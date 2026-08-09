Chi 1 tỷ decor bếp: Hội 30s muốn “sống” trong bếp chứ không chỉ “nấu ăn”

Nếu như vài năm trước, người trẻ dành nhiều tiền để decor phòng ngủ, góc làm việc hay phòng khách thì thời gian gần đây, "cuộc đua" mới lại diễn ra ngay trong... căn bếp.

Cùng với xu hướng chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh, tự nấu ăn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, không ít người sau tuổi 30 bắt đầu đầu tư mạnh tay cho không gian này. Họ sẵn sàng chi từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để cải tạo bếp, lắp đảo bếp, thay đổi hệ tủ, bổ sung thiết bị thông minh hay thiết kế lại toàn bộ không gian.

Ảnh minh họa. Xiaohongshu.

Điều thú vị là, mục tiêu không còn đơn thuần để có một căn bếp đẹp.

Với nhiều người, đó là nơi bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê, là góc con trẻ ăn sáng trước khi đến trường, là nơi cả gia đình quây quần sau giờ làm và cũng là khoảng không gian giúp họ chậm lại giữa nhịp sống bận rộn.

Nói cách khác, họ đầu tư cho căn bếp để được sống nhiều hơn trong chính ngôi nhà của mình, chứ không chỉ để nấu vài bữa cơm mỗi ngày.

Không còn là nơi "để nấu", căn bếp trở thành nơi đáng đầu tư nhất sau tuổi 30

Có một điểm khá thú vị là phần lớn những người sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để cải tạo bếp đều không nói nhiều về chuyện... nấu ăn.

Điều họ nhắc đến lại là bữa sáng, ly cà phê đầu ngày, khoảng thời gian quây quần cùng gia đình hay đơn giản là cảm giác muốn về nhà nhiều hơn sau giờ làm.

Đó cũng là điều xảy ra với Afu Fufu - cô gái từng du học Mỹ, sinh sống nhiều năm ở Bắc Kinh trước khi xây dựng tổ ấm riêng.

Sau tuổi 30, thay vì đầu tư vào những góc check-in hay phòng khách thật sang, gia đình cô quyết định dành hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) để hoàn thiện riêng căn bếp, bao gồm nội thất và toàn bộ hệ thống thiết bị gia dụng. Căn bếp mở rộng 50m² nhanh chóng trở thành không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà.

Các góc trong căn bếp của Fufu. Ảnh: Xiaohongshu Afu Fufu.

"Người ta nói căn bếp là trái tim của ngôi nhà, mình thấy điều đó hoàn toàn đúng”, cô nói.

Điều khiến Afu Fufu hài lòng nhất không nằm ở giá trị của căn bếp, mà là việc những thói quen hằng ngày cũng thay đổi theo. Mỗi buổi sáng thức dậy hay mỗi bữa ăn đều trở thành điều đáng mong đợi hơn, giống như một phần thưởng dành cho chính mình.

Thay vì chạy theo những món đồ "đắt cho có", cô dành nhiều thời gian tính toán từng chi tiết nhỏ để việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn: hai bồn rửa riêng cho thực phẩm và bát đĩa, đảo bếp tích hợp bếp từ âm, hệ thống đèn nhiều lớp hay một phòng chứa đồ độc lập. Với cô, một căn bếp đẹp trước hết phải là nơi khiến mình muốn bước vào mỗi ngày.

Nếu Afu Fufu coi căn bếp là "trái tim của ngôi nhà", thì với Guifang, đó lại là không gian phải được thiết kế xoay quanh chính cuộc sống của gia đình.

Guifang thiết kế căn bếp xịn xò, theo thoi quen sinh hoạt của gia đình. Ảnh: Xiaohongshu - Guifang

Gia đình cô bỏ khoảng 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) để hoàn thiện căn bếp. Song, điều đầu tiên Guifang chia sẻ lại là: đây không phải một căn bếp được làm ra để giống ảnh trên mạng.

Trong suốt quá trình thiết kế, cô nhiều lần tranh luận với kiến trúc sư, từ chối những mẫu gạch trắng hay phong cách tối giản đang thịnh hành. Thay vào đó, mọi quyết định đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt của cả nhà.

Bồn rửa được đặt ngay trước cửa sổ để vừa rửa bát vừa có thể ngắm cảnh. Đảo bếp được làm rộng hơn vì đây là nơi con ăn sáng, vợ chồng uống cà phê và cả gia đình trò chuyện mỗi ngày.

Ở một góc nhìn khác, A Meng lại bắt đầu từ chính những bất tiện rất đời thường.

Căn bếp cũ của anh chỉ rộng khoảng 4m2, đủ để mỗi lần nấu ăn đều trở thành một cuộc "chen chúc". Sau tuổi 30, thay vì chấp nhận sống chung với điều đó, anh quyết định đập bỏ hai bức tường, biến căn bếp thành không gian mở với đảo bếp dài 2,5m.

Đảo bếp giờ không chỉ là nơi sơ chế thực phẩm mà còn trở thành bàn ăn, nơi cả gia đình ngồi lại sau một ngày làm việc.

Điều khiến A Meng vui nhất cũng không phải căn nhà trông rộng hơn, mà là cảm giác: "Mỗi ngày tan làm về, chỉ cần nhìn thấy căn bếp gọn gàng là mình đã muốn dành thêm thời gian để nấu ăn. Không còn phải chen chúc trong một không gian nhỏ, mọi dụng cụ đều thuận tay. Việc nấu nướng cũng trở thành một điều rất thư thái."

