Chiều 14/10, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng một số công ty có liên quan.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can có liên quan về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số các bị can này, có ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc NextPay, là một trong 3 người sáng lập nên PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech), cũng là gương mặt có ảnh hưởng đáng kể trong sự phát triển của NextTech.

Ông Nguyễn Hữu Tuất (đứng bên trái Shark Bình). Ảnh: CA HN

Từ sinh viên công nghệ đến “kiến trúc sư” của hệ sinh thái NextTech

Ông Nguyễn Hữu Tuất, tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong ba nhà sáng lập PeaceSoft, tiền thân của Tập đoàn NextTech – cùng với Shark Nguyễn Hòa Bình.

Ngay từ khi còn là sinh viên, ông Tuất đã cùng Shark Bình miệt mài nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Từ một startup phần mềm nhỏ mang tên PeaceSoft, họ đã đặt nền móng cho một trong những tập đoàn công nghệ đa ngành đầu tiên của Việt Nam.

Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, ông Tuất nhanh chóng trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái NextTech, đặc biệt ở giai đoạn mở rộng các công ty thành viên trong lĩnh vực fintech, logistics và thương mại điện tử.

Năm 2013, ông Tuất đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc MPOS – công ty chuyên cung cấp giải pháp thanh toán di động trong hệ sinh thái PeaceSoft. Dưới sự dẫn dắt của ông, MPOS trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc phổ cập thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Shark Bình và CEO Nguyễn Hữu Tuất. Ảnh: https://doanhnghiepvn.vn/

Đến năm 2018, ông Tuất sáng lập FastGo, ứng dụng gọi xe “Make in Vietnam” mang tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Grab và GoJek. FastGo từng được xem là “hiện tượng startup” khi công bố chính sách không tăng giá giờ cao điểm, miễn chiết khấu cho tài xế, và chỉ thu phí cố định 30.000 đồng/ngày.

Mô hình này giúp FastGo nhanh chóng thu hút sự chú ý, mở rộng sang Myanmar và Singapore, đặt mục tiêu đạt 10 triệu người dùng vào năm 2021. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, ứng dụng bắt đầu chững lại, và đến tháng 5/2021 chính thức ngừng cập nhật, khép lại hành trình ngắn ngủi của một startup từng được kỳ vọng là niềm tự hào của công nghệ Việt.

Trước khi bị khởi tố cùng Shark Bình, ông Tuất giữ vai trò Tổng giám đốc NextPay, phụ trách mảng chuyển đổi số của tập đoàn. Dưới sự điều hành của ông, NextPay đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực fintech, tập trung phát triển giải pháp thanh toán điện tử, thiết bị POS thông minh, phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị tự động TingBox.