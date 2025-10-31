Từ chối quốc tịch Pháp theo chồng, không sang Mỹ theo con

NSND Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang, trong một gia đình gia giáo, có học thức. Mẹ bà mất năm bà 8 tuổi nên Bạch Tuyết từ nhỏ đã tự lập, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

NSND Bạch Tuyết thời trẻ (bên phải)

Cha lấy vợ hai nên Bạch Tuyết dù còn nhỏ nhưng chỉ muốn tìm cách đi ra khỏi nhà. Trước khi vào đoàn hát, bà có hát trên truyền hình một phân đoạn và gây ấn tượng với báo chí, được gọi là con chim lạ bay vào làng nghệ thuật. Một soạn giả trong đoàn Thống Nhất của NSND Út Trà Ôn (một trong những đoàn cải lương lớn khi ấy) biết Bạch Tuyết, nên tìm đến tận nhà xin cha bà cho bà đi hát theo đoàn.

Bạch Tuyết vừa vào đoàn Thống Nhất thì cô đào chính trong đoàn gần tới giờ diễn bỗng đi đâu mất, không diễn nữa, nên bà được thế vai, làm đào chính khi mới 16 tuổi.

Như vậy, Bạch Tuyết là ca sĩ trẻ nhất được làm đào chính và nổi danh vang dội, được trả mức cát xê cao ngất ngưởng mà tính theo mệnh giá tiền ngày nay là cả trăm triệu đồng.

NSND Bạch Tuyết cũng là học trò cưng của NSND Phùng Há, được đích thân NSND Phùng Há dạy dỗ và coi như con cái.

Nhờ danh tiếng và tài năng, Bạch Tuyết được đóng thế vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi Thanh Nga qua đời. Trong thập niên 70, bà và danh ca Hùng Cường được mệnh danh là "cặp đôi sóng thần", nổi danh khắp chốn, cháy vé mọi đêm diễn.

Nhờ những cống hiến của mình, Bạch Tuyết được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012. Năm 1995, bà bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết từng lấy chồng hai là một vị tỷ phú Việt kiều Pháp và chung sống với nhau nhiều năm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chồng bà có quốc tịch Pháp nhưng bà từ chối lấy quốc tịch Pháp, chỉ muốn mang một quốc tịch Việt Nam.

Thậm chí, con trai NSND Bạch Tuyết hiện đang sinh sống thành đạt tại Mỹ nhueng bà vẫn từ chối sang Mỹ sống cùng con và chỉ muốn sống tại Việt Nam. Bà nói: "Bạn ấy vừa vào năm nhất đại học đã được các đại gia từ nhiều tập đoàn tới săn đón để mời vào làm sau này. Ra trường, bạn ấy cũng được các lãnh đạo nọ kia yêu quý vì nói tiếng Anh như người Mỹ nhưng lại biết đàn bầu Việt Nam.

Con trai NSND Bạch Tuyết

Nhiều người hỏi vì sao tôi không sang nước ngoài sống với con, nhưng tôi thấy mỗi con người đều có trách nhiệm với cuộc đời. Tôi sinh ra và lớn lên tới giờ này là một đào hát cải lương nên phải có trách nhiệm với cải lương, đến khi yên nghỉ cũng ở Việt Nam. Ngoài Việt Nam, tôi không đi đâu hết".

Tuổi 80 sống một mình trong dinh thự vài chục tỷ

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết đã ở tuổi 80 và sống một mình trong căn biệt thự triệu đô rộng lớn tại trung tâm Sài Gòn. Nhiều Youtuber đã ghé thăm và choáng ngợp trước sự bề thế của căn biệt thự này, diện tích ước chừng trên 500 mét vuông.

Ở khuôn viên trước biệt thự, Bạch Tuyết dùng làm vườn uyển cảnh, với nhiều loại cây đắt tiền trồng trên thảm cỏ xanh mướt, bài trí ngăn nắp. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, bà mất đến 8 năm để hoàn thành được khu vườn, bà chỉ mua một số ít cây về trồng rồi tự nhân giống ra.

NSND Bạch Tuyết còn đặt trong vườn một số tượng Phật, nhìn khá thanh tịnh. Bà nói: "Tôi bị thuyết phục bởi triết học Phật giáo chứ không phải đến với đạo Phật vì mê tín". Vì theo Phật pháp nên bà trồng cả hoa sen trong vườn, cùng với nhiều loại hoa quý khác.

Vừa bước vào cửa nhà, Bạch Tuyết đã để một gian lớn để thờ Phật lớn, công phu, với nhiều tượng, tranh, như một chánh điện tại gia. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, bà được các kiến trúc sư bên nhà chùa thiết kế cho gian thờ Phật này, nơi bà thường tụng kinh gõ mõ. Phòng khách của nữ nghệ sĩ rất rộng lớn, bằng cả một căn nhà bình thường.

Ở một góc phòng khách, NSND Bạch Tuyết treo nhiều nhạc cụ của cha mình và để một ban thờ cha mẹ, gia tiên. Trên tường, bà treo nhiều tranh ảnh, bằng khen và để rất nhiều sách, cho thấy bà là người tri thức hay đọc.

NSND Bạch Tuyết còn bài trí nội thất kết hợp truyền thống và hiện đại, vừa có ghế gỗ vừa có ghế sofa kiểu phương Tây. Về sự kết hợp này, bà nói: "Đây là sự tiếp nối giữa truyền thống tới văn minh để cả hai thế hệ cùng giao hòa, như một dòng chảy văn minh nhân loại".

Dù không sống cùng con trai nhưng NSND Bạch Tuyết rất yêu thương con mình. Bà treo rất nhiều hình con trai trong nhà. Con trai NSND Bạch Tuyết hiện đã có gia đình và sinh sống tại Mỹ.

Căn biệt thự NSND Bạch Tuyết đang ở hiện có giá trị lên đến hơn triệu đô (tức vài chục tỷ đồng). Bà chia sẻ, hiện tại vẫn học hành, nghiên cứu và đi giảng dạy mỗi ngày.