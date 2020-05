Chạm mặt con vật ghê rợn này trên bãi biển, Tiên Nguyễn đã quyết định: "Không bao giờ xuống nước nữa!"

Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang có chuyến nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp ở biển Vũng Tàu.

Từ những hình ảnh cô nàng chia sẻ có thể thấy Tiên Nguyễn và gia đình đang có những giây phút vui vẻ, gần gũi bên nhau.

Thế nhưng cuộc chơi của Tiên Nguyễn bỗng dưng bị gián đoạn khi bắt gặp 1 con vật nhỏ bé đang bò lổm ngổm trên bờ biển. Cô nàng chia sẻ trên story Instagram của mình rằng: "Never going in the water again" (Không bao giờ xuống nước nữa).

Tiên Nguyễn nhìn thấy một con sâu biển đại bự trên biển khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Cụ thể con vật mà ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn trông thấy đó là sâu biển. Chúng thường xuất hiện ở vùng biển phía Nam.

Sâu biển hay còn được gọi là rết biển. Chúng trông giống một con sâu róm. Loài sinh vật này thường lẩn trốn trong cát. Kích thước tối đa của chúng lên tới 30cm.

Dù nhỏ bé nhưng nó chính là một mối nguy hiểm cho người đi biển vào mùa này. Bởi nếu chẳng may chạm mặt với sâu biển thì những sợi lông trên người chúng có chứa độc tố gây dị ứng sẽ làm bạn bị mẩn ngứa, sưng tấy.

Chính vì vậy khi nhìn thấy con sâu biển, Tiên Nguyễn đã hoảng hồn cảnh báo cho mọi người.

Ngoài cô nàng richkid này, nhiều người dân đi du lịch tại khu vực biển Vũng Tàu cũng đăng bài cảnh báo mọi người khi có ý định nghỉ dưỡng tại đây.

Khi nhìn thấy con vật này, tốt nhất người dân hãy di chuyển ra khu vực khác để vui chơi và tắm biển.