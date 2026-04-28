Chân dung nam sinh vừa mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần đầu tiên trong lịch sử về Phú Thọ

Trận thi Quý II Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa diễn ra đầy kịch tính với màn tranh tài của 4 nam sinh đến từ Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Trị. Sau 4 phần thi gay cấn, chân dung chủ nhân tấm vé thứ hai bước vào Chung kết năm đã chính thức lộ diện. Với phong độ bứt phá được nhận xét là “quá nhanh, quá nguy hiểm”, Lý Thái Dương - nam sinh đến từ Phú Thọ không chỉ giành chiến thắng mà còn đưa cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên về địa phương này.

Cụ thể, trong trận thi quý được phát sóng chiều 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch - Giỗ Tổ Hùng Vương), với sự góp mặt của 4 thí sinh gồm Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Trần Đức Nguyên (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Sư Minh Khôi (THPT Đông Hà, Quảng Trị).

Ở phần thi Khởi động, mỗi thí sinh lần lượt trả lời 6 câu hỏi cá nhân. Trí Anh tạm dẫn đầu với 50 điểm, theo sau là Minh Khôi 30 điểm, Thái Dương 20 điểm và Nguyên Đức 10 điểm. Đến lượt thi chung, với quy tắc trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm, cục diện có phần xáo trộn. Kết thúc phần thi đầu tiên, Trí Anh giữ vị trí dẫn đầu với 45 điểm, Minh Khôi 30 điểm, Thái Dương 15 điểm và Nguyên Đức 10 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số gồm 25 chữ cái. Ngay khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên được đưa ra, Thái Dương đã nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Màn giải mã xuất sắc này giúp nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương vươn từ vị trí thứ ba lên dẫn đầu với 75 điểm, đồng thời nhận được sự nể phục từ các thí sinh khác với lời nhận xét “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh liên tục bứt phá. Trí Anh ghi điểm tuyệt đối ở câu đầu tiên, Thái Dương làm điều tương tự ở câu thứ hai, trong khi Nguyên Đức ghi điểm tối đa ở hai câu cuối. Sau phần thi này, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 165 điểm, theo sau là Nguyên Đức 90 điểm, Trí Anh 85 điểm và Minh Khôi 60 điểm.

Phần thi Về đích tiếp tục đẩy cao kịch tính. Là thí sinh thi đầu tiên, Thái Dương chọn gói câu hỏi an toàn với mức điểm 20. Dù để mất điểm ở câu đầu, cậu nhanh chóng lấy lại phong độ ở các câu sau, đặc biệt là câu hỏi liên quan đến cuốn sách “Đường kách mệnh” và kết thúc lượt thi với 185 điểm. Trí Anh thi tiếp theo với 105 điểm, lựa chọn gói 20 - 30 - 30 nhưng chỉ ghi điểm ở câu thứ hai, giữ nguyên tổng điểm khi về chỗ.

Diễn biến bất ngờ xảy ra trong lượt thi của Minh Khôi khi nam sinh này trả lời sai và Thái Dương tiếp tục giành cơ hội ghi điểm để nâng tổng điểm lên 215, củng cố vị trí dẫn đầu. Ở lượt cuối, Nguyên Đức chọn gói 20 - 30 - 20 và ghi điểm ở hai câu sau, trong đó có một câu sử dụng Ngôi sao hy vọng, đưa tổng điểm lên 190, tạm thời vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, Minh Khôi không tận dụng được cơ hội bứt phá ở phần thi của mình, để Thái Dương giữ vững lợi thế.

Chung cuộc, Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) giành vòng nguyệt quế trận Quý II với 200 điểm. Trần Đức Nguyên về nhì với 190 điểm, trong khi Đoàn Trí Anh và Nguyễn Sư Minh Khôi đồng hạng ba.

Trước đó, Lý Thái Dương bước vào trận Quý II với tư cách là thí sinh Nhất tháng 3, đạt 180 điểm. Trước giờ lên sóng, nam sinh chia sẻ rằng ngày thi 26/4 (tức 10/3 âm lịch) trùng với Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vì vậy cậu đặc biệt kỳ vọng có thể mang cầu truyền hình trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Kết quả, Thái Dương đã thực sự làm được điều này.

Được biết, Lý Thái Dương (sinh năm 2009) hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Trước khi theo học tại đây, nam sinh từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học ở bậc THCS. Dương tự nhận mình học môn Hóa ở mức bình thường, nhưng duy trì phương pháp học chắc nền tảng, nắm vững lý thuyết và luyện bài tập từ dễ đến khó để củng cố kiến thức, làm quen với các dạng bài thường gặp trong các kỳ thi.

Việc góp mặt tại Chung kết năm Olympia 26 đưa Lý Thái Dương trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) lọt vào trận chung kết năm, đồng thời đưa cầu truyền hình Olympia đầu tiên về tỉnh Phú Thọ, tính cả trước và sau sáp nhập địa giới hành chính.

Trên mạng xã hội, fanpage Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng như trang cá nhân của Lý Thái Dương nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng khi nam sinh chính thức ghi tên mình vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Đáng chú ý, fanpage Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng đăng tải lời chúc mừng đầy tự hào: “Chúc mừng em Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Quý 2, đưa cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 về với quê hương Đất Tổ. Thái Dương đã chứng minh được bản lĩnh của học sinh vùng đất cội nguồn: Điềm tĩnh, trí tuệ và đầy nghị lực. Chiến thắng này không chỉ là vinh quang của cá nhân em hay nhà trường, mà là niềm tự hào chung, tiếp nối truyền thống hiếu học của người dân Phú Thọ”.

Như vậy, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã xác định được 2/4 thí sinh góp mặt, gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).