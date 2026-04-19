Ngày 19/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (SN 1990, trú xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích .

Theo thông tin ban đầu, tối 23/3, sau mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Xuân Bình đã hành hung vợ là chị N.T. và đuổi 3 mẹ con ra khỏi nhà. Sau đó, chị N.T. được người thân đưa về nhà mẹ ruột là bà H.T.T. để tạm trú.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Xuân Bình.

Đến khoảng 20h ngày 11/4, Bình tìm đến nhà bà H.T.T. ở thôn Đông Anh 2 (xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) gọi các con ra ngoài nhưng không được nên xông vào nhà và tiếp tục đánh vợ. Khi mẹ vợ lao vào can ngăn, Bình rút dao mang theo tấn công khiến người này bị thương ở đầu và tay. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có trẻ nhỏ.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban Lâm Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Bình. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục tố tụng, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.