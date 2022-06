Chàng trai "mệnh phú quý": Sinh ra trong nhà triệu phú, 2 tuổi bị bắt cóc nhưng vô tình được tỷ phú nhận nuôi

Một chàng trai ở Trung Quốc bị bắt cóc khi mới 2 tuổi, gia đình tìm kiếm trong suốt 25 năm, cuối cùng hai bên cũng gặp lại nhau. Điều đáng chú ý là cả gia đình bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi của anh đều là những người giàu có.

Bị bắt cóc từ khi còn nhỏ

Mai Chí Cường sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa nói tới quyền thế, gia đình họ cũng thuộc dạng giàu có với tài sản hàng chục triệu. Nhưng không may mắn, anh bị bắt cóc bởi những kẻ buôn người khi mới 2 tuổi.

Theo Xiaoxiang Morning News, năm 1997, Mai Chí Cường, 2 tuổi, bị bắt cóc khi đang chơi đùa ngoài sân. Kể từ khi anh bị bắt cóc, bố mẹ anh không ngừng tìm kiếm, cuộc tìm kiếm này đã kéo dài 25 năm, trong suốt quãng thời gian này, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ngay cả khi bố mẹ anh lớn tuổi, họ vẫn thu xếp để gia đình tiếp tục tìm kiếm con của mình.

Cha của Mai Chí Cường cho biết trong 25 năm qua, cả gia đình không có ngày nào vui vẻ, họ lo lắng không biết con trai mình ở đâu, cuộc sống thế nào.

May mắn thay, tháng 4 vừa qua, một số người cung cấp thông tin cho cảnh sát Phủ Điền tỉnh Phúc Kiến, sau khi so sánh ADN, cuối cùng gia đình cũng tìm thấy cậu con trai Mai Chí Cường thất lạc từ lâu.

Trước khi buổi tiệc gặp mặt chính thức bắt đầu, Mai Chí Cường đến gặp mẹ một mình. Từ cách nói chuyện và cách ăn mặc của Mai Chí Cường có thể thấy điều kiện gia đình bố mẹ nuôi của anh rất tốt.

May mắn được gia đình tỷ phú nhận nuôi

Cư dân mạng cảm thán Mai Chí Cường sinh ra đã có cuộc sống giàu sang, bị bắt cóc từ nhà nhiều triệu phú bán sang nhà tỷ phú. Khi gặp lại cha mẹ ruột, chàng trai này còn đeo chiếc đồng hồ Rolex trị giá gần 15 nghìn USD.

Sau khi biết về câu chuyện của Mai Chí Cường, nhiều người cũng bất ngờ vì mệnh phú quý của anh, dù bị bắt cóc suốt 25 năm nhưng anh vẫn có cuộc sống nhung lụa, từ con nhà triệu phú trở thành con nuôi trong gia đình tỷ phú, bố mẹ nuôi không hề đối xử tệ bạc với anh, cho anh ăn ngon mặc đẹp. 27 tuổi, anh lại có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt giá như vậy, anh chắc chắn là một đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên.

Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy thắc mắc là học vấn của Mai Chí Cường không cao, mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 và chưa từng học đại học.

Cho dù điều kiện gia đình của cha mẹ nuôi tốt nhưng gia cảnh nhà Mai Chí Quang cũng không tệ, hơn 20 năm trước bọn họ sẵn sàng bỏ ra 7,5 nghìn USD để tìm Mai Chí Cường. Vì vậy cha mẹ anh cũng không phải người tầm thường. Nếu Mai Chí Cường không mất tích, gia đình họ không phải lo tìm trong 25 năm qua, có lẽ gia đình họ đã trở thành tỷ phú.

Cộng đồng mạng cũng mong rằng khi Mai Chí Cường đưa ra lựa chọn, anh sẽ không suy nghĩ vấn đề điều kiện gia đình, rằng nơi anh đã sống tốt hơn, mà hãy nghĩ đến tình cảm gia đình và máu mủ, không vì tiền mà quên mất tình cảm gia đình dẫn đến quyết định sai lầm.

Cuộc sống vô thường, có những người không may mắn rơi vào cảnh thất lạc gia đình. Tuy nhiên, cũng có người may mắn gặp được người tốt giống như câu chuyện của chàng trai nói trên, bị bắt cóc nhưng vẫn may mắn được gia đình tỷ phú nhận nuôi.

