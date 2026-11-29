Tối 29/11, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk ) thông tin về sự cố cháy xảy ra tại Khoa Xét nghiệm Hóa sinh – Vi sinh.

Vụ cháy xảy ra vào chiều cùng ngày, gây hư hỏng một số trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lãnh đạo bệnh viện cùng các bộ phận liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận, xử lý đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực khác.

Vụ cháy xảy ra tại Khoa Xét nghiệm Hóa sinh – Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay trong chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình, triển khai phương án khắc phục, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.