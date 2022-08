"Chàng thiếu niên đẹp nhất thế gian" Björn Johan Andrésen: Khi nhan sắc trở thành tấn bi kịch cuộc đời

"Cậu thiếu niên đẹp nhất thế gian"

Björn Johan Andrésen sinh ngày 26 tháng 1 năm 1955, là một diễn viên và nhạc sĩ người Thụy Điển. Vào năm 1971, Andrésen trở thành hiện tượng toàn cầu khi góp mặt trong bộ phim Death in Venice với chỉ một vai phụ nhỏ nhoi. Khi ấy, chàng trai 16 tuổi Andrésen khiến cả thế giới dường như điên đảo với mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt như tạc tượng.

Björn Johan Andrésen sở hữu làn da trắng gần như vô thực cùng đôi môi mọng đỏ, chiếc mũi thẳng hoàn hảo cùng đôi môi bàng bạc đầy kiêu hãnh.

Người ta gọi Andrésen là "cậu bé đẹp nhất thế giới". Björn Andrésen cũng là người đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của cụm từ "mỹ thiếu nam" (bishounen) – danh từ dùng để chỉ những chàng trai trẻ có vẻ bề ngoài mềm mại, nữ tính đến mức cả các cô gái cũng phải ghen tị.

Ở Björn Johan Andrésen toát lên vẻ đẹp phi giới tính từng là đề tài cho rất nhiều nhà sáng tạo Nhật Bản làm nên những nhân vật trong truyện tranh cho tới ca nhạc. Không chỉ gây bão ở Châu Âu, danh tiếng của Björn Johan Andrésen nổi đình đám tại Nhật Bản, thậm chí họ tôn thờ thứ nhan sắc tuyệt vời mà Andrésen sở hữu.

"Nó đã khiến cuộc đời tôi suy sụp"

Năm 2021, trong một buổi phỏng vấn cùng Theguardian ở Stockholm, Björn Johan Andrésen - người đàn ông với mái tóc dài và bộ râu bạc trắng cùng khuôn mặt có phần già nua đã thừa nhận rằng Death in Venice thật sự là một điều "tồi tệ".

Theo Theguardian, nếu bạn chưa xem bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World, bộ phim về quá khứ đầy biến động và bi thảm của Andrésen thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời này.

"Nó đã khiến cuộc đời tôi suy sụp rất nhiều", Andrésen bộc bạch khi nói về cuộc đời mình sau bộ phim Death in Venice. Mặc dù Andrésen là một nghệ sĩ piano tài năng, nhưng dường như không ai quan tâm đến khía cạnh đó. "Mọi thứ tôi từng làm sẽ gắn liền với bộ phim đó. Ý tôi là, chúng ta vẫn ngồi đây nói về nó 50 năm sau", Andrésen chua chát nói về cuộc đời mình.

Sau Death in Venice, người ta đồn rằng Andrésen là người đồng tính và mặc dù có nói bất kỳ điều gì họ sẽ không tin tưởng. Dường như nhan sắc đó đã trở thành bi kịch đối với cuộc đời Andrésen.

Hiệu ứng quảng cáo của bộ phim đã đè nặng lên đôi vai của Andrésen: "Tôi không nghĩ rằng việc để một đứa trẻ 16 tuổi chịu gánh nặng quảng cáo cho bộ phim là điều có thể bảo vệ được về mặt đạo đức". Sau bộ phim, Andrésen trở về trường học và bắt đầu cuộc sống bị giễu cợt. "Một chàng trai đang ở giữa thời kỳ tuổi teen của chính mình không muốn được gọi là 'xinh đẹp'", Andrésen tâm sự.

Trong cuốn hồi ký An Orderly Man năm 1983 của Dirk Bogarde - một người thân thiết cùng Andrésen đã mô tả nam diễn viên Thuỵ Điển với một sự pha trộn giữa mê hoặc và đáng thương.

Khi ấy, để giữ gìn vẻ ngoài của Andrésen, ông bị cấm làm tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ yêu thích "anh ấy không bao giờ được phép đi tắm nắng, đá bóng cùng bạn bè, bơi trong vùng biển ô nhiễm, hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến anh ấy cảm thấy thích thú nhất…".

Năm 1983 Andrésen kết hôn với vợ là nhà thơ Suzanna Roman, cả hai có với nhau 1 con trai và 2 con gái. Năm 1986, con trai cả của Andrésen đã qua đời vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nỗi đau mất con đã khiến cuộc hôn nhân của Andrésen có nhiều xung đột và ly hôn không lâu sau đó.

Nhiều năm qua đi, cậu bé đẹp nhất thế giới năm nào đã ở độ tuổi gần 70. Ông lựa chọn cuộc sống chậm rãi nhẹ nhàng cùng con cháu trong căn nhỏ nhỏ ở Stockholm, để lại phía sau cuộc đời xô bồ từng cho ông nhiều vết thương hằn sâu trong quá khứ.

