Chàng trai 18 tuổi lập kỷ lục Guinness Giáo sư trẻ nhất thế giới: 10 tuổi học cao đẳng, 14 tuổi vào đại học, 18 tuổi có cả bằng Cử nhân và Thạc sĩ

Nathan Thomas (Mỹ) sinh năm 2004, được Guinness công nhận là 'giáo sư' trẻ nhất thế giới, khi mới 18 tuổi 346 ngày. Lớp học đầu tiên của anh là Lập trình C dành cho kỹ sư. Điều đặc biệt là phần lớn sinh viên trong lớp đều trạc tuổi giảng viên.

Khi Nathan Thomas bước vào lớp COP 2270: C dành cho Kỹ sư tại Cao đẳng Miami Dade vào tháng 8 năm 2023, anh bắt gặp một biển gương mặt có độ tuổi xấp xỉ mình. Tuy nhiên, không hề nản lòng, anh đã làm chủ cả lớp, hướng dẫn họ qua những bài học lập trình và máy tính phức tạp, truyền đạt lại những kiến ​​thức mà anh đã học được khi còn… trẻ hơn họ.

Tuy vậy, Nathan vẫn là một giáo viên có trình độ. Anh đã theo học song song tại chính trường Cao đẳng này khi mới 10 tuổi, trước khi chuyển sang Đại học Quốc tế Florida khi 14 tuổi.

Năm 18 tuổi, độ tuổi mà hầu hết học sinh bắt đầu học trung học, Nathan Thomas đã có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, cả hai đều đạt loại Giỏi.

Nhưng vào thời điểm mà hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi đang chuẩn bị rời khỏi tổ ấm, Nathan lại bắt đầu sự nghiệp của mình. Trở lại Đại học Miami Dade ở tuổi 18 năm và 346 ngày, anh chính thức trở thành giáo sư trẻ nhất từ ​​trước đến nay, kế thừa danh hiệu mà Colin Maclaurin (1698-1746), khi đó 19 tuổi, đã nắm giữ trong 306 năm.

“Tôi chỉ tập trung vào việc cố gắng làm tốt công việc của mình và giúp đỡ sinh viên bằng mọi cách có thể. Nếu ai đó sẵn lòng nỗ lực, đó mới là điều quan trọng nhất đối với tôi", Nathan Thomas chia sẻ.

Nathan Thomas

Nathan luôn yêu thích việc học. Nhưng anh đặc biệt hứng thú với lĩnh vực STEM vì toán học luôn là môn học mà anh "thích" nhất.

Cha mẹ Nathan đều là kỹ sư, và anh nói rằng mình lớn lên trong môi trường tư duy đó mà không hề hiểu nó đang định hình con người mình như thế nào.

“Mẹ tôi có cách khiến mọi việc trở nên đơn giản ngay cả khi chúng không hề đơn giản, và tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nhận ra vào thời điểm đó,” anh giải thích.

“Điều tôi thích nhất trong công việc giảng dạy là được chứng kiến ​​sự hiểu biết của học sinh. Bạn có thể thấy điều đó diễn ra ngay lập tức, khi một khái niệm tưởng chừng như không thể hiểu nổi vài phút trước đó bỗng trở nên dễ hiểu Đó là một kiểu thỏa mãn khác so với việc tự mình giải quyết vấn đề, gần giống như được sống lại cảm giác đó thông qua người khác,” anh tiếp tục. “Việc giảng dạy buộc bạn phải hiểu nó ở một cấp độ hoàn toàn khác. Vì vậy cuối cùng tôi học được nhiều điều từ đó, thậm chí còn nhiều hơn cả học sinh.”

Tình yêu chân thành dành cho việc học hỏi đã giúp anh tiến xa trong cuộc sống, đặc biệt là khi anh quay trở lại con đường học vấn để lấy bằng tiến sĩ luật tại Trường Luật Đại học Miami.

“Ngành kỹ thuật đã dạy tôi cách phân tích các vấn đề phức tạp một cách có hệ thống, và điều đó đã giúp tôi áp dụng vào cách tiếp cận việc học luật hiện nay,” anh ấy nói với GWR.

Tuy nhiên, Nathan vẫn chỉ là một chàng trai 21 tuổi bình thường, và ngoài giờ học, anh thư giãn bằng thể thao và âm nhạc như bao người trẻ khác. Anh thích chơi bóng rổ, quần vợt và golf, và cổ vũ cho đội Boston Celtics và New England Patriots. Anh cũng chơi piano cổ điển, nhưng lại thích đeo tai nghe nghe nhạc của Drake hoặc nhạc EDM/house khi muốn thư giãn.

Và bất chấp những thành tựu ấn tượng của bản thân, anh cũng sẽ là người đầu tiên khuyến khích bạn hãy tiến bước theo tốc độ của riêng mình.

“Con đường của mỗi người đều khác nhau, ngay cả khi mục tiêu trông có vẻ tương tự từ bên ngoài,” anh ấy nói. “Rất dễ rơi vào việc so sánh tiến trình của mình với người khác, nhưng thực ra điều đó chỉ làm bạn chậm lại và gây áp lực lên tâm lý mà thôi. Theo tôi, tốt hơn hết là bạn nên tìm ra phương pháp nào thực sự hiệu quả với mình và kiên trì theo đuổi nó, ngay cả khi cảm thấy tiến độ chậm. Kết quả có thể không đến ngay lập tức, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng sẽ đến theo thời gian nếu bạn cứ tiếp tục nỗ lực và cố gắng.”