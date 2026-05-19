Chân dung 4 “thuyền trưởng” của Big4 Kinh tế miền Bắc

“Big4 Kinh tế” miền Bắc là cách gọi quen thuộc dành cho 4 trường đại học đào tạo khối ngành kinh tế hàng đầu khu vực phía Bắc gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Đại học Ngoại thương (FTU), Học viện Tài chính (AOF) và Học viện Ngân hàng (BAV).

Sở dĩ 4 ngôi trường này được xếp vào nhóm “Big4” bởi trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đây luôn là những cơ sở đào tạo có vị thế đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản trị tại Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng chuyên môn, sinh viên của các trường còn được đánh giá năng động, giỏi kỹ năng và có khả năng thích ứng cao với thị trường lao động. Chính vì vậy, việc trở thành sinh viên của Big4 kinh tế miền Bắc từ lâu đã là mục tiêu và cũng là thử thách không nhỏ đối với nhiều học sinh.

Đằng sau vị thế của những ngôi trường danh giá ấy là dấu ấn của các Giám đốc, Hiệu trưởng – những “thuyền trưởng” đang trực tiếp dẫn dắt các trường trong giai đoạn chuyển đổi và phát triển mới của giáo dục đại học Việt Nam.

PGS.TS Bùi Đức Thọ – Tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Mới đây, PGS.TS Bùi Đức Thọ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2026-2030. Quyết định do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ngày 19/5/2026.

Ông Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông từng là cựu sinh viên khóa 1992-1996 của trường. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại trường làm giảng viên, học cao học tại Đại học Boise State (Mỹ), sau đó lấy bằng tiến sĩ ngành Hành chính học tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

PGS.TS Bùi Đức Thọ

Từ năm 2010 đến nay, ông trải qua nhiều vị trí như: Phó trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Quản lý khoa học; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học; Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường chính thức trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam. Hiện nay, NEU có khoảng 25.000 sinh viên chính quy cùng hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, thuộc nhóm trường đại học có quy mô lớn nhất cả nước. Trường đào tạo khoảng 70 ngành bậc đại học và gần 30 ngành tiến sĩ. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, trường đặt mục tiêu nằm trong nhóm 5 đại học hàng đầu Việt Nam.

PGS.TS Phạm Thu Hương – Nữ hiệu trưởng thứ 9 trong lịch sử Trường Đại học Ngoại thương

Hiệu trưởng hiện nay của Trường Đại học Ngoại thương là PGS.TS Phạm Thu Hương (sinh năm 1977). Bà chính thức nhận nhiệm vụ này từ ngày 1/7/2025, trở thành nữ hiệu trưởng thứ 9 trong lịch sử của trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương tiếp nhận vị trí từ PGS.TS Bùi Anh Tuấn sau khi ông nghỉ công tác quản lý. Kể từ khi thành lập năm 1960, bà là hiệu trưởng thứ 9 của trường và cũng là nữ hiệu trưởng đầu tiên của Ngoại thương sau 20 năm.

Tại lễ công bố năm 2025, bà Phạm Thu Hương cam kết điều hành nhà trường theo nguyên tắc ổn định và hiệu quả, từng bước xây dựng văn hóa “thẳng thắn, chia sẻ và đồng hành”, đồng thời bám sát phương châm “khác biệt để dẫn đầu” nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bà cũng đặt mục tiêu đưa Đại học Ngoại thương trở thành một trường đại học hàng đầu châu Á, nơi đề cao tự do học thuật, khuyến khích nghiên cứu sáng tạo, phát triển mô hình đào tạo gắn với tư duy làm chủ bối cảnh, vượt qua các định kiến về giá trị giáo dục và hướng tới phát triển bền vững.

PGS.TS Phạm Thu Hương

PGS.TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977, quê Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên). Bà tốt nghiệp ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương vào năm 2000. Sau hai năm làm trợ giảng tại khoa Quản trị Kinh doanh, bà theo học chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Aarhus (Đan Mạch) và tốt nghiệp năm 2004.

Sau đó, bà quay trở lại công tác tại Đại học Ngoại thương, đồng thời theo học nghiên cứu sinh. Trong hơn 20 năm gắn bó với trường, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó Hiệu trưởng. Bà Phạm Thu Hương được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2020.

Trường Đại học Ngoại thương ra đời năm 1960, tiền thân là lớp Ngoại thương thuộc Khoa Quan hệ quốc tế của trường Kinh tế Tài chính do Bộ Ngoại giao quản lý. Đến năm 1967, trường chính thức được thành lập với nhiệm vụ đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính - ngân hàng, luật, công nghệ và ngoại ngữ.

Hiện trường đào tạo 15 ngành với hơn 30 chương trình bậc đại học. Mỗi năm, FTU tuyển khoảng 4.000 sinh viên cho ba cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2040 sẽ trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dẫn đầu cả nước về đào tạo kinh tế, kinh doanh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Người có hơn 30 năm gắn bó với Học viện Tài chính

Giám đốc hiện nay của Học viện Tài chính là NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng. Ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ ngày 1/7/2024 và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của học viện.

Trong phát biểu nhậm chức năm 2024, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết việc trở thành Giám đốc Học viện Tài chính không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn.

Ông đặt mục tiêu đến năm 2045, Học viện Tài chính sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ đạt chuẩn kiểm định quốc tế, phát triển trên nền tảng số, sở hữu hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại. Qua đó góp phần xây dựng nền tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn và an ninh tài chính quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng

Theo định hướng này, Học viện Tài chính sẽ trở thành cái nôi “thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực” cho đội ngũ cán bộ quản lý, đồng thời là lựa chọn hàng đầu của nhiều học viên, sinh viên ưu tú.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng sinh năm 1975 và đã có 32 năm gắn bó với Học viện Tài chính. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giảng viên, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng trường.

Ngày 27/6/2024, ông là một trong 136 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn – Người giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngân hàng sau 6 năm bỏ trống

Tháng 4/2026, PGS.TS Bùi Hữu Toàn (51 tuổi) được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Ngân hàng sau 6 năm vị trí này bị bỏ trống. Quyết định bổ nhiệm được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao cho ông Bùi Hữu Toàn - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Học viện vào ngày 14/4.

Trước đó, vị trí Giám đốc Học viện Ngân hàng bị khuyết từ năm 2020 sau khi TS Bùi Tiến Nghị nghỉ công tác quản lý. Ban lãnh đạo nhà trường hiện có hai Phó Giám đốc là PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Phương.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn

Việc khuyết vị trí giám đốc trong thời gian dài như tại Học viện Ngân hàng được xem là khá hiếm. Trong giai đoạn 2020-2024, một số trường đại học khác như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM hay Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tiền thân là Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cũng từng rơi vào tình trạng tương tự do chưa kịp thích ứng với mô hình quản trị mới theo Luật Giáo dục đại học hoặc chưa có sự chuẩn bị, bồi dưỡng nhân sự phù hợp. Tuy nhiên, thời gian khuyết vị trí thường chỉ kéo dài khoảng 3-4 năm.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, quê Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng). Ông là tiến sĩ ngành Luật và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023. Trước khi về công tác tại Học viện Ngân hàng, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước và có thời gian dài gắn bó với giáo dục đại học trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.