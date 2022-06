Chùm ảnh: Người dân châu Âu vật lộn chống chọi với nắng nóng, Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 20 năm trở lại đây

Các thành phố tại châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi một đợt nắng nóng kỷ lục, bất thường và nguy hiểm. Theo đó, nắng nóng có dấu hiệu đến sớm hơn cả tháng trời với nền nhiệt vượt mốc 30 độ C ở thủ đô các nước Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.



Suốt tuần qua, nhiệt độ tại vùng Tây Nam nước Pháp đã vượt mức 37 độ C. Thậm chí, những vùng vốn mát mẻ bên bờ Đại Tây Dương cũng có nền nhiệt cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhiệt độ vào ban đêm được ghi nhận là cao bất thường. Nhiều chuyên gia khí tượng dự báo rằng, biến đổi khí hậu sẽ khiến nắng nóng sẽ lan rộng ra cả nước Pháp từ ngày 18/6 và nâng nhiệt độ lên mức 39 độ C - 40 độ C.

Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ chạm mức 47 độ C, mức cao nhất được ghi nhận trong 20 năm trở lại đây ở thời điểm trước khi vào hè. Người dân tại khu vực miền Bắc nước Ý cho biết sản lượng nông nghiệp có thể bị giảm một nửa do hạn hán làm lượng nước tại các sông hồ giảm mạnh ảnh hưởng vô cùng lớn đến tưới tiêu.

Clare Nullis, phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Geneva (Thuỵ Sĩ), cho biết: "Do hậu quả của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng bắt đầu sớm hơn."

"Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là dự đoán về tương lai. Nếu nồng độ khí CO2 trong khí quyển tiếp tục tăng, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 2 độ C so với mức tiền công nghiệp."- bà Nullis khẳng định.

Du khách ăn kem để giải nhiệt trên đường phố Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Một cô gái cầm quạt để làm mát tại Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Một phụ nữ mệt mỏi vì nhiệt độ cao tại Seville, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Nhiệt độ cao khiến nhiều cánh rừng tại Tây Ban Nha gặp hỏa hoạn (Ảnh: Rex)

Người đàn ông lấy áo che đầu ở trước ga Euston, London, Anh (Ảnh: The Guardian)

Đứa trẻ chơi trong một đài phun nước trong thời tiết ấm áp ở London, Anh (Ảnh: Reuters)

Người dân tại Anh đổ xô ra các bãi biển (Ảnh: PA)

Người đàn ông xối nước vào đầu tại một đài phun nước ở Turin, Ý (Ảnh AP)

Sông Po, con sông lớn nhất nước Ý, khô cạn vì nắng nóng (Ảnh: Getty Image)

Nhiều người đổ về tắm ở sông Isar, con sông chảy qua trung tâm thủ đô Munich, Đức (Ảnh:AP)

Nguồn: Reuters, Euronews, CNN,..

