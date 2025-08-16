Khi thời trang kể chuyện yêu nước, “mặc lên tự hào”: Loạt local brand Việt ra mắt BST đặc biệt dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Khắp mọi miền đất nước đang rộn ràng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoà chung cùng không khí này, nhiều thương hiệu thời trang Việt cũng lựa chọn cách riêng để hòa nhịp, đồng loạt giới thiệu bộ sưu tập (BST) đặc biệt, kết hợp nét đặc trưng văn hoá Việt, mang đậm dấu ấn và bản sắc Việt Nam với phong cách sáng tạo, hiện đại.

Từ giày thể thao phiên bản giới hạn, áo phông graphic phá cách, đến khăn lụa hay phụ kiện mang họa tiết cờ Tổ quốc, mỗi thương hiệu đều mang đến một câu chuyện và thông điệp riêng, nhưng cùng chung một điểm: Lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam.

Bitis Hunter - “Hunter 2.9 Limited”

Bitis Hunter giới thiệu phiên bản giới hạn “Hunter 2.9 Limited” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sản phẩm sử dụng tông trắng chủ đạo, phối sắc kem với các chi tiết đỏ, vàng, xanh quân đội. Thiết kế nổi bật với ngôi sao vàng ở bên hông và dòng chữ “Hạnh phúc” trên thân giày. Phiên bản này được mở đặt trước với số lượng online giới hạn.

Ảnh: Bitis Hunter

Ảnh: Bitis Hunter

BOO - BST “QuoccaHolic”

BOO giới thiệu BST QuoccaHolic với 5 mẫu áo phông graphic mang phong cách riêng. Các thiết kế kết hợp nhiều yếu tố thị giác, từ hình ảnh ngôi sao vàng, typography đường phố, cho đến những chi tiết gợi nhớ về Việt Nam xưa, tạo nên tổng thể vừa ý nghĩa, vừa cá tính. Với gam màu và đồ họa nổi bật, BST hướng đến người trẻ yêu thích phong cách năng động.

Ảnh: BOO

Ảnh: BOO

Maison LONG - BST “Hi Hà Nội”

Trong BST “Hi Hà Nội”, Maison LONG giới thiệu thiết kế áo “Hà Nội” như một cách kể câu chuyện về Thủ đô qua ngôn ngữ thời trang. Hình ảnh ngôi sao được cách điệu cùng dòng chữ “Hà Nội”, kết hợp form áo thể thao năng động, tạo nên sản phẩm vừa gợi nhớ vừa mang tính ứng dụng cao. Ngoài ra, Maison LONG cũng trình làng bộ ba thiết kế áo Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc nhân dịp Tết Độc Lập. Bên cạnh đó, thương hiệu còn ra mắt bộ phụ kiện "Yêu Nước".

Ảnh: Maison LONG

Ảnh: Maison LONG

Kelly Bui - BST "Mặc lên tự hào"

Hưởng ứng ngày Đại lễ lớn của dân tộc, chào mừng lễ kỉ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, KELLYBUI giới thiệu BST đặc biệt "Mặc lên tự hào", lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam và niềm tự hào dân tộc. BST được thiết kế dành cho thế hệ trẻ hiện đại, năng động. Các thiết kế nổi bật gồm: Áo phông in họa tiết quốc kỳ cách điệu; Khăn lụa.

Ảnh: Kelly Bui

Ảnh: Kelly Bui

Coolmate - BST “Tự do vươn mình”

Nhân dịp 2/9, Coolmate ra mắt BST "Tự do vươn mình" với thiết kế gọn nhẹ, thoáng mát, phù hợp cho vận động và các hoạt động ngoài trời. BST sử dụng các gam màu gợi liên tưởng đến màu cờ sắc áo, kết hợp phong cách thể thao hiện đại.

Ảnh: Coolmate

Ảnh: Coolmate

Bohee - Ấn phẩm “Độc Lập”

Bohee giới thiệu ấn phẩm “Độc Lập” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gồm áo sơ mi kèm khăn choàng, quạt in họa tiết Việt Nam và bộ sticker nhỏ. Các sản phẩm được lấy cảm hứng từ những hình ảnh, sắc màu quen thuộc, gợi nhắc không khí Tết Độc Lập và thể hiện sự trân trọng với các giá trị gắn bó cùng đời sống người Việt.

Ảnh: Bohee

Ảnh: Bohee

Các BST của nhiều thương hiệu Việt cho thấy sự đa dạng trong cách các local brand Việt đưa yếu tố văn hóa, bản sắc Việt vào thiết kế. Mỗi thương hiệu chọn một hướng thể hiện khác nhau, phù hợp với phong cách và nhóm khách hàng của mình, nhưng đều có điểm chung là kết hợp yếu tố truyền thống, văn hoá bản địa với thiết kế hiện đại, sáng tạo.

Tổng hợp