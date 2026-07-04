Nhiều năm trước, khi nhắc đến tiêu chí mua nhà, phần lớn mọi người sẽ ưu tiên vị trí, diện tích hay số phòng ngủ. Nhưng ngày nay, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi để ở. Đó còn là không gian để nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng, thậm chí là nơi hiện thực hóa lối sống mà họ mong muốn. Chính vì vậy, những chi tiết từng bị xem là có cũng được, không có cũng chẳng sao như một khoảng sân hay khu vườn nhỏ sân thượng lại dần trở thành yếu tố được nhiều người đặt lên hàng đầu.

Đó cũng là điều mà một blogger có tên Huixingxing (29 tuổi, sống tại Quý Châu, Trung Quốc) nhận ra sau khi tự mua nhà căn nhà đầu tiên ở tuổi 28.

Huixingxing

Theo chia sẻ của nữ blogger, căn hộ có giá hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), rộng 112m² nằm ở tầng 19, đi kèm khu sân vườn ngoài trời rộng 30m². Sau gần một năm sửa sang, cô đã hoàn thiện không gian sống mà bản thân gọi là "ngôi nhà để an yên sống một mình khi về già".

Ngôi nhà được thiết kế với 3 phòng ngủ, phòng khách là không gian mở nối liền bàn ăn nên tạo cảm giác thoáng hơn. Bên trong, toàn bộ sàn được lát gạch vân gỗ, tường sơn màu trắng ngọc trai để tăng cảm giác sáng và nhẹ nhàng.

Phòng khách nối liền bàn ăn và quầy pha đồ uống

Để tận dụng tối đa lợi thế của sân thượng, Huixingxing thay cửa sổ phòng khách bằng hệ cửa kính sát trần kết hợp cửa trượt ba cánh, giúp ánh sáng tràn vào nhà nhiều hơn. Phòng ngủ phụ kiêm phòng làm việc cũng được cải tạo theo hướng mở, thay cửa sổ bằng cửa trượt để kết nối trực tiếp với khoảng sân bên ngoài.

Theo cô, quyết định sáng suốt nhất không phải là mua một căn hộ rộng hơn hay ở vị trí đắt đỏ hơn, mà là chọn một căn hộ có khoảng sân nhỏ. Không tính tiền thuê thợ thực hiện các kỹ thuật như làm hệ thống thoát nước, chống thấm, chắn rễ,... phần còn lại đều được nữ blogger tự làm để tiết kiệm. Nhờ vậy chi phí dành riêng cho phần trang trí sân thượng chỉ khoảng 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng).

"Trước đây mình từng nghĩ có hay không có sân vườn cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhưng đến khi dọn vào ở mới hiểu đây chính là món quà dịu dàng nhất mà ngôi nhà dành cho mình. Trên đầu là bầu trời, dưới chân là hoa cỏ. Dù khoảng sân có nhỏ đến đâu, nó vẫn là nơi để những người đi làm như mình được hít thở sau những áp lực mỗi ngày” , cô chia sẻ.

Sân thượng ban đầu

Quá trình cải tạo sân thượng

Khu vườn nhỏ được tự tay cô gái thiết kế

Mỗi ngày của Huixingxing bắt đầu bằng việc tưới cây, ngắm những giọt sương còn đọng trên lá. Chiều đến, cô ngồi ngoài sân đón gió, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn. Cuối tuần cũng không cần đi đâu xa, chỉ cần pha một ấm trà là có thể ngồi thư giãn hàng giờ.

Không gian này cũng làm thay đổi hoàn toàn cách cô tận hưởng cuộc sống. Nếu trước đây cuối tuần thường phải ra ngoài tìm quán cà phê hay xếp hàng ở các nhà hàng, thì giờ đây mọi thứ đều có thể diễn ra ngay tại nhà.

Buổi tối, chỉ cần bật dãy đèn trang trí, mở một bản nhạc nhẹ, khoảng sân lập tức trở thành một "nhà hàng ngoài trời" để thư giãn hoặc không gian để bạn bè quây quần ăn lẩu, nướng BBQ, trò chuyện,...

Khu vườn nhỏ cũng trở thành niềm tự hào của cô. Những bụi hoa hồng trước đây phải trồng trong chậu ngoài ban công, sau khi được đưa xuống trồng trực tiếp trên luống đất đã nở rực rỡ hơn hẳn. Việc tưới nước, bón phân mỗi ngày giờ đây giống như một nghi thức giúp cô thư giãn.

“Điều mình tiếc nuối nhất là giá như mua một căn nhà có sân sớm hơn” - Huixingxing nói.

Đến nay, khu sân ấy không chỉ là góc cô yêu thích nhất trong nhà mà còn trở thành "điểm check-in" của cả khu chung cư. Mỗi lần hàng xóm đi ngang đều ngước nhìn và khen đây là sân vườn đẹp nhất tòa nhà.

Cả phòng khách lẫn phòng ngủ phụ đều thông với khoảng sân bên ngoài

Khung cảnh lãng mạn của khu vườn nhỏ

Khoảng sân khi lên đèn

Một số khu vực khác trong nhà

(Nguồn: Xiaohongshu)