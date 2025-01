Chae Soo Bin biết ơn người hâm mộ vì được "đẩy thuyền" với Yoo Yeon Seok

Sau khi bộ phim "When the Phone Rings" kết thúc vào cuối tuần trước thì vào tuần này, nữ chính của phim - nữ diễn viên Chae Soo Bin - đã có một cuộc phỏng vấn dài với Star News tại tòa nhà King Kong by Starship ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Cảm giác của bạn thế nào khi "When the Phone Rings" kết thúc?

- Lần này tôi nhận được rất nhiều tình cảm. Thật tuyệt khi xem những video người hâm mộ nước ngoài cùng xem theo nhóm. Tôi rất biết ơn.

Bạn đã chuẩn bị cho vai diễn Hee Joo bằng cách học ngôn ngữ ký hiệu phải không?

- Vâng. Không dễ chút nào. Ngôn ngữ ký hiệu không phải là thứ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy việc học cách sử dụng nó thật khó khăn. Mặc dù chúng tôi thường diễn đạt bản thân phần lớn với nhiều từ ngữ, nhưng vai diễn này đã hạn chế khả năng giao tiếp của tôi và hạn chế đó đã thể hiện rõ trong quá trình quay phim. Tôi muốn ngôn ngữ ký hiệu của mình trôi chảy một cách tự nhiên, vì vậy sau khi được chọn, tôi đã làm việc liên tục với một giáo viên. Tôi cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa ngôn ngữ ký hiệu của Hàn Quốc, quốc tế và phiên dịch. Từ hai tháng trước khi quay phim, tôi đã luyện tập hàng ngày, thức trắng đêm để khớp ngôn ngữ ký hiệu của mình với lời thoại của bạn diễn.

Nhân vật của Chae Soo Bin trong phim phần lớn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. (Ảnh: MBC)

Tại Lễ trao giải MBC Drama Awards năm 2024, bài phát biểu nhận giải ngôn ngữ ký hiệu của bạn đã trở thành chủ đề nóng đấy!

- Thông qua vai diễn Hee Joo, lần đầu tiên tôi học ngôn ngữ ký hiệu và tôi thấy đó là một ngôn ngữ tuyệt đẹp. Đồng thời, tôi nhận ra rằng nó bị gạt ra ngoài lề như thế nào. Trong khi nhiều người có thể nói "xin chào" bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh, thì hầu hết mọi người không biết cách nói điều đó bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thật ấm lòng khi chứng kiến gia đình và thậm chí cả những người họ hàng trẻ tuổi cố gắng học sau khi xem vai diễn của tôi. Tôi rất vui vì đã truyền cảm hứng tích cực như vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong bài phát biểu của mình. Tôi cảm thấy phù hợp vì tôi đang nhận giải thưởng thông qua vai diễn Hee Joo.

Chae Soo Bin với phần phát biểu khi nhận giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2024. (Ảnh chụp màn hình)

Bạn nghĩ sao khi có một số tranh cãi về việc chế giễu ngôn ngữ ký hiệu trong các tập đầu khi phim phát sóng?

- Mặc dù không có ý định như vậy, nhưng tôi rất tiếc vì mọi người đã hiểu theo cách đó. Chúng tôi nên tế nhị hơn. Tôi thành thật xin lỗi.

Làm việc với nam diễn viên Yoo Yeon Seok bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi tự hỏi liệu quá trình sản xuất có thể diễn ra suôn sẻ như vậy nếu không có anh ấy không? Là một diễn viên kỳ cựu, anh ấy đã hướng dẫn chúng tôi rất tốt. Trong các buổi quay tại địa điểm, anh ấy thường chiêu đãi nhân viên các bữa ăn. Mặc dù cùng công ty, nhưng trước đây tôi chưa có cơ hội tiếp xúc gần với anh ấy. Ban đầu, anh ấy giữ khoảng cách chuyên nghiệp, có thể là do bản chất của các nhân vật mà chúng tôi đang đóng. Theo thời gian, giống như các nhân vật của chúng tôi, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là trong những giờ ăn chung khi quay các cảnh ở Sangju.

Chae Soo Bin và bạn diễn Yoo Yeon Seok trong quá trình thực hiện phim "When The Phone Rings". (Ảnh: MBC)

Nhiều người hâm mộ hy vọng bạn và Yoo Yeon Seok sẽ trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

- Là người thường mong muốn các nhân vật trong phim kết thúc với nhau, tôi rất biết ơn những phản ứng đó.

Bạn đã có được rất nhiều người hâm mộ ở nước ngoài thông qua vai diễn trong "When the Phone Rings"?

- Tôi đã xem một video về người hâm mộ quốc tế cùng nhau xem phim như một nhóm và họ đã hét lên khi thấy cảnh hôn của Sa Eon và Hee Joo.

Bạn nghĩ người hâm mộ quốc tế thích nhất điều gì ở "When the Phone Rings"?

- Tôi nghĩ những câu thoại hơi sến súa lại gây được tiếng vang một cách đáng ngạc nhiên. (Cười)

Người ta nói rằng dàn diễn viên đã cùng nhau xem cảnh giường chiếu của Sa Eon và Hee Joo trong tập cuối cùng?

- Tôi không thể tham gia do vướng lịch trình, nhưng tôi đã nín thở theo dõi nó. (cười)

Cảnh diễn thân mật gây chú ý của cặp đôi chính trong tập 12, tập cuối của phim. (ATnh chụp màn hình)

Nhân vật Sa Eon có nhiều câu thoại tuyệt vời. Có khó để các bạn giữ được sự nghiêm túc khi diễn xuất không?

- Những câu thoại như "Em nên sửa thói quen xấu của anh như thế nào?" (Cười) Có rất nhiều câu thoại giống như tưởng tượng, và khi đọc kịch bản, tôi đã tự hỏi: "Em sẽ diễn thế nào đây?" Nhưng khi chúng tôi bắt đầu quay, mọi thứ diễn ra rất tốt.

Bạn và Yoo Yeon Seok đã giành giải Cặp đôi đẹp nhất tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2024!

- Tôi đã mong đợi điều đó. (Cười) Khi tôi đang dẫn chương trình, tôi đã đi quanh phòng chờ và nói: "Có vẻ như chúng ta sẽ giành giải Cặp đôi đẹp nhất!". Khi nhận được giải thưởng, tôi cảm thấy rất tuyệt. Vì bộ phim của chúng tôi được phát sóng vào cuối năm nay, tôi nghĩ rằng cư dân mạng đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ hào phóng.

Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok nhận giải "Cặp đôi đẹp nhất" tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2024. (Ảnh: MBC)

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!