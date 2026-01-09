Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ hơn 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco).

Thông tin trên báo Người lao động trưa ngày 8/1 cho hay Công an TP Hải Phòng đang tiến hành triệu tập ông T.S.T. (Tổng Giám đốc CP đồ hộp Hạ Long) và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, kiểm soát nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.

Thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 02 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP. Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Hải Phòng

Đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can gồm: Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt ; Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trong phóng sự của VTV, tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thị Lan, khai nhận đã tham gia thu gom, mua heo mắc dịch bệnh trong khoảng nửa năm qua để bán cho các đầu mối thu mua.

"Có con da nó mẩn đỏ, có con thì da nó tái nhợt... Nhưng anh Doanh có nhu cầu mua những dòng thịt như thế nên tôi mua về bán cho anh Doanh. Còn về anh Doanh bán cho ai hay chế biến cái gì thì tôi không biết", bị can Lan nói. Được biết, bà Lan trước kia chuyên làm nghề giết mổ heo để bán ở chợ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay bà chuyển hướng kinh doanh khi có đầu mối đặt hàng chuyên thu mua lợn ốm lợn bệnh.

Ngoài ra, bị can Bùi Đức Trọng khai rằng, ngoài thịt lợn, đối tượng còn thu mua cả bì lợn ở các chợ mà chỉ có cấp giấy chứng nhận có mua hàng, mua sản phẩm.

Thượng tá Nguyễn Thế Linh, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hải Phòng cho biết các đối tượng thu mua các loại lợn bệnh, lợn chết lợn dịch dưới hình thức giá rẻ rồi hợp thức hóa nguồn hàng, dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký để tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Số thịt mà cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: VTV

Hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường?

Thông tin báo Dân Việt cho hay, vào sáng nay, ngày 8/1, tại phòng bảo vệ của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, một nhân viên (người này không cho biết tên và chức danh) của Công ty này cho biết, tất cả lãnh đạo của Công ty hiện tại đều không có mặt tại trụ sở vì lý do dịp cuối năm bận việc. Khi được hỏi thông tin về vụ việc 120 tấn thịt nhiễm bệnh thì người này trả lời "Công ty sẽ có thông tin sau về sự việc".

Người này cũng cho biết thêm mọi hoạt động của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957, từng được xem là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp. Trên thị trường, doanh nghiệp có nhiều sản phẩm có độ phổ biến cao, như pate (pate thịt heo và thương hiệu pate Cột đèn Hải Phòng), thịt lợn xay đóng hộp, các sản phẩm xúc xích tiệt trùng…

Hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường - Ảnh: Dân việt

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Công ty còn xuất khẩu sang nước ngoài, năm 2025, doanh nghiệp tập trung khai thác các thị trường Mỹ, Canada, Australia, Trung Đông, Châu Á...

Trên website, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long giới thiệu nhiều chứng nhận như chứng nhận Chuỗi cung ứng MSC đảm bảo nguồn nguyên liệu đánh bắt bền vững và truy xuất rõ ràng; chứng nhận HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP/ISO 22000 đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn doanh thu đến từ thị trường trong nước. Trên website doanh nghiệp giới thiệu, đối tác của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là hàng loạt siêu thị lớn như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall... hay như cả Công ty cổ phần Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ sở hữu Highlands Coffee.