Ngày 29-4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận thông tin đang điều trị cho một bệnh nhi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ.

Nạn nhân là cháu H.N.B. (9 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng).

Bàn tay cháu bé bị thương nặng

Theo người nhà cháu B., khoảng hơn 17 giờ ngày 27-4, cháu B. đang ở nhà với ông bà nội thì bất ngờ la lên và khóc thét đau đớn.

Lúc đó, người nhà phát hiện cháu bị thương nặng ở bàn tay, xung quanh có nhiều máu nên lập tức đưa đi sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

Các bác sĩ xác định cháu B. bị tổn thương nghiêm trọng vùng bàn tay phải, ảnh hưởng đến 4 ngón tay, vùng bụng cũng bị thương.

Ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết thương, hiện bệnh nhi đang được theo dõi sức khỏe.

Mẹ cháu B. cho biết sau khi sự việc xảy ra, trong lúc dọn dẹp, một người hàng xóm phát hiện chiếc điện thoại tại hiện trường có dấu hiệu bị nổ.

Gia đình nghi ngờ thiết bị phát nổ khi cháu đang sử dụng trong lúc sạc pin.

Cháu B. cũng nói do điện thoại phát nổ khi đang dùng, gây ra thương tích.