Cha mẹ thuộc nhóm máu này thường sinh con có IQ cao vượt trội

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng trí thông minh của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào giáo dục và môi trường sống. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng yếu tố di truyền, trong đó có nhóm máu của cha mẹ, có thể ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Theo các nghiên cứu, IQ của trẻ chịu tác động từ nhiều yếu tố như gen di truyền, chế độ dinh dưỡng, môi trường giáo dục và thói quen sinh hoạt. Trong đó, nhóm máu của cha mẹ được cho là có mối liên hệ nhất định với khả năng nhận thức của con.

Những nhóm máu được cho là có lợi thế về trí tuệ

Cả bố và mẹ đều thuộc nhóm máu O

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng người có nhóm máu O thường sở hữu khả năng ghi nhớ tốt, phản ứng nhanh và có tư duy linh hoạt. Vì vậy, nếu cả cha và mẹ đều mang nhóm máu O, trẻ sinh ra được cho là có xác suất sở hữu chỉ số IQ nổi bật hơn.

Ngoài ra, người thuộc nhóm máu O thường được đánh giá có tính cách lạc quan, cởi mở và tích cực. Sự kết hợp giữa khả năng tư duy nhạy bén và tinh thần tích cực được xem là nền tảng giúp trẻ dễ phát huy năng lực cá nhân cũng như thích nghi tốt hơn trong cuộc sống.

Cha mẹ mang nhóm máu A và O

Theo các phân tích, người nhóm máu O thường có ưu thế về khả năng tư duy linh hoạt, trong khi người nhóm máu A lại nổi bật ở sự tập trung và tính kiên trì.

Do đó, những đứa trẻ có cha mẹ mang hai nhóm máu này được cho là có thể thừa hưởng đồng thời nhiều ưu điểm về tính cách và khả năng nhận thức, từ đó có lợi thế nhất định trong quá trình phát triển trí tuệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nhóm máu không phải yếu tố quyết định hoàn toàn IQ của trẻ. Môi trường giáo dục, dinh dưỡng và cách nuôi dạy mới là những yếu tố đóng vai trò lâu dài đối với sự phát triển não bộ.

3 yếu tố giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn

1. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong thai kỳ

Giai đoạn mang thai được xem là “thời điểm vàng” cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Nếu mẹ bầu thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là các dưỡng chất cần thiết cho não, sự phát triển trí tuệ của trẻ có thể bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ mang thai nên duy trì chế độ ăn đa dạng và cân bằng dinh dưỡng. Những thực phẩm giàu protein và axit béo tốt như cá, các loại đậu, hạt dinh dưỡng được cho là rất cần thiết cho quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

2. Đảm bảo giấc ngủ cho trẻ

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ của trẻ phát triển mạnh trong lúc ngủ. Đây là thời điểm các kết nối thần kinh được hình thành và củng cố, đặc biệt là sự liên kết giữa hai bán cầu não.

Trẻ ngủ đủ giấc thường có khả năng tập trung, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Vì vậy, cha mẹ nên hạn chế làm gián đoạn giấc ngủ và xây dựng thói quen sinh hoạt điều độ cho con.

3. Thường xuyên trò chuyện với trẻ

Các nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ cho thấy việc cha mẹ thường xuyên giao tiếp với con từ sớm có thể giúp trẻ cải thiện vốn từ và khả năng xử lý ngôn ngữ ngay từ những năm đầu đời.

Thông qua việc trò chuyện, trẻ học được cách lắng nghe, phát âm và ghi nhớ từ ngữ. Quá trình tương tác này cũng góp phần kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh, hỗ trợ phát triển tư duy và trí nhớ của trẻ.

(Theo Sohu)