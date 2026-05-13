Châu Bùi lên tiếng vụ đấm người nhập viện

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ rộ lên loạt bài đăng với dòng tiêu đề gây hoang mang: "Châu Bùi và Chim Ưng lại đấm nhau". Không ít người khi đọc lướt qua đã thực sự tưởng rằng fashionista Châu Bùi dính vào một vụ xô xát nghiêm trọng đến mức có người phải nhập viện. Câu chuyện nhanh chóng viral khắp cõi mạng và khi biết sự thật phía sau thì ai cũng được phen bật cười.

Theo đó, các page bóng đá đang bàn tán về vụ va chạm giữa hai cầu thủ thuộc CLB Real Madrid là Aurélien Tchouaméni và Federico Valverde trong lúc tập luyện. Trong cộng đồng fan Việt, Tchouaméni thường bị gọi đùa là "Châu Bùi" vì cách phát âm tên nghe na ná, còn Valverde được đặt nickname là "Chim Ưng".

Từ đó mới xuất hiện những dòng trạng thái kiểu: "Châu Bùi và Chim Ưng lại đấm nhau", hay "Châu Bùi đấm Valverde nhập viện". Với người thường xuyên theo dõi bóng đá, đây chỉ là một cách gọi vui quen thuộc. Tuy nhiên với cư dân mạng không trong hệ bóng đá, loạt status này lại trở thành cú twist cực mạnh.

Cách diễn giải drama của 2 cầu thủ Real Marid khiến nhiều người không theo dõi bóng đã được phen hú hồn (Ảnh: Chụp màn hình)

Câu chuyện càng rộn ràng hơn khi chính chủ Châu Bùi cũng bắt gặp loạt bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội. Bạn gái Binz lập tức chụp màn hình lại và đăng story với trạng thái đầy hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đỉnh điểm là khi Châu Bùi còn mang câu chuyện đi hỏi ChatGPT để tìm hiểu lý do vì sao mình bất ngờ bị réo tên vào drama sân cỏ. Sau khi được giải thích đây chỉ là nickname của cầu thủ Aurélien Tchouaméni, cô nàng mới vỡ lẽ.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 13/5, Châu Bùi tiếp tục đăng status trên trang cá nhân để chính thức đính chính: "Tôi bị oan, tôi không đấm ai cả".

Bài đăng ngay lập tức thu hút lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại icon cười và trêu chọc vì màn "dính drama từ trên trời rơi xuống" của Châu Bùi. Nhiều người cũng thích thú trước phản ứng hài hước, bắt trend nhanh của nữ fashionista khi biến luôn sự cố hiểu lầm thành một màn tương tác vui vẻ với người hâm mộ.

Châu Bùi cũng ngỡ ngàng khi được réo tên theo cách chưa từng thấy

Màn tương tác của Châu Bùi trước tin đồn có 1-0-2 này khiến fan bật cười (Ảnh: FBNV)

Châu Bùi tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Châu Bùi bắt đầu được chú ý khi hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu ảnh. Từ một gương mặt quen thuộc trong giới lookbook, cô nhanh chóng vươn lên thành fashion icon được nhiều thương hiệu săn đón. Phong cách của Châu Bùi mang màu sắc high fashion, streetwear pha trộn cá tính Á Đông hiện đại, giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa dàn influencer Việt. Không chỉ hoạt động trong nước, Châu Bùi còn nhiều lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, tham dự show của nhiều nhà mốt đình đám.

Song song với thời trang, Châu Bùi còn hoạt động với vai trò KOL, nhà sáng tạo nội dung và thường xuyên hợp tác cùng các thương hiệu lớn trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang, lifestyle. Năm 2025, Châu Bùi gây chú ý khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên. Đây được xem là bước ngoặt mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô khi lần đầu thử sức mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực biểu diễn và âm nhạc. Sự xuất hiện của Châu Bùi tại chương trình nhận được nhiều bàn luận bởi trước đó cô vốn được biết đến với vai trò fashionista, influencer hơn là ca sĩ. Sau chương trình, Châu Bùi chính thức debut với vai trò ca sĩ khi ra mắt MV riêng.