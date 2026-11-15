Châu Bùi xúc động trước tờ 50.000 đồng bố cất giữ từ năm học lớp 7

Với chủ đề trùng tên chương trình, tập 12 "Dấu chân tình thân" do Viettel Media sản xuất đưa khán giả đến gần hơn với những câu chuyện riêng tư của hai gia đình. Không có thử thách hay cuộc cạnh tranh nào, hành trình khép lại bằng những cuộc hội ngộ, những ký ức và cả những tình cảm lâu nay chưa có dịp nói thành lời.

Mẹ Hậu Hoàng lần đầu được mặc váy cưới sau 35 năm chung sống. Ảnh: Viettel Media

Hậu Hoàng tái hiện đám cưới năm xưa, giúp mẹ được mặc váy cưới

Trong những ngày ở quê cùng mẹ, Hậu Hoàng được nghe nhiều hơn về tuổi trẻ và những năm tháng mẹ dành trọn cho gia đình. Cô cũng biết được điều mẹ luôn tiếc nuối: kết hôn năm 19 tuổi, trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, mẹ chưa từng được mặc váy cưới trong ngày trọng đại của đời mình.

Từ câu chuyện ấy, Hậu Hoàng bí mật bàn với ê-kíp chuẩn bị một đám cưới đặc biệt tặng bố mẹ, như cách giúp mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở.

Để giữ kín kế hoạch, ê-kíp đưa mẹ Hậu Hoàng đi nơi khác với lý do chụp bộ ảnh ở ruộng ngô. Trong khi đó, tại căn nhà cũ của gia đình, Hậu Hoàng cùng mọi người khẩn trương dựng rạp. Cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng, phông đỏ cùng những vật dụng quen thuộc được bày theo phong cách đám cưới những năm 90, gợi lại không khí ngày cưới của bố mẹ cách đây 35 năm.

Rạp cưới được dựng tại căn nhà cũ của gia đình, bày theo phong cách đám cưới những năm 90. Ảnh: Viettel Media

Chuẩn bị xong, Hậu Hoàng tự mình đến gặp mẹ, cài lên tóc mẹ chiếc nơ cưới và thuyết phục mẹ mặc chiếc váy trắng đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu mẹ ngại ngùng, liên tục từ chối, nhưng trước sự nài nỉ của con gái, cuối cùng cô cũng đồng ý khoác lên mình bộ váy cô dâu.

Hậu Hoàng cùng bố trong buổi lễ. Ảnh: Viettel Media

Khoảnh khắc bố Hậu Hoàng xuất hiện với bó hoa trên tay khiến cô Hằng không khỏi bất ngờ. Sau 35 năm chung sống, đây là lần đầu hai người cùng nhau tái hiện ngày cưới. Bố Hậu Hoàng chở vợ bằng xe máy về nhà, nơi rạp cưới đã dựng sẵn, có người thân, bạn bè và hàng xóm chờ đón.

Bố Hậu Hoàng chở vợ bằng xe máy về rạp cưới, tái hiện khung cảnh ngày cưới năm xưa. Ảnh: Viettel Media

Diệu Nhi vừa dẫn vừa nghẹn ngào

Buổi lễ có sự góp mặt bất ngờ của Diệu Nhi trong vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Vốn hoạt ngôn và duyên dáng, nhưng nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn chương trình. Cô cũng cùng Hậu Hoàng gửi tặng bố mẹ những tiết mục văn nghệ, góp phần làm buổi lễ thêm ấm áp.

Diệu Nhi nghẹn ngào khi làm MC đám cưới của bố mẹ Hậu Hoàng. Nguồn: Viettel Media

Diệu Nhi cùng Hậu Hoàng góp tiết mục văn nghệ trong lễ cưới. Ảnh: Viettel Media

Những người bạn thân của mẹ Hậu Hoàng lần lượt xuất hiện, mang theo lời chúc và những món quà cưới quen thuộc một thời như mâm inox, phích nước, hoa tươi. Chính những món quà giản dị ấy làm sống lại không khí đám cưới của một thời đã qua.

Bạn bè, hàng xóm đến chung vui cùng gia đình. Ảnh: Viettel Media

Bố mẹ Hậu Hoàng trên sân khấu rạp cưới. Ảnh: Viettel Media

Khép lại buổi lễ là tiết mục "Con cò bé bé" do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây là tiết mục từng giúp Hậu Hoàng giành giải Nhất hội thi "Những công dân tí hon" khi mới 4 tuổi, nhưng hôm ấy mẹ cô lại bỏ lỡ và luôn áy náy vì điều đó.

Chứng kiến những món quà chồng và các con âm thầm chuẩn bị, mẹ Hậu Hoàng không giấu được xúc động, khóc nghẹn gửi lời cảm ơn con gái cùng ê-kíp.

