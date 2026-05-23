Chàng trai thật thà nhất Việt Nam đâu rồi: Giờ là trap boy thở câu nào gái đổ câu đó, nạn nhân có cả Hoa hậu

Nếu phải chỉ ra một mỹ nam có sự thay đổi hình tượng 180 độ trên màn ảnh Việt, tin rằng nhiều khán giả sẽ ngay lập tức gọi tên Hoàng Anh Vũ. Từng nổi tiếng với vai Trung dũng sĩ - chàng trai được "đóng mác" thật thà nhất Việt Nam và có phần ngây ngô trong phim sitcom đình đám một thời 5S Online, thế nhưng thời gian gần đây, nam diễn viên lại đóng những vai diện với vibe hoàn toàn khác biệt.

Ở bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên đang phát sóng, nhân vật thiếu gia Hải Đăng của Hoàng Anh Vũ trở thành điểm nhấn với những hành động và lời nói đủ sức khiến bất cứ cô gái nào cũng đổ đứ đừ như "Miễn là em thì được" hay "Vi Minh à, cứ tiếp tục lợi dụng anh đi, anh cho phép" đang viral trên mạng xã hội.

Đẹp trai, giàu có, yêu em - Hải Đăng dường như hiện lên với tất cả những gì mà một bạn trai hoàn hảo cần có. Anh ta làm tất cả mọi chuyện vì một mục đích duy nhất là biến nữ chính Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) trở thành tình nhân của mình. Thế nhưng thực tế, Hải Đăng thực ra là một con người toan tính, đúng chuẩn trapboy đích thực, ít nhất là cho đến hiện tại.

Dù cho Hải Đăng có vẻ không phải nhân vật thuộc phe chính diện, dẫu vậy nhiều khán giả lại cảm thấy thích thú với nhân vật này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Trung dũng sĩ ngày xưa đi đâu rồi.

- Văn của Trapboy: Miễn là em là được, haha.

- Trung dũng sĩ học tán gái của Phan lãng tử à

- Nhưng mà nghe câu này rung động thật.

- Trung dũng sĩ đây à.

- Nhìn mặt trap. Từ phim này qua phim khác không biết đâu là thật lòng luôn á.

- Văn hay lời ngọt chỉ có trapboy thôi.

Trước khi hóa thiếu gia trapboy trong Lời Hứa Đầu Tiên, Hoàng Anh Vũ cũng gây ấn tượng khi vào vai Dũng của Bước Chân Vào Đời. Ban đầu, Dũng hiện lên với sự giỏi giang, tử tế, giúp đỡ Trang tận tình trong công việc, luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn và có những hành động khiến Trang xiêu lòng. Thế nhưng rồi, anh ta lộ mặt là kẻ tiểu nhân tính toán, hãm hại và gây ra biết bao sóng gió cho cô. Nếu như không có Hưng cùng mọi người xung quanh giúp đỡ, rất có thể cô sẽ có những sự lựa chọn sai lầm.

Hay xa hơn nữa, quay lại hồi năm 2023, Hoàng Anh Vũ cũng đóng vai phản diện trong phim hình sự Biệt Dược Đen. Ở tác phẩm này, nam diễn viên gây bất ngờ khi cạo trọc đầu, thể hiện nhân vật Cường - một kẻ bên ngoài giữ hình ảnh rất tốt nhưng thực ra lại nhiều mưu tính và tham vọng. Anh ta là nhân vật nòng cốt của Cityboy, nhóm ăn chơi liên quan đến loại ma túy có cái tên "nước khoái".

Nói thêm về Hoàng Anh Vũ, anh sinh năm 1988 ở Hà Nội, được biết đến với các vai trò người mẫu, diễn viên và còn thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc. Anh chạm ngõ diễn xuất với phim Nhật Ký Vàng Anh, nhưng nổi lên từ bộ phim sitcom 5S Online đình đám một thời. Sau đó, Hoàng Anh Vũ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia đóng các dự án phim truyền hình như Đi Qua Mùa Hạ, Về Nhà Đi Con, Hãy Nói Lời Yêu, Hương Vị Tình Thân, Đấu Trí, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc.