Chấn động: Con trai Beckham chính thức đăng đàn tố cáo bố mẹ kiểm soát, phá hoại hôn nhân, gây lo âu nghiêm trọng

Booklyn Beckham vừa khiến dư luận choáng váng khi lần đầu công khai lên tiếng về mâu thuẫn kéo dài với gia đình, thẳng thắn chỉ trích cha mẹ ruột trong một tuyên bố dài đăng tải trên Instagram vào rạng sáng 20/1.

Con trai cả của David và Victoria Beckham, năm nay 26 tuổi, khẳng định anh không có ý định hòa giải và cho biết mình đang "đứng lên vì bản thân lần đầu tiên trong đời". Theo Brooklyn, cuộc sống của anh chỉ thực sự tìm lại được "sự bình yên và nhẹ nhõm" kể từ khi rời xa gia đình và ở bên vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz, 31 tuổi.

Brooklyn và Nicola hiện được xem là tâm điểm của rạn nứt nghiêm trọng trong gia đình Beckham. Trong nhiều tháng qua, cặp đôi vắng mặt ở hàng loạt sự kiện quan trọng, bao gồm sinh nhật 50 tuổi của David Beckham cũng như lễ phong tước hiệp sĩ cho cựu danh thủ người Anh.

Không né tránh, Brooklyn thậm chí còn cáo buộc mình từng bị "kiểm soát bởi một gia đình coi việc quảng bá công khai lên trên hết". Anh cho biết: kể từ khi gắn bó với Nicola, anh mới thoát khỏi tình trạng lo âu kéo dài suốt nhiều năm.

Theo Brooklyn, vết nứt bắt đầu từ đám cưới của anh và Nicola vào tháng 4/2022. Anh cáo buộc cha mẹ đã "không ngừng cố gắng" phá hoại mối quan hệ của hai người. Brooklyn tuyên bố mẹ anh - Victoria Beckham - đã hủy việc thiết kế váy cưới cho Nicola vào "giờ thứ 11", đồng thời "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới, khiến anh cảm thấy "cực kỳ xấu hổ". Chính vì vậy, Brooklyn và Nicola quyết định làm lại lễ cưới riêng tư vào năm ngoái mà không có sự hiện diện của gia đình Beckham.

Trong tuyên bố đầy cảm xúc, Brooklyn viết: "Tôi đã im lặng suốt nhiều năm và cố gắng hết sức để giữ những vấn đề này riêng tư. Thật không may, cha mẹ tôi và đội ngũ của họ tiếp tục đưa thông tin lên báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng thay cho chính mình và nói sự thật về chỉ một phần những lời dối trá đã được in ra".

Anh khẳng định rõ ràng: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát, tôi đang đứng lên vì bản thân lần đầu tiên trong đời".

Brooklyn cho rằng từ nhỏ đến lớn, cha mẹ anh luôn kiểm soát cách câu chuyện gia đình được kể trên truyền thông: "Suốt cuộc đời mình, cha mẹ tôi đã kiểm soát các câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi. Các bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ không chân thực đã là một phần cố định trong cuộc sống mà tôi sinh ra".

Anh tiếp tục: "Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến mức độ mà họ sẵn sàng đi để đặt vô số lời dối trá lên truyền thông - chủ yếu nhằm vào những người vô tội - để bảo vệ hình ảnh của chính họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật luôn lộ ra".

Nói về đám cưới, Brooklyn tiết lộ: "Đêm trước đám cưới của chúng tôi, một số thành viên trong gia đình tôi nói với tôi rằng Nicola 'không phải máu mủ' và 'không phải gia đình'".

Anh cho biết vợ mình liên tục bị đối xử thiếu tôn trọng: "Vợ tôi đã liên tục bị gia đình tôi thiếu tôn trọng, bất kể chúng tôi đã cố gắng hết sức để gắn kết như một thể thống nhất".

Brooklyn bác bỏ hoàn toàn tin đồn Nicola kiểm soát anh: "Câu chuyện rằng vợ tôi kiểm soát tôi hoàn toàn là bịa đặt. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát hầu hết cuộc đời mình".

Brooklyn cũng cáo buộc cha mẹ gây áp lực buộc anh ký từ bỏ quyền sử dụng tên họ trước ngày cưới: "Vài tuần trước ngày trọng đại, cha mẹ tôi liên tục gây áp lực và cố gắng dụ dỗ tôi để ký từ bỏ quyền sử dụng tên của mình - điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và các con tương lai của chúng tôi".

Anh kể lại chi tiết khoảnh khắc gây tổn thương nhất trong lễ cưới: "Trước mặt 500 khách mời, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu - nơi lẽ ra là điệu nhảy lãng mạn của tôi với vợ - nhưng thay vào đó mẹ tôi đang chờ để nhảy với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay xấu hổ hơn trong suốt cuộc đời mình".

Chính điều đó khiến hai vợ chồng quyết định làm lại lễ cưới: "Chúng tôi muốn tạo ra những ký ức mới về ngày cưới mang lại niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải lo âu và xấu hổ".

Brooklyn cũng giải thích lý do vắng mặt trong sinh nhật 50 tuổi của cha mình. Dù đã bay về London, anh cho biết cả hai vợ chồng bị phớt lờ suốt một tuần: "Chúng tôi chờ trong khách sạn để cố gắng sắp xếp thời gian chất lượng với ông. Ông từ chối mọi nỗ lực của chúng tôi, trừ khi là tại bữa tiệc lớn với hàng trăm khách và máy ảnh ở mọi góc".

Anh nói thêm: "Khi ông cuối cùng đồng ý gặp tôi, điều kiện là Nicola không được mời. Đó là một cái tát vào mặt".

Brooklyn kết luận bằng những lời gay gắt nhất: "Gia đình tôi coi việc quảng bá công khai và hợp đồng tài trợ lên trên hết. Thương hiệu Beckham đứng đầu. 'Tình yêu gia đình' được quyết định bởi việc bạn đăng bài trên mạng xã hội nhiều thế nào".

Anh nhấn mạnh: "Tôi lớn lên với nỗi lo âu quá mức. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo âu đó đã biến mất. Tôi thức dậy mỗi sáng biết ơn cuộc sống mà mình đã chọn, và tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm".

"Vợ tôi và tôi không muốn một cuộc sống bị định hình bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi và gia đình tương lai".

Ảnh: BackGrid