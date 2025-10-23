Cha nghèo xin níu sự sống cho con gái 14 tuổi chỉ còn 1 tay

Anh Thia ân cần chăm sóc con gái bệnh tật

Đó là lời chia sẻ trong lo lắng của anh Hồ Văn Thia (42 tuổi, trú thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới, TP Huế) khi nhắc đến số phận bất hạnh của con gái đầu lòng.

Nhiều năm nay, người dân lui tới Bệnh viện Trung ương Huế thường xuyên bắt gặp hình ảnh người đàn ông dân tộc Pa Cô, dáng người lam lũ, ân cần, kiên nhẫn ngồi đút cho con gái Hồ Thị Thành Phương (14 tuổi) từng thìa cháo xin được từ các đoàn từ thiện. Vừa đút cháo cho con, anh Thia vừa động viên con cố gắng để nhanh hồi phục sức khỏe, về nhà, đi học.

Tay trái của em Phương bị cắt cụt lên đến bả vai vì căn bệnh hiểm nghèo

"Bác sĩ nói căn bệnh ung thư xương của con đã di căn qua phổi rồi. Tôi lo sợ lắm, sợ con ngủ quên, sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy con nữa.

Vợ chồng tôi chẳng có gì ngoài 2 đứa con, vậy mà bệnh tật hành hạ khiến con gái tôi ra nông nỗi này. Tôi thấy mình bất lực vì không thể gánh thay đau đớn cho con", anh Thia chia sẻ.

Phương được kết luận bị ung thư xương đã 3 năm nay

3 năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe của Phương suy kiệt. Tay trái của em bị tháo bỏ lên tận bả vai, để lộ hàng chục vết sẹo khâu vá sau ca phẫu thuật. Mái tóc ngắn, mọc lưa thưa sau những lần vào hóa chất dài ngày. Mất một cánh tay khiến Phương tự ti, khép mình, khuôn mặt lúc nào cũng buồn phiền, ngấn lệ.

"Đêm đến, em đau không ngủ được. Bố cũng phải thức trắng để xoa bóp cho em. Em giờ chỉ ước khỏi bệnh để bớt đau, về nhà tiếp tục đi học và để bố không buồn lòng, lo lắng nhiều nữa. Em thương bố nhưng không biết phải làm thế nào", Phương nghẹn lời.

3 năm trước, Phương thấy đau mỏi ở tay trái, đi khám bệnh viện tuyến huyện nhưng không phát hiện ra bệnh. Phải mất 1 tháng sau, khi tay cử động khó, cầm nắm khó khăn, đau nhức suốt ngày đêm, Phương được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế mới phát hiện bị ung thư xương. Em phải nghỉ học từ đó để nhập viện điều trị, níu kéo sự sống.

Gần một năm kiên cường điều trị, Phương được đưa vào phòng phẫu thuật để tháo bỏ tay trái vì không còn khả năng cứu chữa. Nửa năm nay, bệnh đã di căn qua phổi khiến sức khoẻ của em ngày càng suy kiệt. 14 tuổi nhưng Phương chỉ nặng 30kg, ít ăn, ít ngủ, nằm không yên, ngồi dậy lại chóng mặt, khó thở.

Anh Thia khẩn cầu sự giúp đỡ để níu sự sống cho đứa con bất hạnh

Ông Lê Quang Oanh - Trưởng thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới cho biết, kinh tế gia đình anh Thia trông chờ vào 2 sào ruộng, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Từ ngày cháu Phương mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng thêm khó khăn. Anh Thia quanh năm ôm con gái nằm viện điều trị. Chị Lê Thị Phíp (43 tuổi, vợ anh Thia) ở nhà lo cho con nhỏ học hành và làm thuê. Ngoài bé Phương bệnh tật, họ còn một con trai nhỏ năm nay 12 tuổi.

"Năm ngoái, gia đình anh Thia được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, anh em, hàng xóm góp công xây căn nhà nhỏ nên mới có chỗ ở kiên cố. Nghe nói anh Thia còn nợ tiền vật liệu xây dựng rất nhiều và chưa có khả năng chi trả.

Địa phương cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cháu Phương có thêm cơ hội chữa trị cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Oanh chia sẻ.

Phương ước khỏi bệnh để về đi học và cha mẹ bớt vất vả

Nhà cách bệnh viện gần 100km, thời gian con nằm viện, cuộc sống bố con anh Thia trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện của các đoàn hảo tâm, nhà chùa. Vợ vay mượn gửi lên được đồng nào, anh dồn mua thêm sữa và đồ sinh hoạt cho con gái.

"3 năm ôm con nằm viện cộng với tiền nợ xây nhà, đến nay, vợ chồng tôi đã vay trên 250 triệu đồng rồi. Nợ nần chồng chất không biết đến bao giờ mới trả được mà sức khoẻ của con ngày càng yếu, tôi không biết phải xoay xở thế nào để tiếp tục níu kéo sự sống cho con.

Nhìn con đau đớn thế này, phận làm cha, tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với con. Có con bên cạnh, cả đời này tôi nguyện làm thuê làm mướn chỉ để trả nợ cũng cam lòng", nắm chặt bàn tay còn lại của con, anh Thia nghẹn ngào chia sẻ.

Độc giả ủng hộ em Phương xin gửi về địa chỉ: Hồ Văn Thia (bố của em Phương), thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới, TP Huế Số tài khoản của anh Hồ Văn Thia: 4008205051297, ngân hàng Agribank. ĐT: 0355445561.