Căn bếp của A Meng. Nguồn: Xiaohongshu A Meng.

Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người sau tuổi 30 sẵn sàng đầu tư mạnh tay hơn cho căn bếp: không phải vì họ đột nhiên thích nấu ăn, mà bởi họ bắt đầu coi những bữa cơm ở nhà là một phần quan trọng của chất lượng sống.

Không đặt nặng chuyện chi bao nhiêu tiền, chị Lei lại lựa chọn đầu tư theo một cách khác: dành nhiều năm để hoàn thiện dần căn bếp mình yêu thích.

Căn bếp của chị Lei. Nguồn: Xiaohongshu - Lei

Sau gần 7 năm sống trong ngôi nhà hiện tại, điều khiến cô hài lòng nhất vẫn là quyết định làm bếp mở. Từng món đồ, từ thiết bị nhà bếp đến đồ trang trí, đều được chọn theo tiêu chí bền đẹp và có thể đồng hành lâu dài, thay vì chạy theo xu hướng.

Lei từng viết một câu khiến nhiều người đồng cảm: "Mình dùng căn bếp lý tưởng để chứa đựng ba bữa ăn và bốn mùa của cuộc sống."

Có lẽ sau tuổi 30, căn bếp không thay đổi nhiều về chức năng - nó vẫn là nơi nấu những bữa cơm mỗi ngày. Điều thay đổi là cách người ta sử dụng và nhìn nhận không gian ấy. Từ một góc phụ trong nhà, căn bếp dần trở thành nơi bắt đầu buổi sáng, kết thúc một ngày dài và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đời thường nhất của cả gia đình.

Sau tuổi 30, căn bếp cũng trở thành một cách để chăm sóc bản thân

Thực tế, việc người trẻ sau tuổi 30 sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho căn bếp không phải là câu chuyện diễn ra ngẫu nhiên. Những năm gần đây, cùng với xu hướng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần, ngày càng nhiều người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những bữa cơm nhà. Từ việc lựa chọn nguyên liệu sạch, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn đến tự pha một ly cà phê vào buổi sáng hay chuẩn bị bữa tối sau giờ làm, căn bếp dần xuất hiện nhiều hơn trong nhịp sống hằng ngày.

Theo Hướng dẫn xu hướng cuộc sống nhà bếp 2025 của Xiaohongshu, dù diện tích bếp trung bình chỉ chiếm khoảng 7,3% diện tích ngôi nhà, khu vực này lại chiếm tới gần 23,9% tổng chi phí hoàn thiện nội thất, cho thấy đây đang là một trong những không gian được đầu tư nhiều nhất. Báo cáo cũng chỉ ra rằng căn bếp đang được tái định nghĩa từ khu vực chức năng thuần túy thành không gian kết nối và trải nghiệm cảm xúc.





Ảnh minh họa. Xiaohongshu.

Nếu ở tuổi đôi mươi, nhiều người ưu tiên một góc làm việc đẹp hay phòng khách thật “ăn ảnh”, thì bước sang tuổi 30, thứ họ muốn đầu tư lại là không gian mình sử dụng nhiều nhất.

Có người bắt đầu bằng một chiếc máy rửa bát để giảm thời gian dọn dẹp. Có người thay toàn bộ hệ tủ bếp, làm thêm đảo bếp hay dành riêng một góc nhỏ cho máy pha cà phê. Không ít gia đình thậm chí chấp nhận đập bỏ những bức tường ngăn cách để biến căn bếp thành một phần của phòng khách, nơi mọi người có thể vừa nấu ăn, vừa trò chuyện, vừa trông con hay tiếp bạn bè. Xu hướng bếp mở và đa chức năng này đang ngày càng phổ biến trên Xiaohongshu, khi nhiều người muốn căn bếp trở thành trung tâm tương tác của gia đình thay vì chỉ là nơi “nấu cho xong”.

Sự thay đổi này cũng phản ánh một khác biệt khá rõ trong tư duy sống của nhiều người sau tuổi 30. Ở giai đoạn trước, ngôi nhà đôi khi chỉ là nơi để trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng khi lập gia đình, có con hoặc đơn giản là bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống, nhiều người dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Những bữa cơm không còn chỉ để “ăn cho xong”, mà trở thành khoảng thời gian hiếm hoi cả gia đình có thể ngồi lại cùng nhau.

Có lẽ cũng vì thế, căn bếp không còn được tính bằng số lượng tủ, thiết bị hay chi phí cải tạo. Điều mà nhiều người thực sự muốn đầu tư là cảm giác mỗi sáng thức dậy có một nơi đủ dễ chịu để pha ly cà phê đầu ngày; mỗi tối tan làm vẫn muốn vào bếp nấu một bữa cơm thay vì mở ứng dụng đặt đồ ăn; hay cuối tuần có thể ngồi thật lâu quanh đảo bếp cùng người thân mà không cần đi đâu xa.

Và biết đâu, đó mới là thay đổi lớn nhất của căn bếp sau tuổi 30. Nó vẫn là nơi nấu ăn. Chỉ là, cùng với thời gian, nó trở thành nơi để người ta tận hưởng nhiều khoảnh khắc của cuộc sống hơn trước - nơi sức khỏe, kết nối và sự chăm sóc bản thân gặp nhau mỗi ngày.

Nguồn: Xiaohongshu, QQ.