Mẹ Hậu Hoàng xúc động trước món quà bất ngờ của chồng và các con. Nguồn: Viettel Media

Gia đình Hậu Hoàng trong ngày đặc biệt. Ảnh: Viettel Media

Tờ 50.000 đồng bố Châu Bùi giữ suốt hơn 13 năm

Nếu Hậu Hoàng tặng bố mẹ một lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt, thì Châu Bùi khiến bố bất ngờ bằng một cuộc đoàn tụ gia đình. Nhưng trước đó, trong buổi cắm trại riêng của hai bố con, cô đã phát hiện một kỷ vật mà bố vẫn luôn nâng niu.

Châu Bùi và bố trong buổi cắm trại riêng của hai bố con. Ảnh: Viettel Media

Bố Châu Bùi tiết lộ đang giữ hai bức thư đặc biệt, trong đó có lá thư con gái viết trước khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ", được ê-kíp gửi lại cho gia đình. Nghe bố đọc lại những dòng tâm sự của mình, Châu Bùi nhớ đến câu "Con sợ bố". Cô nhận ra điều mình lo không hẳn là sự nghiêm khắc của bố, mà là sợ khiến bố buồn hay thất vọng về mình.

Bất ngờ hơn cả là chiếc phong bì bố gìn giữ suốt hơn 13 năm. Bên trong là tờ 50.000 đồng có số seri trùng ngày sinh nhật của ông, kèm dòng chữ: "Con Bùi Thái Bảo Châu chúc mừng sinh nhật bố".

Bố Châu Bùi kể về tờ 50.000 đồng có số seri trùng ngày sinh của ông. Nguồn: Viettel Media

Đó là món quà Châu Bùi tặng bố hồi học lớp 7, mua bằng những đồng tiền đầu tiên cô tự kiếm được từ việc bán đường và mía. Theo thời gian, tờ tiền đã bạc màu, chiếc phong bì cũng nhàu nát, nhưng ông chưa bao giờ đem tiêu hay vứt đi.

Thấy kỷ vật tuổi thơ được bố nâng niu suốt nhiều năm, Châu Bùi xúc động: "Mình cảm thấy tôn trọng và yêu bố vô cùng khi mà bố đã giữ lại cho mình những kỷ niệm đó để mình biết được là con người mình xuất phát là một con người như thế nào".

Châu Bùi xúc động khi biết bố vẫn giữ món quà sinh nhật năm nào. Ảnh: Viettel Media

Cuộc đoàn tụ bên đống lửa

Không chỉ cùng bố nhìn lại kỷ niệm cũ, Châu Bùi còn bí mật liên lạc với chị gái và ba cháu Sóc, Su, Shi để chuẩn bị một cuộc đoàn tụ. Nhờ sự phối hợp của người thân và ê-kíp, kế hoạch được giữ kín đến phút cuối.

Khi chị gái và các cháu bất ngờ xuất hiện, bố Cường không giấu được sự ngỡ ngàng. Cả nhà quây quần bên đống lửa, cùng chơi trò rút thẻ bài tình cảm và kể cho nhau nghe những chuyện mà cuộc sống thường ngày ít khi có dịp nói ra.

Chị gái và các cháu bất ngờ xuất hiện khiến bố Châu Bùi ngỡ ngàng. Ảnh: Viettel Media

Cả gia đình quây quần bên đống lửa. Ảnh: Viettel Media

Châu Bùi cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô thấy bố bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy: "Con chưa bao giờ thấy bố trải lòng nhiều như thế này. Bố có thể rơi nước mắt và đặc biệt là trước mặt con và con cảm thấy cần những việc đó để con hiểu bố hơn".

Châu Bùi và bố trong tập cuối "Dấu chân tình thân". Ảnh: Viettel Media

Hai câu chuyện, một điểm chung mang tên gia đình

Khép lại 12 tập "Dấu chân tình thân", Hậu Hoàng và Châu Bùi đều có thêm cơ hội hiểu những người thân yêu. Hậu Hoàng nhìn lại những hy sinh và ước mơ dang dở của mẹ, còn Châu Bùi được chạm vào thế giới nội tâm của người bố vốn ít bộc lộ cảm xúc.

Hai món quà được chuẩn bị theo những cách khác nhau, nhưng cùng cho thấy giá trị của sự quan tâm và thấu hiểu trong gia đình. Đôi khi, điều khiến người thân hạnh phúc không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà ở chỗ những kỷ niệm, mong muốn và tình cảm của họ vẫn luôn được ghi nhớ.

Không đặt nặng tình huống kịch tính hay cạnh tranh, sau 12 tập phát sóng, chương trình chọn đồng hành cùng các nghệ sĩ trong những trải nghiệm đời thường, để từ đó mở ra những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc sẻ chia và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Thông điệp gửi lại khán giả cũng giản dị: hãy dành thời gian quan tâm, lắng nghe và bày tỏ tình yêu thương với người thân khi còn có thể.