Cha mẹ sang tên nhà cho 2 anh trai, con trai út tức giận 6 năm không về nhà, cha qua đời cũng chẳng một lời hỏi thăm

Trong nhiều gia đình, cha mẹ luôn tin rằng tình yêu thương của mình dành cho các con là công bằng. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh rằng chỉ một chút thiên vị thôi, cũng có thể khiến tình thân rạn nứt, khiến con cái tổn thương đến mức không thể hàn gắn. Câu chuyện của gia đình họ Trần (Sơn Đông, Trung Quốc) dưới đây là một minh chứng đau lòng như thế.

Người con hiếu thảo bỗng cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 6 năm

Ông Trần Chí Trung vốn là một cựu chiến binh, được hưởng chế độ đãi ngộ rất tốt sau khi nghỉ hưu. Ông và vợ mình, bà Lý Tú Anh, có ba người con trai: Trần Quốc Cường, Trần Vũ và Trần Văn. Theo lời bà Lý, Trần Văn luôn là người con hiếu thảo nhất, thường xuyên quan tâm, chăm sóc cha mẹ dù công việc bận rộn.

3 anh em nhà họ Trần

Tuy nhiên, từ sáu năm trước, Trần Văn đột nhiên trở nên xa cách, không về nhà, cũng hiếm khi gọi điện hỏi thăm. Sự thay đổi này khiến cha mẹ anh đau lòng và khó hiểu, đặc biệt khi Trần Văn không xuất hiện trong tang lễ của cha, khiến anh cả Trần Quốc Cường vô cùng tức giận, công khai chỉ trích Trần Văn trước mặt họ hàng: "Sáu năm qua, chú nghĩ gì mà ngay cả đạo hiếu cơ bản cũng quên?".

Không ai hiểu điều gì khiến người con hiếu thảo năm nào lại trở nên lạnh lùng đến thế, cho đến khi sự thật về hai căn nhà được hé lộ.

Hai căn nhà, ba người con và quyết định làm rạn nứt tình thân

Gia đình họ Trần có hai căn nhà ở thành phố. Lúc đầu, ông Trần Chí Trung và bà Lý Tú Anh nói rằng đó là tài sản chung của cả ba anh em. Nhưng rồi một ngày, Trần Văn phát hiện tên chủ sở hữu trong sổ đỏ đã âm thầm chuyển sang tên hai người anh, căn thứ nhất thuộc về anh cả Trần Quốc Cường, căn thứ hai đứng tên anh hai Trần Vũ.

Trần Văn bàng hoàng và phẫn nộ, vì từ nhỏ cha mẹ vẫn dạy "anh em bình đẳng, của cải là của chung". Giờ đây, mọi thứ thay đổi mà anh không hề hay biết. Trần Văn cảm thấy bị đối xử bất công vàng càng không hiểu tại sao cha mẹ lại loại mình ra khỏi tài sản gia đình.

Theo tìm hiểu, quyết định của vợ chồng ông Trần Chí Trung không hoàn toàn xuất phát từ sự thiên vị. Theo đó, Trần Quốc Cường, người anh cả, từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong khi Trần Vũ mất việc làm, ly hôn và rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Lo lắng cho tương lai của hai người con trai lớn, ông Trần Chí Trung và bà Lý Tú Anh quyết định chuyển hai căn nhà cho họ để đảm bảo cuộc sống. Trong khi đó, Trần Văn, với học vấn và sự nghiệp ổn định, được cha mẹ cho rằng không cần hỗ trợ tài sản. Tuy nhiên, quyết định này lại khiến Trần Văn cảm thấy bị bỏ rơi.

Em út Trần Văn vô cùng tức giận trước sự thiên vị của cha mẹ mình

Mâu thuẫn giữa anh em từng lên đến đỉnh điểm khi Trần Văn và anh cả cãi nhau dữ dội về chuyện chia tài sản. Trong cơn tức giận, anh cả đã đánh em trai đến mức phải khâu tám mũi ở đầu.

Cha mẹ không những không bênh vực Trần Văn, mà còn im lặng, như thể mặc nhiên chấp nhận hành vi đó. Chính giây phút ấy, Trần Văn hiểu rằng trong gia đình này, công bằng chỉ là lời nói suông.

Từ đó, anh cắt đứt liên lạc, 6 năm không về nhà, coi như không còn người thân

Yêu cầu về quyền lợi và nỗ lực hàn gắn

Sau khi cha qua đời, Trần Văn yêu cầu được nhận một nửa khoản tiền trợ cấp tử tuất, khoảng 120.000 tệ (khoảng 445 triệu đồng). Anh cho rằng đây là cách để bù đắp phần nào cho sự bất công mà mình phải chịu, bởi anh không nhận được bất kỳ tài sản nào từ cha mẹ. Dù số tiền này chỉ là một phần rất nhỏ so với giá trị của hai căn nhà, Trần Văn vẫn kiên quyết với yêu cầu của mình, không chỉ vì tiền mà còn vì mong muốn được gia đình công nhận những đóng góp của anh trong quá khứ.

