Vì sao bị khởi tố?

Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin việc mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý và là chủ tiệm vàng Kim Lý, Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm và là chủ tiệm vàng Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA và là chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi) - nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã hình thành một đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Nhóm này thuê nhiều nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp tiếp cận các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 giá thị trường nhằm thu hút khách hàng. Khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập trong chuỗi hoạt động nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.

"Bà trùm" vương miện

Trong số các bị can vừa bị khởi tố nêu trên có bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA. Bà Nga là doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý, từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp và được dư luận nhắc đến với danh xưng "bà trùm" vương miện.

Trước khi giám đốc bị khởi tố, trên fanpage chính thức của Công ty TNHH Đầu tư NCA thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần để nâng cấp hệ thống (từ ngày 11/7-24/7), những vấn đề phát sinh doanh nghiệp sẽ ghi nhận và xử lý từ ngày 25/7.

Công ty TNHH Đầu tư NCA được thành lập từ tháng 1/2022, có trụ sở chính tại 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TPHCM. Thời điểm mới thành lập, Đầu tư NCA có vốn điều lệ 9 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết. Đến tháng 11/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Vào tháng 1/2024, vốn điều lệ của Đầu tư NCA đạt 30 tỷ đồng. Tháng 7/2024, công ty nâng vốn gấp đôi, lên 60 tỷ đồng.

Tháng 10/2025, Công ty TNHH Đầu tư NCA nâng vốn điều lệ lên mức 120 tỷ đồng. Ngọc Châu Âu là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo cùng trang sức vàng, bạc.

Năm 2022, bà Nga tham gia cuộc thi dành cho quý bà và đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe). Sau đó, bà Nga và Ngọc Châu Âu được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp.

Doanh nghiệp nổi tiếng nhưng doanh thu khiêm tốn

Trong số 3 chủ tiệm vàng vừa bị khởi tố, bà Lê Thị Ngọc Mỹ là người kinh doanh kim cương, vàng có tiếng ở TPHCM. Bà Mỹ hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là người đại diện pháp luật. Tiệm vàng này có địa chỉ tại số 34, đường An Dương Vương, phường An Đông (TPHCM).

Trước khi thành lập công ty, bà Mỹ kinh doanh vàng bạc, kim cương, trang sức từ năm 1983. Đến năm 2002, pháp nhân Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý mới được thành lập. Người điều hành doanh nghiệp này trong giai đoạn đầu là ông Hồ Chí Lý (61 tuổi), chức vụ giám đốc.

Năm 2020, ông Lý trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bà Mỹ đảm nhận vai trò giám đốc.

Ngày 16/12/2025, Vàng bạc và Đá quý Kim Lý chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý gồm hai thành viên. Người góp vốn là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ, mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.

Dù là tiệm kinh doanh kim cương, vàng nổi tiếng nhưng doanh thu của Vàng bạc và Đá quý Kim Lý khá khiêm tốn. Năm 2019, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần hơn 37 tỷ đồng và lãi chỉ 500 triệu đồng. Năm 2020 có doanh thu 25 tỷ đồng nhưng lỗ 600 triệu đồng. Tương tự, năm 2021, Vàng bạc và Đá quý Kim Lý cũng lỗ 400 triệu đồng khi có doanh thu hơn 21 tỷ đồng. Đến năm 2023, doanh thu của công ty này tăng lên hơn 50 tỷ đồng nhưng ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ 600 triệu đồng.

Trong nhóm các bị can vừa bị khởi tố có bà Nguyễn Thị Liên - Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm. Công ty này được thành lập từ tháng 5/2008. Đơn vị vận hành tiệm vàng Ngọc Tâm có địa chỉ tại 38 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM.

Tại tháng 5/2024, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Liên góp 80% vốn.