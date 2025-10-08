Tối 7-10, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.



Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt lúc trời mưa lớn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, khi ngoài trời đang mưa to, tại tầng 2 ngôi nhà số 14 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội), bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, người dân đã hô hoán cảnh báo, đồng thời thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Nhiều đồ vật tại tầng 2 của ngôi nhà bị cháy dẫn tới hư hỏng. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.