Chàng trai bỏ tiền treo 200 áo phao trên các cây cầu ở Hưng Yên

Bỏ tiền túi mua 200 áo phao cứu hộ

Chứng kiến nhiều vụ đuối nước thương tâm, đặc biệt là câu chuyện thiếu tá Trần Văn Tùng (39 tuổi, quê xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) hy sinh khi nhảy xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên, anh Phạm Hữu Quang (30 tuổi, xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên) quyết định tự bỏ tiền mua 200 áo phao, treo tại các cây cầu để người dân sử dụng khi cần.

Trong khoảng 4 năm thường xuyên làm thiện nguyện, anh Hữu Quang cho biết đã chứng kiến nhiều vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn. “Tôi quyết định mua 200 áo phao treo tại các cây cầu, mong khi có người gặp nạn, những người hỗ trợ sẽ có phương tiện phù hợp, giúp tất cả mọi người an toàn trở về nhà”, anh Hữu Quang nói.

Anh Phạm Hữu Quang treo áo phao cứu hộ trên cầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ). Video: NVCC

Không kêu gọi quyên góp, anh Hữu Quang tự chi trả toàn bộ kinh phí mua 200 áo phao, thậm chí, dự án của anh cũng nhận được đề nghị góp tiền làm chung nhưng anh từ chối.

“Từ trước đến nay, tôi đi thiện nguyện đều bằng tiền túi của mình, không kêu gọi từ thiện của ai. Tôi chọn áo phao vì khi người cứu chủ động xuống nước thì trước hết họ phải mặc áo phao để bảo đảm tính mạng. Áo phao cũng khá đơn giản, chỉ cần tháo chốt, khoác vào và bấm chốt là xong, không phức tạp", anh Quang chia sẻ.

Sau khi chứng kiến sự hy sinh của thiếu tá Trần Văn Tùng khi cứu người trên sông Trà Lý, anh Hữu Quang quyết định mua 200 áo phao, treo tại các cây cầu để người dân sử dụng khi cần. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, anh cũng cân nhắc về chi phí và khả năng bảo quản khi lựa chọn áo phao thay vì phao cứu hộ. Theo đó, áo phao có chi phí thấp hơn, đồng thời có thể ghi dòng chữ “phao cứu người, xin đừng lấy trộm” để nhắc mọi người giữ lại sử dụng khi cần, hạn chế nguy cơ bị lấy mất.

Treo từng cây cầu, xin phép từng địa phương

Với dự kiến hoàn thành kế hoạch treo 200 áo phao cứu hộ trên địa bàn, anh Quang không thể thực hiện nếu chỉ làm một mình. Cùng với em gái, anh Quang đã treo được hơn 60 chiếc áo phao, tương đương hơn một phần tư số lượng dự kiến trên nhiều cầu tại địa phương.



"Số lượng áo phao tại mỗi cây cầu được tính toán dựa theo chiều dài cây cầu. Những cầu ngắn được treo khoảng 6 áo, mỗi bên 3 áo; các cầu lớn hơn được bố trí nhiều áo hơn. Đến nay, tôi đã treo áo phao tại 5 cây cầu, gồm: Cầu Bo (16 áo), cầu Thái Bình (12 áo), cầu Tân Đệ (22 áo), cầu Trà Giang (6 áo) và cầu Vô Hối (6 áo)", anh Hữu Quang chia sẻ.

Trước khi thực hiện, anh đều liên hệ, xin phép chính quyền địa phương. Anh Quang cho biết quá trình này khá mất thời gian do việc sắp xếp đơn vị hành chính sau sáp nhập.

Anh dự kiến hoàn thành việc treo 200 áo phao trong khoảng một tuần, nhưng chưa xác định cụ thể số lượng cầu sẽ thực hiện. Do địa bàn trước đây là tỉnh Thái Bình có nhiều sông ngòi, số lượng cầu lớn, Quang chủ yếu dựa vào thông tin từ bạn bè để xác định những địa điểm cần ưu tiên.

200 áo phao cứu hộ do anh Hữu Quang bỏ tiền túi mua và trực tiếp cùng em gái treo tại các cầu qua sông ở địa phương. Ảnh: NVCC

“Nếu bạn bè báo cây cầu nào thường xảy ra đuối nước hoặc có người tự tử, tôi sẽ đến và treo áo phao ở đó. Tôi muốn những chiếc áo phao được đặt đúng nơi cần thiết”, anh nói.

Anh Hữu Quang cho biết 200 áo phao không phải con số giới hạn. Nếu nhận thấy còn những nơi cần thiết, anh sẽ tiếp tục mua thêm trong khả năng của mình. "Tôi làm được đến đâu thì cố gắng đến đó”, anh Hữu Quang khẳng định.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, một số bạn trẻ chủ động liên hệ hỏi địa chỉ mua áo phao, cách in chữ để thực hiện tại địa phương. “Tôi chia sẻ lại cách làm, nhiều bạn chủ động thực hiện những việc tương tự tại địa phương. Tôi vui vì việc mình làm có thể lan tỏa đến nhiều người khác”, anh Hữu Quang nói.