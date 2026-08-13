Chán "dán mắt” vào màn hình, dân văn phòng rủ nhau quay lại dùng sổ, bút: Doanh số văn phòng phẩm tăng vọt

Trong khi các doanh nghiệp đang chi hàng tỷ USD cho AI để tự động hóa công việc, một xu hướng tưởng như đi ngược thời đại lại đang âm thầm lan rộng: Dân văn phòng Gen Z quay về với những món như sổ tay, bút viết và giấy ghi chú.

Jessie Lei - Một nhân viên văn phòng trong lĩnh vực tuyển dụng cho biết việc có một góc nhỏ thực sự thuộc về mình tại văn phòng rất quan trọng. Thay vì để mọi thứ trên Google Docs, Lei thường xuyên sử dụng những tờ Post-it miễn phí tại nơi làm việc để ghi chú trong các cuộc họp hoặc dán lời nhắc ngay bên cạnh màn hình máy tính.

Những tờ giấy nhớ nhỏ này đôi khi còn trở thành “sổ phác thảo” mini của Lei. Trong giờ nghỉ, cô thường vẽ những chú mèo, chim hoặc những hình ảnh lấy cảm hứng từ các bài hát yêu thích.

“Viết tay giúp tôi tập trung và ghi nhớ thông tin tốt hơn so với dùng máy tính hoặc điện thoại” - Lei chia sẻ. Với cô, việc có sẵn giấy nhớ để sử dụng nghe có vẻ rất nhỏ nhặt, nhưng lại tạo ra một thay đổi đáng kể đối với cảm giác thoải mái và sức khỏe tinh thần khi làm việc.

Ảnh minh họa Pinterest

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong cách Gen Z bài trí không gian làm việc. Lei từng có một góc bàn với 5 con búp bê kokeshi Nhật Bản được xếp từ thấp đến cao, đặt cạnh một chiếc tách trà mua ở cửa hàng đồ cũ mà anh biến thành “trạm pha trà” riêng. Khi ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ văn phòng và chiếu lên những con búp bê, Lei đôi khi dừng lại để chụp ảnh khoảnh khắc ấy.

“Tôi cũng để khá nhiều tác phẩm do chính mình làm quanh bàn. Chỉ một vài món đồ trang trí nhỏ, một dấu ấn thủ công của riêng tôi trong văn phòng, cũng tạo ra khác biệt rất lớn đối với cảm giác ổn định mà tôi có ở đó”, Lei nói.

Calvin Lee - Một dân văn phòng khác ở San Francisco (Mỹ), cũng có quan điểm tương tự.

Yêu thích anime, Lee biến góc bàn làm việc của mình ở công ty thành không gian thể hiện sở thích cá nhân. Lee sử dụng giấy nhớ Pokémon, bút chủ đề Genshin Impact, đồ chơi chống căng thẳng Marvel, sticker dán trên laptop cùng những vật dụng thiết yếu như son dưỡng môi và thuốc nhỏ mắt.

Doanh số văn phòng phẩm tăng vọt

Gil Grandbois - Nhà sáng lập thương hiệu văn phòng phẩm Quill thuộc tập đoàn Staples, cho biết doanh nghiệp đang nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn từ Gen Z đối với những món đồ văn phòng phẩm cao cấp như sổ tay, tấm lót bàn bằng da nhiều màu sắc và các dụng cụ viết chất lượng cao.

Một khảo sát do Quill thực hiện vào tháng 7 cho thấy 94% nhân viên văn phòng thuộc Gen Z và thế hệ Millennials cảm thấy việc dùng bút gạch một mục khỏi danh sách việc cần làm trên giấy mang lại cảm giác thỏa mãn hơn so với việc đánh dấu hoàn thành trên công cụ kỹ thuật số. Khoảng 1/3 số người được hỏi cho biết dòng thông báo liên tục từ Slack, email và Microsoft Teams khiến họ mong muốn có nhiều cách làm việc “thủ công” hơn.

Grandbois cho biết Gen Z có khả năng viết tay trong nhật ký hoặc các cuộc họp cao gấp đôi thế hệ Baby Boomer. Đáng chú ý, 56% Gen Z được khảo sát cho biết họ thích để lại một mẩu giấy nhớ cho đồng nghiệp hơn là gửi tin nhắn trực tiếp, phản ánh tình trạng “mệt mỏi kỹ thuật số” ngày càng rõ rệt.

Ảnh minh họa Pinterest

Không chỉ muốn dùng giấy bút, người trẻ còn sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm đẹp và có cá tính. Gần 1/4 Gen Z và Millennials tham gia khảo sát cho rằng văn phòng phẩm cao cấp có thể thúc đẩy động lực làm việc của họ tương đương với việc được nâng cấp các thiết bị công nghệ.

Xu hướng này cũng đang tạo ra thay đổi trên thị trường. Thương hiệu văn phòng phẩm Papier từng ghi nhận doanh số các sản phẩm scrapbook và thiệp ghi chú tăng gấp đôi trong giai đoạn 2022-2025, chủ yếu nhờ người tiêu dùng Gen Z. Theo The Business Research Company, thị trường dụng cụ viết và văn phòng phẩm cao cấp toàn cầu được dự báo tăng từ 4,33 tỷ USD (khoảng 113.000 tỷ đồng) năm 2025 lên 4,53 tỷ USD (khoảng 118.000 tỷ đồng) năm 2026.

Leah M. Omilion-Hodges, giáo sư chuyên về giao tiếp lãnh đạo tại Đại học Western Michigan (Mỹ), cho rằng việc Gen Z sử dụng sổ tay trang trí, sticker hay cá nhân hóa bàn làm việc không đơn thuần là vấn đề sở thích.

Theo bà, thế hệ này đang có xu hướng từ chối quan niệm cứng nhắc rằng chỉ tồn tại “một cách đúng” để hoàn thành công việc. Thay vào đó, họ chấp nhận rằng có nhiều con đường khác nhau để hoàn thành một nhiệm vụ hiệu quả.

Trong tương lai, công việc có thể ngày càng được vận hành bằng AI, nhưng giữa một thế giới mà màn hình máy tính và điện thoại xuất hiện trong gần như mọi hoạt động, Gen Z dường như vẫn muốn có một nơi để đặt cuốn sổ, cầm chiếc bút và dán một tờ Post-it của riêng mình.