Chen lấn kinh hoàng tại nơi xác nhận xin giấy phép ra ngoài thành phố

Để phương tiện vận tải có thể từ Hải Phòng đi đến các địa phương trong cả nước, chủ các doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều thủ tục để có thể xin được giấy phép xác nhận. Quá trình này có thể phải kéo đến 2 ngày vẫn chưa xong, dẫn đến cảnh tượng cả trăm người chen lấn tại văn phòng một cửa giữa đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Lúc hơn 17h ngày 10/4, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật, mặc dù đã gần tối nhưng trước cửa và bên trong trụ sở tiếp công dân của UBND quận Hải An, TP.Hải Phòng vẫn có rất đông người tụ tập, lên tới hàng trăm. Lực lượng công an và CSGT của Công an quận Hải An đã phải có mặt để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Công an phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Nguyên nhân của sự việc này đó là chủ hoặc nhân viên của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP.Hải Phòng đến để xin giấy xác nhận ra vào thành phố đối với phương tiện. Hàng trăm xe máy xếp án ngữ trước cổng trụ sở, cửa chính vào văn phòng một cửa đã được đóng lại, chỉ để một cửa phía bên hông.

Khi bước vào bên trong văn phòng một cửa của quận Hải An, hàng trăm người đang chen lấn nhau để làm thủ tục, kẻ đứng, người ngồi, ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Giữa đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, việc không tụ tập đông người và khoảng cách mỗi người cách nhau 2 mét theo khuyến cáo đã bị phá bỏ.

Các doanh nghiệp chen nhau vào làm thủ tục, khoảng cách cách ly 2 mét bị phá bỏ.

Anh Nguyễn Trường Xuân, làm tại công ty vận tải biển Phương Bắc cho biết: “Công ty tôi trụ sở tại quận Ngô Quyền, nhưng phương tiện vận tại đều tập trung tại phường Đông Hải 2, quận Hải An. Cho nên khi xin giấy phép ra vào cho phương tiện thì phải qua quận này.

Tôi loay hoay cả ngày hôm nay mà vẫn chưa xin được giấy ra vào thành phố. Tôi xin giấy cho phương tiện của công ty đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. Muốn xin được giấy phải qua 3 bước: tại Công an phường xin xác nhận phương tiện vận tải hoạt động trên địa bàn, tại UBND quận xác minh bước tiếp theo, sau đó hồ sơ được chuyển cho phòng CSGT để ký giấy”.

Đại diện các doanh nghiệp ngồi chờ đến lượt làm thủ tục.

Sắp xếp lại hồ sơ xin giấy phép ra vào thành phố.

Nhiều người mệt mỏi ngồi tại hành lang bộ phận một cửa.

Theo anh Xuân, trước tình hình dịch Covid-19 hoành hành thì các chủ trương mà chính quyền đưa ra nhằm hạn chế, kiểm soát dịch bệnh tốt nhất thì không chỉ người dân mà các doanh nghiệp đều phải tuận thủ. Tuy nhiên, anh cũng đề nghị giảm bớt thủ tục hành chính vì rất mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Còn anh Lê Quang Hải, công tác tại công ty Inlaco Logistics cho hay, cũng đã sang ngày thứ hai mà anh vẫn chưa nhận được giấy phép ra ngoài thành phố cho công ty đi đến các tỉnh thành phía Bắc.

“Chúng tôi rất mệt mỏi, chỉ mong các cấp chính quyền, công an giải quyết nhanh cho chúng tôi. Hiện tại công ty chúng tôi chưa bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn việc chưa nhận được giấy ra vào thành phố đối với phương tiện trong thời gian dài sẽ khiến công ty chúng tôi ảnh hưởng.

Tôi nghĩ thay vì tổ chức nộp hồ sơ qua nhiều công đoạn thế này thì chính quyền nên tạo điều kiện nộp, thẩm định, duyệt hồ sơ qua mạng, sau đó các doanh nghiệp đủ điều kiện thì đến nhận giấy, vừa nhanh chóng lại tránh được việc tụ tập đông người, chen lấn”, anh Hải nêu ý kiến.

Ông Phạm Chí Bắc: Thời gian cấp giấy ra vào thành phố sẽ kéo dài cả thứ 7 và chủ nhật.

Trao đổi với PV, ông Phạm Chí Bắc – Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, việc cấp giấy ra vào thành phố sẽ được tiến hành cả thứ 7 và chủ nhật.

“Trên địa bàn quá nhiều doanh nghiệp vận tải hoạt động nên không thể tránh khỏi việc các doanh nghiệp đổ xô đi làm thủ tục. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo của thành phố, chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến các doanh nghiệp bình tĩnh, tránh chen lấn, xô đẩy.

Nhưng có lẽ họ nghĩ rằng ngày thứ 6 là ngày cuối cùng cơ quan nhà nước làm việc nên tình trạng này đã xảy ra. Tuy nhiên, bộ phận một cửa của quận Hải An sẽ giải quyết cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Trong lúc này, tất cả chúng ta phải bình tĩnh”, ông Bắc nói.