Bà Lý Tú Anh cho rằng yêu cầu của Trần Văn là ích kỷ và thiếu hiếu thảo. Bà mong muốn các con hòa thuận và cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình, bởi bà tin rằng sự đoàn kết quan trọng hơn bất kỳ tài sản nào. Trong khi đó, anh hai Trần Vũ cố gắng hòa giải, giải thích rằng quyết định của cha mẹ không phải vì thiếu yêu thương Trần Văn, nhưng mỗi lần trò chuyện, sự tức giận của Trần Văn khiến cuộc đối thoại không thể tiếp tục.

Bà Lý Tú Anh cho rằng con trai út ích kỷ

Cuối cùng, qua sự hòa giải, số tiền trợ cấp được chia đôi, Trần Văn nhận được phần mình yêu cầu. Bà Lý cũng chuyển đến sống cùng Trần Văn và dù vẫn còn những vết thương lòng, anh vẫn tận tâm chăm sóc mẹ, đảm bảo bà có một cuộc sống tuổi già an ổn. Mối quan hệ gia đình dần được hàn gắn, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn để lại dấu ấn khó phai.

Khi sự thiên vị hóa thành tổn thương

Sự thiên vị trong gia đình, dù xuất phát từ ý tốt hay hoàn cảnh đặc biệt, thường để lại những vết thương khó lành trong lòng con cái và làm lung lay nền tảng của tình thân. Dưới đây là những bài học chung về tác hại của sự thiên vị, giúp các bậc cha mẹ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sự công bằng trong việc nuôi dạy con:

1. Gây tổn thương tinh thần và cảm giác bất công

Khi cha mẹ ưu ái một người con, những người khác có thể cảm thấy bị bỏ rơi, không được trân trọng. Cảm giác bất công này không chỉ làm tổn thương tinh thần mà còn có thể dẫn đến sự oán giận, xa cách, hoặc mất niềm tin vào gia đình. Một môi trường gia đình thiếu công bằng sẽ khiến con cái cảm thấy giá trị bản thân bị xem nhẹ.

2. Làm rạn nứt tình cảm giữa các anh em

Sự thiên vị của cha mẹ dễ dàng tạo ra sự ganh đua, ghen tị giữa các anh chị em. Thay vì gắn kết, các con có thể trở thành đối thủ, dẫn đến xung đột kéo dài hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ. Tình cảm anh em, vốn là một phần quý giá của gia đình, có thể bị phá hủy chỉ vì sự thiếu công bằng trong cách đối xử.

3. Phá vỡ sự đoàn kết gia đình

Gia đình là nơi mọi thành viên cần cảm thấy an toàn và được yêu thương đồng đều. Sự thiên vị làm mất đi sự đoàn kết, tạo ra khoảng cách giữa các thành viên. Những mâu thuẫn nhỏ ban đầu có thể leo thang thành rạn nứt lớn, khiến gia đình mất đi sự gắn bó và trở thành nơi đầy căng thẳng thay vì là tổ ấm.

4. Gây áp lực cho con cái được ưu ái

Những người con được cha mẹ ưu ái không hẳn đã cảm thấy hạnh phúc. Họ có thể phải đối mặt với sự bất mãn từ anh em hoặc áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Điều này vô tình đặt họ vào tình thế khó xử, làm gia tăng căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình.

5. Để lại hậu quả lâu dài về mặt tinh thần

Những vết thương lòng từ sự thiên vị có thể kéo dài suốt nhiều năm, ảnh hưởng đến tâm lý và cách nhìn nhận của con cái về các mối quan hệ. Sự tổn thương này có thể khiến họ mất niềm tin vào tình thân, trở nên khép kín hoặc khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trong tương lai.

Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, cha mẹ cần tránh sự thiên vị và đảm bảo sự công bằng trong cách đối xử với con cái, cả về vật chất lẫn tình cảm. Thay vì ưu ái một người con dựa trên hoàn cảnh hay cảm tính, cha mẹ nên lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của từng đứa trẻ.

Một môi trường gia đình công bằng, nơi tình yêu thương được phân chia đồng đều, không chỉ giúp con cái phát triển lành mạnh mà còn củng cố sự đoàn kết và hòa thuận trong gia đình. Hãy để tình thân trở thành nguồn sức mạnh, thay vì bị phá vỡ bởi những quyết định thiếu công bằng.

Tổng hợp