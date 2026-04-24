Châu Tấn bị chê như bà lão 80 tuổi

Trang QQ đưa tin Châu Tấn vốn được ưu ái khi sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gương mặt trẻ trung hơn tuổi. Thậm chí, ở độ tuổi hơn 30, cô vẫn thoải mái đóng các nhân vật mới 16-18 tuổi. Không những vậy, nữ diễn viên còn được khen ngợi nhờ nhan sắc linh động, ngọt ngào dễ thương.

Thế nhưng, không ai có thể chống lại được sức tàn phá của thời gian, hình ảnh của Châu Tấn thời gian gần đây khiến khán giả sốc nặng. Châu Tấn xuất hiện với mái tóc bạc trắng đầu, làn da sần sùi không còn mịn màng như trong những bộ ảnh truyền thông. So với độ tuổi 52, nữ diễn viên thậm chí bị đánh giá "già như đã 80 tuổi".

Châu Tấn gây sốc với hình ảnh già nua, thiếu đi hào quang ngôi sao nổi tiếng

Nữ diễn viên bị phát hiện tóc trắng nửa mái đầu

Trong một bức hình khác, Châu Tấn lộ chân tóc cao, gương mặt đã mất đi độ trẻ trung linh động, nét mặt có phần khắc khổ già nua. Khán giả cảm thấy bất ngờ với hình ảnh mới của Châu Tấn vì trong những hình ảnh được văn phòng đại diện của nữ diễn viên đăng tải, Châu Tấn vẫn rất trẻ trung như đang ở độ tuổi 30. Hiện tại, bộ lọc trong các phim truyền hình tốt hơn, do đó người xem không nhận ra việc nữ diễn viên đã dần trở nên lão hóa.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng già đi là quy luật của tự nhiên, việc Châu Tấn không nhuộm tóc mà để lộ tóc trắng cho thấy cô không khó chịu khi bản thân không còn giữ được nét thanh xuân. Nữ diễn viên chấp nhận già đi một cách duyên dáng thanh lịch, sống đúng với độ tuổi thực.

Hình ảnh gần đây nhất của Châu Tấn, làn da ở cổ và mặt đều lộ dấu vết lão hóa, chân tóc dần cao hơn

Trong khi đó, hình ảnh do văn phòng đại diện đăng lên nữ diễn viên vẫn trẻ trung quyến rũ

Theo QQ , Châu Tấn đã viết tên mình nên nền điện ảnh Hoa ngữ mãi mãi. Cô là nữ diễn viên đầu tiên đạt đủ ba giải Nữ chính xuất sắc Kim Kê, Kim Tượng, Kim Ưng và trở thành Tam Kim Ảnh hậu đầu tiên. Diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của Châu Tấn là điều mà các đạo diễn luôn tìm kiếm.

Năm 1994, một bức ảnh bìa tạp chí của Châu Tấn chụp đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Tạ Diên nên đã đề nghị cô hợp tác thực hiện bộ phim Nữ Nhi Hồng . Sau đó là một chuỗi tác phẩm đình đám làm nên tên tuổi của Châu Tấn như Sông Tô Châu, Đại Minh Cung Từ, Quýt Chín Rồi, Nhân Gian Tứ Nguyệt Thiên, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió … Mỗi vai diễn đều trở thành tác phẩm kinh điển cho đến ngày nay.

Châu Tấn là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc

Châu Tấn bước sang mảng điện ảnh với các phim như Nếu Yêu, Họa Bì, Long Môn Phi Giáp, Phong Thanh ... đều thành công về mảng nghệ thuật và doanh thu, đem lại cho cô vô số giải thưởng. Trong đó, Nếu Như Yêu giúp Châu Tấn thắng giải Ảnh Hậu Kim Tượng và Kim mã. Đến năm 2009, cô giành nốt giải Kim Kê với Sự Suy Đoán Của Lý Mễ .

Trần Khải Ca khi đó từng nói: "Châu Tấn là một nhà giao tiếp tâm linh"; Phùng Tiểu Cương nhận xét: "Trong số các nữ diễn viên thế hệ mới, Châu Tấn là số 1"; Trương Kỷ Trung bình luận: "Diễn viên như Châu Tấn là một thiên tài". Từ Khắc thì khen ngợi: "Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy, cô ấy là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong danh sách nữ diễn viên đại lục yêu thích của tôi". Một đạo diễn khác nhận xét : " Chỉ cần cao thêm 10cm, cả showbiz là của cô ấy!".