Ngày 28-5, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) 50 triệu đồng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Viết Linh tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 20 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), Linh điều khiển ô tô mang bBKS: 38A-612.xx đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông.

Sự việc khiến ô tô của một nam thanh niên 29 tuổi chở người thân đi chúc Tết không thể di chuyển. Khi người này yêu cầu di dời xe, hai bên xảy ra tranh cãi.

Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác mang BKS: 38A-258.xx đỗ chắn phía sau xe của nam thanh niên nhằm không cho phương tiện rời đi.

Dù lực lượng công an đã có mặt để xử lý, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, gây ồn ào tại khu dân cư, thu hút nhiều người hiếu kỳ theo dõi, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông địa phương.

Sau vụ việc gây bức xúc dư luận, Nguyễn Viết Linh đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Viết Linh đã thừa nhận đây là "hành vi nóng giận mất khôn", mong được tòa giảm nhẹ hình phạt.