Chân dung hotboy Lâm Duy khởi nghiệp kinh doanh thành công từ năm 16 tuổi

Không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà anh còn sở hữu phong cách thời trang hiện đại

Nhắc đến Lâm Duy, cư dân mạng quá quen thuộc với nickname "Duy Nhỏ". Được biết, Chàng trai sinh năm 1997, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Sở hữu nhan sắc điển trai cùng nhiều tài năng, hiện anh đang sở hữu hơn 200.000 lượt theo dõi trên Facebook.

Lâm Duy hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện tử. Nhờ vào sự bản lĩnh, tri thức cũng như kinh nghiệm và sự nhạy bén với thị trường, Lâm Duy đã phát triển mạnh mẽ, bước đầu ghi được dấu ấn trên thị trường. Anh là một ví dụ điển hình khởi nghiệp thành công khi còn rất trẻ, tấm gương về những người trẻ dám nghĩ, dám làm, có kế hoạch, có mục tiêu cho tương lai.



Tài năng và tự chủ kinh tế

Mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, khi đã chuẩn bị tinh thần với những vất vả phía trước, Duy rời xa quê hương về Tiền Giang mưu sinh, làm rất nhiều nghề. Tính cờ gặp được một người anh đã từng thành công, anh ấy đã chia sẽ chỉ dạy cho Duy từng chút. Đến nay, Lâm Duy đã có cuộc sống đầy đủ, sẵn sàng đi du lịch bất cứ ở đâu.

Những bức ảnh của anh đăng trên trang cá nhân đều nhận được sự nhiều quan tâm

Câu chuyện khởi nghiệp đầy chông gai bắt đầu từ con số 0

Lâm Duy sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, sau khi kết thúc chương trình phổ thông, anh phải vất vả làm thêm rất nhiều công việc để phụ giúp gia đình. Sau mấy năm, anh từ bỏ công việc làm thuê để trở về nhà bắt đầu công việc mới. Anh nảy ra ý tưởng đầu tư vào lĩnh vực thiết bị công nghệ điện thoại, không biết do may mắn hay anh đã chọn công việc đúng với thực lực của bản thân. Đợt đầu, anh đã thu về cho mình một con số kha khá. Nhân cơ hội đó, anh tiếp tục dồn số tiền tích góp được của mình đầu tư vào thị trường này. Tuy nhiên do còn non nớt, thiếu kinh nghiệm nên lần khởi nghiệp này của anh thất bại, thua lỗ cả trăm triệu đồng. Giai đoạn bắt đầu anh gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh nghiệm.

Có những lúc áp lực hay gặp chuyện không may trong kinh doanh, anh cảm thấy bế tắc và chán nản, nhiều lúc muốn buông bỏ. Lúc đó với anh mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ, sự thất bại là bài học đắt giá mà cuộc sống gửi tới anh. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ, anh coi đó là động lực để mình phấn đấu và vượt qua những thất bại. Từ đó, anh bắt đầu nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức trong lĩnh của mình. Nhờ sự chăm chỉ cũng như những kinh nghiệm thực tế đã tích lũy được sau những cú vấp ngã, anh gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này, chỉ sau một thời gian, anh đã thu về lợi nhuận, trả hết nợ và bắt đầu gây dựng được sự nghiệp riêng cho mình.

Phía sau sự thành công

Không ngẫu nhiên mà sự thành công tự tìm đến, bởi đằng sau cuộc sống thoải mái đó, anh cũng phải vượt qua tất cả những áp lực và những thử thách như bất kì một người khởi nghiệp nào cũng phải trải qua.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng anh đã có được rất nhiều thứ mà nhiều bạn cùng trang lứa đang khao khát, đi lên bằng chính đôi tay của mình

Anh chia sẻ thêm: "16 tuổi mình về Tiền Giang, một mình không có người thân bên cạnh. Mình đã tự nhũ phải cố gắng gấp 2, 3 lần mới sớm đạt được ước mơ. Mình cứ học và làm việc thật chăm chỉ mỗi ngày mới được như ngày hôm nay. Chỉ cần bạn cố gắng, nhiệt huyết sẽ có kết quả".



Thành công càng lớn thì thử thách càng nhiều. Chặng đường khởi nghiệp mà Lâm Duy đã đi là chặng đường không hề dễ dàng chút nào, trên đó đã có những gian truân, những khó khăn và cả những vấp ngã. Nhưng sau tất cả, Lâm Duy đã nỗ lực vượt qua, dùng ý chí của mình biến ước mơ trở thành hiện thực. Dẫu biết chặng đường sắp tới còn rất dài và sẽ còn nhiều khó khăn, trở ngại nữa, nhưng với tri thức cùng bản lĩnh của mình, tin chắc rằng Lâm Duy sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.



Anh cũng ấp ủ nhiều hoài bão khác trong tương lai

Lâm Duy chia sẻ: "Khởi nghiệp đã và đang là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, tuy nhiên để thành có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, có thể vấp ngã rất nhiều lần, chỉ cần bạn vững vàng với lập trường của mình, kiên định với giấc mơ và nỗ lực biến nó trở thành hiện thực thì sẽ chẳng có giông bão nào quật ngã được bạn".

Vượt qua mọi rào cản, cuối cùng Lâm Duy đã trở thành một người trẻ thành công, sở hữu các cửa tiệm điện thoại lớn, sắp tới anh còn dự kiến phát triển và mở rộng thêm các cửa hàng. Chắc chắn chàng trai này sẽ là cảm hứng đối với giới trẻ, đặc biệt là genZ đang có giấc mơ khởi nghiệp.

