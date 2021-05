Chân dung bạn gái mới của Lee Seung Gi: Con gái út mama Chuê “Dae Jang Geum” - nữ đại gia của Kbiz, nhan sắc có vượt qua “nữ thần” Yoona (SNSD)

Sáng 24/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên/ca sĩ Lee Seung Gi được cho là đang hẹn hò cùng với nữ diễn viên Lee Da In - con gái lớn của nữ diễn viên Kyun Mi Ri - mama Chuê trong "Dae Jang Geum".

Công ty chủ quản của Lee Da in - 9Ato Entertainment sau đó đã chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò của cặp đôi. "Chúng tôi đã xác nhận với Lee Da In và được biết, tình cảm giữa hai người được phát triển từ mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Cặp đôi hẹn hò được khoảng 5 - 6 tháng", đại diện công ty nói thêm: "Hy vọng mọi người sẽ quan tâm và ủng hộ để hai người có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ này một cách tốt đẹp".

Hình ảnh Lee Seung Gi và Lee Da In hẹn hò được Dispatch công bố mới đây.

Ngay sau khi thông tin về việc Lee Seung Gi công khai hẹn hò cùng bạn gái kém 5 tuổi được đăng tải, cộng đồng mạng liên xôn xao bàn tán. Đặc biệt là người hâm mộ nam ca sĩ cũng nhanh chóng tìm hiểu về gia thế và chân dung của cô gái này.

Sinh năm 1992, Lee Da In là con gái út của mama Chuê "Dae Jang Geum" Kyun Mi Ri cùng chồng cũ - nam diễn viên Im Young Gyu. Chị gái cô là nữ diễn viên Lee Yoo Bi. Được biết, bố mẹ cô ly dị sau 6 năm chung sống và mẹ cô hiện đã tái hôn.

Lee Da In (trái) cùng chị gái Lee Yoo Bi và em trai cùng mẹ khác cha.

Dù đã ít đóng phim nhưng nữ diễn viên Kyun Mi Ri cũng được công nhận là một đại gai đáng nể. Năm 2016, Kyun Mi Ri xếp thứ 8 trong danh sách những đại gia chứng khoán của làng giải trí Hàn Quốc khi nắm trong tay 5,5 tỷ won (tương đương 114 tỷ đồng) giá trị cổ phiếu.

Mẹ Lee Da In là mama Chuê trong "Dae Jang Geum" - nữ diễn viên Kyun Mi Ri.

Trong quá khứ, bà cùng người chồng thứ 2 - giám đốc của một công ty niêm yết từng bị cáo buộc thao túng cổ phiếu và có những giao dịch nội gián. Những người trong ngành tiết lộ rằng để thu được lợi nhuận tư nhân khổng lồ, chồng bà đã giả mạo giá cổ phiếu của công ty và thu được gần 2,4 tỷ Won tài sản bất hợp pháp. Cuối cùng, chồng của Kyun Mi Ri bị kết án 4 năm tù vì sự việc này. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên đã bác bỏ thông tin này bản thân có liên quan trong vụ việc của chồng.

Lee Da In chụp hình cùng mẹ.

3 mẹ con nữ diễn viên Kyun Mi Ri.

Nối nghiệp gia đình, Lee Da In tốt nghiệp khoa Sân khấu điện ảnh Đại học Hanyang. Dù vậy, người đẹp 29 tuổi theo đuổi nghiệp điện ảnh khá muộn so với chị gái Lee Yoo Bi. Theo đó, Lee Da In bước chân vào ngành điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu vào năm 2014 với phim điện ảnh "The Fatal Encounter" (Cuồng Nộ Bá Vương).

Sự nghiệp phim ảnh của Lee Da In khá khiêm tốn. Hiện, cô chỉ mới xuất hiện trong 8 bộ phim truyền hình, 2 phim điện ảnh. Tất cả các bộ phim trên, Lee Da In chỉ xuất hiện với vai phụ. Những tác phẩm cô từng góp mặt là "Hwarang", "My Golden Life", "Come and Hug Me", "Doctor Prisoner", "Alice"...

Lee Da In sở hữu chiều cao 1m65, tuy không phải quá vượt trội nhưng bạn gái mới của Lee Seung Gi lại có thân hình cân đối, mảnh mai. Điều này giúp cho thân hình của Lee Da In trông cao hẳn lên. Bên cạnh đó, nhan sắc của Lee Da In cũng khá nổi bật nhờ nụ cười tươi và rạng rỡ.

Được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng giống như chị gái, Lee Da In có sự nghiệp mờ nhạt, không thể thoát khỏi cái bóng của mẹ và chủ yếu được nhớ đến với cái danh "con gái Kyun Mi Ri". Ngoài ra, nhiều người cũng nhận xét, so cả về nhan sắc cùng sự nghiệp thì bạn gái mới của Lee Seung Gi đều kém xa "nữ thần" Yoona.