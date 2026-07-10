Châu Bùi sắp dọn ra khỏi tổ ấm với Binz?

Nghi vấn rạn nứt giữa Binz và Châu Bùi vẫn chưa có lời giải khi cả hai giữ im lặng suốt thời gian qua. Trong lúc cư dân mạng liên tục "đào" lại những dấu hiệu được cho là bất thường, mọi động thái mới của cặp đôi đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.

Mới đây, Châu Bùi bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình đi chọn nội thất. Trên story cá nhân, bạn gái Binz chia sẻ: "Trước nay mình là đứa ở đâu quen đấy, không thích thay đổi. Nhưng giờ lại muốn trải nghiệm, mỗi thời gian sẽ ở 1 nơi xem sao. Hành trình lọ mọ mua nội thất lại bắt đầu". Cư dân mạng lập tức đặt nghi vấn Châu Bùi đang chuẩn bị chuyển sang nơi ở mới. Trong bối cảnh cô và Binz liên tục bị đồn gặp trục trặc tình cảm, không ít người càng cho rằng đây có thể là dấu hiệu cả hai sắp không còn sống cùng nhau.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, Châu Bùi bất ngờ tiết lộ đang chuẩn bị sắp đồ cho một không gian sống mới

Tuy nhiên, khi "zoom" kỹ loạt hình được Châu Bùi đăng tải, nhiều "thánh soi" lại phát hiện một chi tiết đáng chú ý. Trong một vài góc chụp, xuất hiện một người đàn ông cùng Châu Bùi trong buổi chọn nội thất. Dựa vào chi tiết hình xăm ở cánh tay, nhân vật này không ai khác mà chính là Binz. Việc Binz xuất hiện cùng Châu Bùi minh chứng cả hai cùng nhau chuẩn bị cho tổ ấm mới chứ không phải đàng gái dọn ra riêng. Không ít bình luận còn nhận định đây có thể là "màn đáp trả" khá kín đáo của cặp đôi trước những đồn đoán bủa vây thời gian qua.

Tuy nhiên, netizen soi ra chi tiết hình xăm của Binz, chứng minh Châu Bùi không chuẩn bị cho nhà mới một mình và có bạn đồng hành là người yêu

Động thái của Châu Bùi ngầm chứng minh cả hai vẫn bình yên, hạnh phúc

Ngôi nhà của Binz và Châu Bùi

Nếu theo dõi Châu Bùi từ nhiều năm nay sẽ dễ nhận ra nữ fashionista là người rất cầu toàn trong chuyện không gian sống. Căn hộ đầu tiên của cô được mua từ khi mới 22 tuổi, là thành quả sau nhiều năm làm việc và tích góp. Với Châu Bùi, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là "góc chữa lành", giúp cô cân bằng lại năng lượng sau lịch trình dày đặc.

Điều thú vị là Châu Bùi rất hiếm khi để không gian sống đứng yên quá lâu. Cứ sau một thời gian, cô lại thay đổi cách bài trí, làm mới nội thất hoặc cải tạo từng góc nhỏ theo sở thích ở từng giai đoạn. Từ phong cách vintage nhiều màu sắc, nữ fashionista dần chuyển sang thiết kế tối giản với tông trắng, be và gỗ, tạo cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại nhưng vẫn đủ ấm cúng.

Đặc biệt, Châu Bùi là người khá kỹ tính trong việc chọn nội thất. Cô từng chia sẻ bản thân có thể dành nhiều giờ chỉ để thử một chiếc sofa, lựa màu vải hay cân nhắc từng món đồ trang trí vì muốn mọi chi tiết trong nhà đều đúng với gu thẩm mỹ của mình. Chính vì vậy, việc nữ fashionista mới đây đăng tải hàng chục bức ảnh ghi lại quá trình đi xem bàn ghế, sofa và đồ nội thất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trước đây, Binz và Châu Bùi thoải mái khoe những khoảnh khắc sống cùng nhau

Khi ở nhà Binz rất yêu thương, chăm sóc Châu Bùi và 2 chú cún, luôn mang đồ ăn đến tận nơi cho mình. Tuy nhiên khi Binz đi show thì cuộc sống cũng có chút đảo lộn song Châu cũng mượn lời San - Dâu Tây dặn người yêu đừng lo cho mình và 2 chú cún: "Ở nhà mẹ vẫn dọn nhà sạch sẽ chờ bố về, mẹ hơi hay khóc vì nhớ bố nhưng các con vẫn được ăn no, sẽ tắm táp cho các con thơm tho,... Khi nào nhớ bố quá mẹ sẽ viết thư cho bố. Sến chưa này! Mẹ sẽ tự làm cho mình vui… Bố ơi cố lên! Cả nhà nhớ bố nhiều! Mau về nha!".

Cả hai còn xưng hô là bố - mẹ của những chú thú cưng

Sau hơn 4 năm bên nhau, Binz và Châu Bùi bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt khi liên tục để lộ những dấu hiệu lạ. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai ít tương tác trên mạng xã hội, Châu Bùi cũng không xuất hiện trong một số sự kiện của Binz. Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện fashionista sinh năm 1997 từng thả tim một bài đăng bàn về tin đồn cả hai gặp trục trặc tình cảm. Dù vậy, đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Giữa lúc chuyện tình cảm trở thành tâm điểm bàn tán, những chia sẻ trước đây của Binz về Châu Bùi và kế hoạch kết hôn bất ngờ được nhắc lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào cuối năm 2024, nam rapper cho biết anh từng nhiều lần khẳng định bản thân không tin vào hôn nhân, điều này khiến gia đình Châu Bùi không khỏi lo lắng. Binz chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi. Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Sau khi nhận ra điều đó, tôi thay đổi. Hiện tại, tôi không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với người con gái, đó là điều rất thiêng liêng nên tôi nghiêm túc hơn nhiều".

Binz và Châu Bùi không đưa ra phản hồi chính thức nhưng có động thái chứng minh tình cảm



