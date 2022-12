Chăm sóc trái tim và vai trò của Kali, Magnesi

Tại sao cần bổ sung Kali, Magie?



Người ta ước tính rằng, nếu thêm 391mg Kali vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp giảm được 40% nguy cơ đột quỵ. Và nếu bổ sung thường xuyên Magie giúp giảm 50% nguy cơ nhồi máu cơ tim. Không chỉ có vậy, Kali và Magie còn có vai trò trong việc giảm nhẹ huyết áp, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Khuyến cáo của WHO năm 2012 cũng chỉ ra rằng việc tăng lượng bổ sung Kali sẽ giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh mạch vành.

Chúng ta có thể bổ sung Kali và Magie như thế nào?

Bạn có thể bổ sung Kali và Magie qua đường thức ăn. Một số trường hợp bạn sẽ phải bổ sung Kali và Magie qua thuốc hoặc thực phẩm chức năng.

Những thức ăn chứa nhiều Kali và Magie:

Chuối, khoai tây, đỗ và quả bơ đều là thức ăn chứa hàm lượng cao cả Kali và Magie, các thức ăn khác chứa nhiều Kali là nước cam, cà chua, dưa ruột vàng, thịt gà, cá hồi, cá tuyết. Những thức ăn có nhiều Magie bao gồm cải bó xôi, đậu nành, lạt, gạo lức, sữa tươi, sữa chua, cá bơn, lúa mì còn vỏ.

Nhưng bạn có chắc mình đang cung cấp đủ Kali, Magnesi mỗi ngày cho cơ thể mình?

Cụ thể, người ta ước tính trung bình dinh dưỡng một quả chuối chứa 422 mg kali, đáp ứng 10% nhu cầu hàng ngày của bạn. Một quả chuối nhỏ có chứa 362 mg và một quả chuối lớn là 487 mg. Một ly sữa đậu nành cung cấp khoảng 287 mg kali và một ly nước cam cung cấp 496 mg kali. Như vậy, bạn sẽ cần ăn ít nhất 10 quả chuối vừa, hoặc 9 cốc nước cam ,hoặc 16 ly sữa đậu nành để có được 100% lượng kali mỗi ngày theo nhu cầu khuyến cáo của Hoa Kỳ (2015-2020) là 4700mg.

Cần lưu ý thêm rằng, lượng Kali đưa vào cơ thể qua đường ăn uống hầu như được hấp thu hoàn toàn. Trong khi đó, ở người lớn khỏe mạnh chỉ hấp thu được 30 đến 50% Magie trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, chế biến thức ăn làm mất 70% lượng Magie. Vì vậy, nếu chế độ ăn hàng ngày không thể đáp ứng đầy đủ Kali, Magie thì cần bổ sung theo dạng đường uống.

Bổ sung Kali và Magie qua thuốc hoặc thực phẩm chức năng

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm bổ sung Kali, Magie. Dưới đây là một số lưu ý giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình:

Bổ sung đồng thời cả Kali và Magie sẽ đem lại tác dụng tương hỗ cho nhau vì có tới 61% trường hợp hạ Kali máu kèm theo thiếu Magie đồng thời. Nói cách khác, chế phẩm chứa đồng thời Kali và Magie giúp việc hấp thu hai khoáng chất này tốt hơn.

Chế phẩm kết hợp Kali và Magie trong cùng một viên giúp dễ dàng ghi nhớ lịch uống thuốc hơn.

Chế phẩm dưới dạng muối hữu cơ (như aspartate, gluconate…) giúp dễ hấp thu và vận chuyển chính xác Kali, Magie tới nội bào hơn. Dạng muối vô cơ (như sulfat, carbonate…) khó hấp thu và thường có mùi vị khó chịu.