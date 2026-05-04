Những cặp đôi có khoảng cách tuổi tác lớn thường dễ thu hút sự chú ý của dư luận, bởi sự chênh lệch này không chỉ tạo ra nhiều ý kiến trái chiều mà còn đặt ra câu hỏi về tình yêu, sự phù hợp và khả năng gắn bó lâu dài của họ trong cuộc sống thực tế.

Điển hình một câu chuyện về một chàng trai 22 tuổi ở Trung Quốc kiên quyết muốn kết hôn với người phụ nữ 42 tuổi. Ban đầu, khi phát hiện con trai có tình cảm với bạn thân, người mẹ chỉ nghĩ đó là sự bồng bột nhất thời nên không quá để tâm, chỉ nhắc nhở qua loa rồi bỏ qua.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ kéo dài hơn nửa năm. Đến khi con trai bất ngờ yêu cầu cưới gấp, người mẹ mới thực sự rơi vào trạng thái lo lắng.

Theo lời người mẹ, bạn thân của bà đã ly hôn và có một người con trai bằng tuổi chàng trai kia. Khoảng cách 20 năm khiến bà không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối, cho rằng 2 người không phù hợp để xây dựng gia đình.

Mặc dù bị người nhà phản ứng nhưng chàng trai vẫn giữ thái độ cứng rắn, khẳng định tình cảm của mình không thay đổi và cho rằng khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề.

Khi người mẹ tìm cách nói chuyện với bạn thân thì bị từ chối. Người phụ nữ này thậm chí đưa ra những điều kiện kết hôn như nhà cửa đã trả hết, sính lễ 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng), vàng cưới và kim cương.

Sau khi nghe những yêu cầu đó, người mẹ vô cùng sốc và lập tức từ chối, cho rằng đây không phải vấn đề tiền bạc mà là sự không phù hợp trong mối quan hệ.

Dẫu sính lễ lên đến hơn 1,1 tỷ chàng trai vẫn một mực giữ quan điểm muốn kết hôn, khiến người mẹ hoàn toàn bất lực và phải chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để giãi bày.

Sau đó, tình hình càng trở nên căng thẳng khi chàng trai thay đổi thái độ, khẳng định sẽ tự lo toàn bộ chi phí và chỉ muốn cưới đúng người phụ nữ đó.

Trước quyết tâm của con trai, người mẹ rơi vào trạng thái lo lắng, đặc biệt khi cho rằng sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh có thể dẫn đến nhiều rủi ro trong tương lai.

Cuối cùng, hai bên tạm thời nhượng bộ và đồng ý tổ chức lễ đính hôn trước. Dù vậy, phía chàng trai vẫn yêu cầu nghi lễ đầy đủ và sính lễ rõ ràng, khiến người mẹ đành chấp nhận trong sự miễn cưỡng.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra nhiều tranh luận. Một bộ phận cho rằng chênh lệch tuổi tác quá lớn sẽ khiến mối quan hệ khó bền vững, trong khi số khác lại cho rằng tình cảm nếu chân thành thì không nên bị ngăn cấm.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng, trong tình yêu, mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, nhưng cũng cần cân nhắc đến thực tế cuộc sống và những áp lực lâu dài. Dẫu vậy câu chuyện vẫn để lại nhiều suy ngẫm về ranh giới giữa tình yêu, lý trí và sự chấp nhận của gia đình trong những mối quan hệ đặc biệt như thế này.

Trước đó cũng tại Trung Quốc chàng trai 28 tuổi cưới vợ 42 tuổi, bố mẹ phản đối rồi "quay xe" khi biết gia thế cô dâu.

Theo trang Sohu News, đám cưới giữa chú rể 28 tuổi và cô dâu 42 tuổi đã diễn ra khiến nhiều người bàn tán sôi nổi, không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác giữa cô dâu với chú rể, mà còn bởi hoàn cảnh của 2 người.



Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng chàng trai vẫn không thay đổi ý định và quyết tổ chức đám cưới với bạn gái hơn nhiều tuổi. Trong ngày cưới, cô dâu mặc chiếc váy trắng ngồi ở giường, khuôn mặt khá nghiêm nghị. Còn chú rể mặc bộ vest đen đứng bên cạnh cô dâu, biểu cảm dễ thương. Chú rể cũng tỏ ra rất quan tâm, ân cần giúp cô dâu cởi mở, vui vẻ hơn khi thực hiện những thủ tục cưới. Anh còn chủ động ôm chặt vợ, nói những lời ngọt ngào. Cả hai đã ôm hôn nhau trong sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè.