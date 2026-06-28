Chặng kết Cha Con Vạn Dặm mùa 2 đầy tiếng cười tại voco Quang Binh Resort

Bố con Trứng Cà Chua bắt đầu hành trình Cha Con Vạn Dặm tại voco Quảng Bình Resort

Tạm biệt những áp lực của cuộc sống thường nhật, nhà sáng tạo nội dung Việt Quốc cùng hai con là Vũ Phong (biệt danh Trứng) và Tú An (biệt danh Cà Chua) đã chính thức đổ bộ xuống bãi biển Bảo Ninh thơ mộng, mở màn cho chặng kết thúc hành trình thực tế Cha Con Vạn Dặm mùa 2.

Tọa độ lý tưởng bên eo biển Bảo Ninh

Điểm đến được lựa chọn chính là voco Quang Binh Resort - khu nghỉ dưỡng quốc tế tọa lạc tại thành phố Đồng Hới, Quảng Trị. Sở hữu bãi biển riêng biệt lập, với hệ thống phòng suite và biệt thự được thiết kế mang đậm tinh thần bản địa, giao thoa tinh tế giữa phong cách hiện đại và nét đẹp thủ công truyền thống qua những chất liệu mộc mạc như gỗ, mây tre.

Toàn cảnh voco Quang Binh Resort nhìn từ trên cao

Để khởi động mùa hè rực rỡ và tràn đầy năng lượng, những khu nghỉ dưỡng ven biển, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình ưa chuộng. Đó cũng là lý do Cha Con Vạn Dặm đã lựa chọn voco Quang Binh Resort là trạm dừng chân cho chặng kết thúc hành trình mùa 2. Nơi đây không chỉ đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe về một không gian lưu trú quốc tế an toàn, tiện nghi mà còn sở hữu bãi biển riêng tư cùng lối sống "voco life" phóng khoáng.

Ba bố con anh Việt Quốc đã cùng nhau trải qua một ngày sôi động qua chuỗi trải nghiệm thực tế đầy tính kết nối: Từ thử thách nhập vai thành "thực tập sinh nhí" setup buồng phòng tại căn 1 Bedroom Family Villa Outdoor Private Pool, sáng tạo đồ uống ngẫu hứng tại Oasis Pool Bar, đến trải nghiệm cắm trại ngay trên bãi biển Bảo Ninh riêng tư của khu nghỉ.

Hành trình trải nghiệm và gắn kết gia đình

Mọi chuyện bắt đầu khi bố Việt Quốc phải tạm tách đoàn để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Lúc này, căn biệt thự rộng rãi tại resort bỗng trở thành khu vực riêng của hai anh em, nơi anh cả Trứng phải tự mình gánh vác việc dọn dẹp phòng ốc kiêm luôn vai trò "bảo mẫu" bất đắc dĩ để trông nom cô em út Cà Chua.

Đây cũng là lần đầu tiên, cậu bé được thử sức làm "thực tập sinh nhí" dưới sự hướng dẫn của các cô chú nhân viên buồng phòng chuyên nghiệp. Trứng được học từ những kỹ năng cơ bản như trải ga giường, sắp xếp lại vật dụng, cho đến khâu sáng tạo khăn tắm thành hình các con vật ngộ nghĩnh. Dù đôi chỗ còn lóng ngóng vì vừa làm vừa phải canh chừng cô em gái "phá bĩnh", màn thử tài ngẫu hứng này đã mang lại cho Trứng một trải nghiệm thú vị ngay trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Màn gánh team vừa dọn phòng vừa trông em của anh cả Trứng

Tiếp nối thử thách, ba bố con di chuyển đến Oasis Pool Bar, không gian nằm cạnh hồ bơi ngoài trời. Tại đây, cả ba cùng tham gia phần thử thách pha chế đồ uống trong thời gian giới hạn, tạo nên nhiều tình huống vui nhộn.

Ba bố con trong thử thách tự tay pha chế đồ uống và cắm trại ngoài biển

Khi chiều dần buông, chuỗi hoạt động khép lại nhường chỗ cho trải nghiệm cắm trại thư thái ngay trên bãi biển riêng tư của khu nghỉ dưỡng. Giữa không gian thoáng đãng và lộng gió ven biển, ba bố con tự tay dựng lều, quây quần bên nhau để cùng ngắm trọn khoảnh khắc ánh mặt trời buông xuống cuối ngày và tận hưởng những phút giây yên bình giữa thiên nhiên.

Tận hưởng trọn vẹn từng phút giây tại "voco Life"

"Sau một ngày dài trải nghiệm thực tế, không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp của voco Quang Binh Resort đã trở thành nơi lý tưởng để ba bố con tôi thư giãn và tái tạo năng lượng. Với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe, resort mang đến một hành trình chăm sóc đa giác quan, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng thành viên" - Anh Việt Quốc chia sẻ

Sau những giờ phút thử sức tự lập đầy hào hứng, khoảng thời gian còn lại của chặng kết Cha Con Vạn Dặm chính là lúc ba bố con anh Việt Quốc cùng nhau tận hưởng trọn vẹn lối sống "voco life" đúng nghĩa.

Để khép lại chuyến đi một cách thư thái nhất, khu nghỉ dưỡng đã khéo léo bố trí các không gian tiện ích cá nhân hóa cho từng thế hệ. Trong khi hai anh em Trứng và Cà Chua vẫn tràn đầy năng lượng, hào hứng khám phá bể bơi và tự do chạy nhảy trên bãi cát trắng mịn, thì ông bố đã có thể tìm thấy khoảng lặng cho riêng mình ở Yên Spa & Wellness, hay bắt trọn khung cảnh mây trời từ khu vực Rooftop Garden và Sky Deck, tất cả đã tạo nên một điểm nhấn khép lại mùa hè trọn vẹn cho hành trình vạn dặm.

Ba bố con vui đùa trên bãi biển riêng

Đi qua mỗi tọa độ, Cha Con Vạn Dặm lại viết lên một định nghĩa về sự đồng hành: Không cần những bài học giáo điều, tình yêu thương và sự thấu hiểu tự khắc được nuôi dưỡng qua từng trải nghiệm thực tế. Chặng đường của ba bố con anh Việt Quốc tại voco Quang Binh Resort đã chính thức khép lại và mở ra một hành trình mới.

Bạn đã sẵn sàng để cùng chào đón Cha Con Vạn Dặm mùa 3 chưa? Những hành trình xê dịch mới, những thử thách bùng nổ hơn của các cặp bố con sẽ sớm được lên sóng trong thời gian tới!