang Wook thủ vai Choi Hyun Seok, nhân viên bảo vệ tòa nhà mắt xích bất ngờ nhất trong nhóm sống sót. Kim Shin Rok đóng chị gái của Hyun Seok; Shin Hyun Been và Go Soo hoàn thiện các mối quan hệ cảm xúc phức tạp của bộ phim đặc biệt ở tuyến tình cảm cũ giữa nhân vật của Go Soo và Se Jung của Jun Ji Hyun.

Sự kết hợp giữa diễn viên "nặng ký" từ phim độc lập, mainstream blockbuster và streaming tạo ra một balance đúng với phong cách Yeon Sang-ho: những con người bình thường bị đặt vào hoàn cảnh bất thường, buộc phải lộ ra bản chất thật của mình.

Giới phê bình quốc tế nhìn nhận "Colony" khá thống nhất: đây không phải "Train to Busan" và không cần phải thế. Tác phẩm 2016 vẫn là đỉnh cao định nghĩa thể loại zombie Hàn Quốc. Nhưng "Colony" có hệ thống riêng, luật chơi riêng và những khoảnh khắc thuần túy điện ảnh của riêng nó.

Điểm trừ được nhắc đến là một số đoạn expository nặng ở đầu phim cái giá phải trả khi xây dựng một mythology mới cho loài zombie. Nhưng khi "Colony" vào guồng, đặc biệt ở nửa sau, phim đẩy lên một cấp độ căng thẳng và sáng tạo hình ảnh khiến khán giả khó rời mắt.

Với 1 triệu vé chỉ trong 4 ngày và kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh cuối tuần, "Colony" đang trên đường trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc đáng nhớ nhất năm 2026.