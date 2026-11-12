Chân dung cựu sinh viên SN 1971 của Đại học Kinh tế Quốc dân, là ông chủ đứng sau thương hiệu SUNHOUSE

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) không chỉ là cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam mà còn là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ doanh nhân, lãnh đạo và những gương mặt có sức ảnh hưởng trong xã hội. Từ giảng đường NEU, nhiều cựu sinh viên đã xây dựng sự nghiệp và ghi dấu ấn trong các lĩnh vực khác nhau. Một trong những cái tên nổi bật là ông Nguyễn Xuân Phú, thường được biết đến với tên gọi Shark Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE.

Ông Nguyễn Xuân Phú sinh năm 1971 tại Hà Nội, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng, ông từng theo học ngành Kinh tế Lao động, khóa 30, thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước khi trở thành một doanh nhân được nhiều người biết đến, ông từng có niềm yêu thích với các môn khoa học tự nhiên và mong muốn trở thành nhà toán học. Tuy nhiên, những trăn trở về đời sống kinh tế của gia đình và đất nước đã khiến ông quan tâm đến lĩnh vực kinh tế và lựa chọn theo học tại NEU.

Ông Nguyễn Xuân Phú từng theo học ngành Kinh tế Lao động, khóa 30, thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong thời gian còn ngồi trên giảng đường, ông Nguyễn Xuân Phú đã sớm tiếp xúc với hoạt động buôn bán. Từ những thùng hàng được anh trai gửi từ nước ngoài về, ông bắt đầu phụ giúp gia đình kinh doanh tại chợ Ngã Tư Sở. Những trải nghiệm thực tế này giúp ông làm quen với việc tìm kiếm nguồn hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường và hoạt động mua bán từ khi còn là sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Xuân Phú từng làm việc tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), sau đó đảm nhiệm một số vị trí tại các doanh nghiệp khác, trong đó có Ford Việt Nam. Quãng thời gian làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm về quản lý, vận hành và kinh doanh.

Năm 2000, ông thành lập Công ty TNHH Phú Thắng, tiền thân của Tập đoàn SUNHOUSE ngày nay

Năm 2000, ông thành lập Công ty TNHH Phú Thắng, tiền thân của Tập đoàn SUNHOUSE ngày nay. Doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và điện gia dụng. Với nhiều người tiêu dùng Việt, SUNHOUSE là thương hiệu quen thuộc qua những sản phẩm như nồi, chảo, bếp điện, nồi chiên không dầu và nhiều thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Phú còn được đông đảo khán giả biết đến với tên gọi Shark Phú khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương Vụ Bạc Tỷ. Tại đây, ông đảm nhận vai trò nhà đầu tư, trực tiếp lắng nghe, đánh giá và đưa ra quyết định rót vốn cho các dự án khởi nghiệp. Phong cách đầu tư thực tế, chú trọng hiệu quả kinh doanh là dấu ấn khiến Shark Phú trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả chương trình.

Shark Phú khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương Vụ Bạc Tỷ

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