Chạm liền tay Deal mê say - Tận hưởng ưu đãi mỗi ngày khi chạm thẻ Agribank

Với thao tác thanh toán chạm nhanh gọn và an toàn, Quý khách dễ dàng nhận ưu đãi trong từng giao dịch hằng ngày - dù là mua sắm nhu yếu phẩm, thưởng thức đồ uống hay chọn lựa sản phẩm công nghệ để mùa lễ thêm trọn vẹn.

Theo đó, khách hàng sẽ được giảm ngay từ 10-15% lên đến 1.000.000 VND mỗi giao dịch khi thanh toán chạm thẻ Agribank trên Payoo POS/bằng thẻ nội địa Agribank. Ưu đãi áp dụng cho các chủ thẻ (vật lý hoặc phi vật lý) hợp lệ còn hiệu lực, bao gồm: thẻ Agribank NAPAS (thẻ nội địa Agribank), thẻ Agribank Mastercard, và thẻ đồng thương hiệu Agribank NAPAS – Mastercard, thanh toán chạm trên Payoo POS.

Chương trình áp dụng cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc, trong đó có:

- TH true mart: Khách hàng sẽ được giảm ngay 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 200.000 VND khi thanh toán chạm thẻ Agribank trên Payoo POS tại các cửa hàng TH true mart trên toàn quốc. Ưu đãi kéo dài từ nay đến hết ngày 10/02/2026 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi.

- Gongcha: Giảm 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 200.000 đồng khi khách hàng thanh toán chạm thẻ Agribank trên Payoo POS tại các cửa hàng Gongcha trên toàn quốc, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/01/2026 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi.

- AEON Citimart: Khách hàng sẽ được giảm ngay 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 100.000 VND khi thanh toán chạm thẻ Agribank trên Payoo POS tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống AEON Citimart, bao gồm: AEON Citimart Cao Thắng, AEON Citimart Garden Plaza, AEON Citimart Greenview, AEON Citimart Sunrise, AEON Citimart Somerset, AEON Citimart Orchard, AEON Citimart Himlam 6, AEON Citimart Tropic Garden.

- Ministop: Khách hàng sẽ được giảm ngay 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 50.000 VND khi thanh toán chạm thẻ Agribank trên Payoo POS tại các cửa hàng thuộc hệ thống Ministop từ nay đến hết ngày 31/01/2026, hoặc tới khi hết số lượng ưu đãi.

- FamilyMart: Khách hàng sẽ được giảm ngay 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 60.000 VND khi thanh toán chạm thẻ trên Payoo POS tại các cửa hàng thuộc hệ thống FamilyMart từ nay đến hết ngày 31/01/2026, hoặc tới khi hết số lượng ưu đãi.

- McDonald’s: Khách hàng sẽ được giảm ngay 15% tối đa 50.000 VND cho hóa đơn từ 50.000 VND khi thanh toán chạm thẻ trên Payoo POS tại các cửa hàng McDonald’s trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 31/01/2026, hoặc tới khi hết số lượng ưu đãi.

- LG: Giảm giá trực tiếp 10% giá trị hóa đơn, tối đa 1.000.000 VND khi thanh toán đơn hàng bằng thẻ nội địa Agribank trên website chính thức của LG (https://www.lg.com/vn) từ nay từ nay đến ngày 24/12/2025 hoặc đến khi hết ngân sách.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại của Agribank tại đây, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc (+84)24.32053205 để được giải đáp.